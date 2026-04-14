ఒంగోలులో దారుణం - తల్లి నిద్రపోతుండగా ఇంటికి నిప్పు పెట్టిన కుమారుడు

కన్నతల్లిని ఇంట్లో ఉంచి నిప్పు పెట్టి హత్య చేసిన కుమారుడు - తల్లి నిద్రపోతున్న సమయంలో జరిగిన ఈ దారుణం - కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యప్తు చేస్తున్న పోలీసులు

A Son Killed His Own Mother
A Son Killed His Own Mother (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 10:21 AM IST

A Son Set A Fire To His Mother in Onglole : తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని పెద్దచేసి అచ్చట ముచ్చట తీరుస్తారు. ఆ తర్వాత శేష జీవితం కృష్ణారామా అనుకుంటూ కొనసాగిస్తుంటారు. ఇలాంటి సమయంలో కడుపున పుట్టిన బిడ్డలు తల్లిదండ్రులను పిల్లల్లా చూసుకోవాలి. వారి కష్టసుఖాలు, మంచిచెడులను చూస్తూ, వారి కావాల్సిన సాయం చేస్తూ అండగా ఉండాలి. కానీ కని పెంచిన పాపానికి ఓ తల్లిని కడతేర్చాడు కన్న కొడుకు. ఈ విషాదకర ఘటన ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో చోటు చేసుకుంది.

గద్దలగుంట ప్రాంతానికి చెందిన వెంకట రమణమ్మను కుమారుడు కిషోర్ బాబు బ్రతికుండగానే నిప్పు పెట్టి హత్య చేశాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం సృష్టించింది. దీంతో ఊరు నలుమూలల విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. సమాజంలో ఇలాంటి కొడుకులు కూడా ఉంటారా? అనే ప్రశ్నలు విషయం తెలిసిన వారందరిలో రేకెత్తుతున్నాయి. వివరాల్లోకి వెళితే

తల్లి నిద్రపోతుండగా ఇంటికి నిప్పు పెట్టిన కుమారుడు (ETV Bharat)

ఇంటికి నిప్పు పెట్టిన కుమారుడు : వెంకట రమణమ్మకు ఇద్దరు కుమారులు. పెద్ద కుమారుడు కిషోర్ బాబు తనతో పాటు గద్దలగుంటలో ఉంటూ మాంసం దుకాణం నిర్వహిస్తున్నాడు. చిన్న కుమారుడు చెన్నైలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. మంగళవారం ఉదయం తల్లి నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఇంటికి నిప్పుపెట్టాడు. మంటలు చెలరేగడం చూసిన ఇరుగుపొరుగు వారు ఇంటి దగ్గరకు చేరుకున్నారు. ఇంటి బయట ఉన్న కిషోర్​ బాబును ఏం జరిగిందంటూ నిలదీశారు. వారు అడిగిన ప్రశ్నలకు నిందితుడు సరైన సమాధానాలు చెప్పలేదు. చుట్టుపక్కన ఉన్న వారి ప్రశ్నల ఒత్తిడి తట్టుకోలేక అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. స్థానికులు మంటలు అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నించినా కుదరలేదు. దీంతో వారు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు.

కేసు నమోదు : సమాచారం అందిన వెంటనే అగ్నిమాపక అధికారులు వాహనాలను తీసుకొని ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. పైపుల సహాయంతో ఎగిసిపడుతున్న మంటలను నీళ్లు కొట్టి అదుపు చేశారు. అప్పటికే ఇంట్లో మంటలు పెద్ద ఎత్తున చెలరేగడంతో వెంకట రమణమ్మ మంటల్లో కాలి బూడిదయ్యింది. అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు స్థానికుల నుంచి ప్రాథమిక సమాచారాన్ని అడిగి తెలుసుకొని ఆరా తీస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో రమణమ్మ పెద్ద కొడుకు కిషోర్ బాబుకు మతిస్థిమితం సరిగా ఉండదనే విషయం బయటకు వచ్చింది. హత్యకు ఇది కూడా ఒక కారణమే అయి ఉంటుందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. హత్యకు గల అసలైన కారణాలు తెలుసుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కిషోర్​ బాబు పారిపోవడంతో అతన్ని పట్టుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

పల్నాడు న్యాయవాది హత్య కేసులో ట్విస్ట్ - హరిప్రసాద్ బంధువు కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్య అరెస్టు

క్రైం థ్రిల్లర్‌ను తలపిస్తున్న మౌనిక హత్య కేసు - స్నేహితుడి ఇంట్లోనే ఘాతుకం

