'టార్చర్​ తట్టుకోలేకపోతున్నా' - స్నేహితుడితో కలిసి తల్లిని చంపిన కుమారుడు

పదో తరగతి పరీక్షల్లో 520 మార్కులు సాధించిన కుర్రాడు కన్నతల్లిని చంపి జైలుపాలయ్యాడు - ముంబై మాఫియాలో చేరాలని కలలు కనే యువకుడితో కలిసి మర్డర్​

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 4:41 PM IST

Son Murdered Mother Case in Rajam: తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడూ పిల్లల్ని మంచి మార్గంలో నడిచేలా చూడాలనుకుంటారు. క్రమశిక్షణ నేర్పించడం సర్వసాధారణం. ఆ తల్లీ అలాగే అనుకుంది. కానీ అదే ఆమె పాలిట శాపంగా మారింది. అమ్మ చెప్పేవాటికి విసిగిపోయిన తనయుడు ఆమెను కడతేర్చాడు. ఇటీవలే పదో తరగతిలో 520 పైగా మార్కులు సాధించిన ఆ కుర్రాడు ఇప్పుడు జైల్లో ఊచలు లెక్కపెడుతున్నాడు. అసలేం జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

ఏం జరిగిందంటే: ఈ నెల 4న విజయనగరం జిల్లా రాజంలో ఓ మహిళ హత్యకు గురైంది. అదే రోజు ఆమె కుమారుడు సహా మారుతీనగర్​కి చెందిన మరో యువకుడు కనడపడకుండా పోయారు. పోలీసులు ఆ కేసును నేడు (శుక్రవారం) ఛేదించారు. ఈ క్రమంలో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మృతురాలి కొడుకే స్నేహితుని సాయంతో కన్నతల్లిని కడతేర్చినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు వారిరువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు చీపురుపల్లి డీఎస్పీ రాఘవులు తెలిపారు.

ప్రేమలేఖతో పెరిగిన ఆంక్షలు: పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తల్లి పెట్టే ఆంక్షలు తట్టుకోలేని పిల్లాడు ఎప్పుడూ స్నేహితులతో తన బాధను చెప్పుకునేవాడు. ఇంట్లో 'మా అమ్మ టార్చర్​ తట్టుకోలేకపోతున్నా' ఏదైనా చెయ్యాలి అని అంటూ ఉండేవాడు. అసలే తల్లి ఎప్పుడూ క్రమశిక్షణ అంటూ ఉండగా పిల్లాడు బడిలో ఓ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నట్లు, ప్రేమ లేఖ రాసినట్లు తెలిసి ఆ తల్లి మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మొదలుపెట్టింది.

ఈ సమయంలోనే ఆ బాలుడికి క్రికెట్​ మైదానంలో ఇంటర్మీడియట్​ చదువుకునే ఓ కుర్రాడు పరిచయం అయ్యాడు. అతని ఇంట్లో పరిస్థితులు సరిగ్గా లేకపోవడంతో కొద్ది రోజుల పరిచయంతోనే వారిద్దరూ దగ్గరయ్యారు. ఒకరి సమస్యలు మరొకరు పంచుకున్నారు. ముందుగా మా అమ్మను చంపాలని పదో తరగతి పూర్తయిన వ్యక్తి చెప్పగా, ఆ తర్వాత పారిపోయి ఎలాగైనా మాఫియాలో చేరాలని ఇంటర్మీడియట్​ చదువుతున్న యువకుడు చెప్పాడు.

ప్లాన్​ చేసి ప్రాణం తీశారు: ఇంట్లో ఎవరూ లేనప్పుడు అదను చూసి ఇద్దరు ముందుగానే గదిలో నక్కి ఉన్నారు. తల్లి లోపలికి రాగానే ఆమె మెడను గట్టిగా పట్టుకున్నారు. కొద్దిసేపు పెనుగులాట జరిగింది ఆమె సృహ కోల్పోవడంతో చనిపోయిందని భావించి వదిలేశారు. కానీ కాసేపటికి నేలపై పడి ఉన్న ఆమెలో కదలికలు చూసి ఆందోళన చెందిన వారు ఇంట్లో ఉన్న కత్తులతో పొడిచి ప్రాణం తీశారు. ఆపై ఇంట్లో ఉన్న దాదాపు 5 తులాల బంగారం, డబ్బు, సహా తల్లి ఫోన్​ తీసుకుని పారిపోయారు.

'తల్లి శవాన్ని పెరట్లో చెరువు దరిదాపుల్లో పడేశారు. అనుకున్న ప్లాన్​ ప్రకారం ముంబై వెళ్లారు. అంతే కాకుండా విశాఖ, పలాస ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్నారు. సాంకేతిక ఆధారాలు, సీసీ ఫుటేజీ సాయంతో పోలీసులు వారిని తిరుపతిలో అరెస్టు చేశాం. నిందితుల నుంచి బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నాం.' -రాఘవులు, డీఎస్పీ చీపురుపల్లి

