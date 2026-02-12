ETV Bharat / state

జాతీయ రహదారుల పక్కన ఆరెంజ్​ కలర్​ బాక్సులు ఎందుకు ఉంటాయో తెలుసా?

హైవేల పక్కన ప్రతీ రెండు కిలో మీటర్లకు ఒకటి చొప్పున ఏర్పాటు - రహదారులపై ప్రయాణించే సమయంలో ఏదైనా సహాయం కావాలంటే ఈ బాక్సులతో ఎంతో ఉపయోగం

SOS Service Box on National Highway Uses
SOS Service Box on National Highway Uses (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 12:11 PM IST

2 Min Read
SOS Service Box on National Highway Uses : జాతీయ రహదారుల్లో ప్రయాణించే వారికి ఏదైనా అత్యవసరం సమయంలో సహాయం కోసం నేషనల్ హైవే అథారిటీ అధికారులు ఎస్​వోఎస్​ (సేవ్ అవర్ సోల్స్) ఫోన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. నేషనలే హైవేపై ప్రయాణిస్తూ అనుకోని సమస్యలు ఎదురై ప్రయాణానికి ఆటంకం ఏర్పడినప్పుడు వీటి ద్వారా అత్యవసర సేవలు పొందవచ్చు. ప్రస్తుతం వీటిని ఎవరూ వినియోగించుకోవడం లేదు. ఫలితంగా ఇవి నిరూపయోగంగా ఉన్నాయి. ఎస్​వోఎస్​ బాక్సుల వల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటి? వీటి ద్వారా ఏయే సేవలు పొందవచ్చు? వంటి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణించే సమయంలో మీ వాహనానికి సమస్య వచ్చినా, పొరపాటున ఏదైనా ప్రమాదానికి గురైనా, ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నా ఎస్​​వోఎస్ బాక్సులకు ఉన్న బటన్ నొక్కి సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందించవచ్చు. అదే విధంగా ప్రమాదాల్లో పిల్లలు, గాయపడిన వారు సకాలంలో సాయం చేసేవారు లేక ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అటువంటి సందర్భంలో ఎస్​వోఎస్​ బాక్సు ద్వారా 1033కు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందిస్తే హైవే పెట్రోలింగ్ సిబ్బంది వారు ఉన్న ప్రదేశానికి వచ్చి వాహనదారులకు వెంటనే సేవలు అందిస్తారు.

ఎస్​వోఎస్​ ఉపయోగాలివీ:

  • ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఎస్​వోఎస్​ బాక్సు వద్ద ఉన్న ఎరుపు రంగు బటన్​ను నొక్కాలి. అది సమీపంలోని టోల్ ప్లాజా కేంద్రానికి సమాచారం అందిస్తుంది.
  • ప్రమాదం జరిగిన ప్రదేశానికి లొకేషన్ ఆధారంగా ఎన్​హెచ్​ఐ అధికారులు చేరుకుంటారు.
  • వారి సూచనలతో అంబులెన్స్, వైద్య సిబ్బందిని పంపిస్తారు.
  • తొలుత క్షతగాత్రులను ప్రథమ చికిత్స అందిస్తారు. తర్వాత ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తారు.

అర్ధరాత్రి వేళ అండగా:

  • అర్ధరాత్రి వేళ బండి మరమ్మతులకు గురైనా, వాహనంలో పెట్రోల్, డీజిల్ అయిపోయినా బటన్ నొక్కితే వెంటనే సిబ్బంది వచ్చి పెట్రోల్ తీసుకొచ్చి బిల్లు తీసుకుంటారు. అలాగే అవసరమైన సాయం చేస్తారు.
  • ఇక భారీ వాహనాలు చెడిపోతే ప్రమాదాలు జరగకుండా వాహనం సమీపంలో సేఫ్టీ కోన్స్​ ఏర్పాటు చేస్తారు. క్రేన్​ సహాయంతో వాహనాన్ని సర్వీస్​ రోడ్డుకు దారి మళ్లిస్తారు.

ప్రతి రెండు కి.మీ. దూరంలో: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం మండలం రాజాపులోవ కూడలి నుంచి పూసపాటిరేగ మండలం కందివలస 32 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారికి ఇరువైపులా ఎస్​వోఎస్​ బాక్స్​లను ప్రతి 2 కి.మీ. దూరంలో రోడ్డు పక్కన ఏర్పాటు చేశారు. ఈ రోడ్డుపై నిత్యం వేలాద వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తూ ఉంటాయి. వాహన ప్రమాదాలు, అత్యవసర వైద్య సేవలు అవసరమైనా సాయం అందించేందుకు వీటిని అందుబాటులో ఉంచారు.

ఎలా గుర్తుపట్టాలి అంటే: రోడ్డు పక్కన ఓ స్తంభానికి చిన్న ఇనుప పెట్టెలు (ఎస్​వోఎస్​ బాక్సులు) ఉంటాయి. ఎవరికైనా అత్యవసరమైతే బాక్స్​ వద్ద ఉండే ఎరుపు రంగు బటన్​ను నొక్కగానే ఎన్​హెచ్​ఐ కంట్రోల్ రూంకు సమాచారం అందిస్తుంది. లొకేషన్ ఆధారంగా ఎన్​హెచ్​ఐ అధికారులు అంబులెన్స్, పెట్రోలింగ్ వాహనాన్ని తీసుకవస్తారు.

అధికారులు దృష్టి సారించాలి: రహదారి భద్రత అంటే కేవలం రోడ్లు, డివైడర్లు ఏర్పాటు మాత్రం కాదు. భద్రత సదుపాయాలను ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. ఎస్​వోఎస్​ బాక్సులు ఎందుకు, ఎలా ఉపయోగించాలో సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేసి, అవగాహన కార్యక్రమాల ద్వారా వివరించాలి.

