పెళ్లి చేయలేదని ఆగ్రహం - తల్లి ఇంటికి నిప్పంటించిన కుమారుడు
Son Sets Mother House Fire:పెళ్లి చేయలేదన్న ఆగ్రహంతో కుమారుడు తల్లి నివాసం ఉంటున్న ఇంటికే నిప్పు పెట్టిన ఘటన కడప జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 11:35 AM IST
తనకు వివాహం చేయలేదన్న ఆగ్రహంతో ఓ కుమారుడు కన్నతల్లి నివాసం ఉంటున్న ఇంటికే నిప్పు పెట్టాడు. ఈ ఘటన కడప జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. జమ్మలమడుగు మండలం గూడెంచెరువు రాజీవ్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న వరలక్ష్మికి ఇద్దరు కుమారులు. కొన్ని నెలల క్రితం చిన్న కుమారుడికి వివాహమైంది. దీంతో తనకు ఇంకా పెళ్లి చేయలేదని పెద్ద కుమారుడు సురేంద్ర మనస్తాపానికి గురయ్యాడు. ఈ విషయమై తల్లితో తరచూ గొడవ పడేవాడు. పెళ్లైన చిన్న కుమారుడు వేరు కాపురం పెట్టాడు. మరోవైపు తల్లిపై కోపంతో పెద్ద కుమారుడు కూడా వేరుగా ఉంటున్నాడు.
ఈ క్రమంలో తల్లిపై ఆగ్రహం పెంచుకున్న సురేంద్ర ఆమె నివాసం ఉంటున్న ఇంటిపై కక్ష సాధించేందుకు నిర్ణయించుకున్నాడు. తల్లి ఇంట్లో లేని సమయంలో పెట్రోల్ తీసుకొచ్చి, ఇంట్లో చల్లి నిప్పంటించాడు. ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగసిపడటంతో స్థానికులు గమనించి అప్రమత్తమయ్యారు. వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు.
ఇంట్లో సామగ్రి దగ్ధం: సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. అయితే అప్పటికే ఇంట్లోని సామగ్రి పూర్తిగా దగ్ధమైంది. ఘటన జరిగిన సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. ఇంటికి నిప్పు పెట్టిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.