సవతి కుమారుడితో అనైతిక బంధం - వేరే పెళ్లికి తల్లి నో - దూరం పెట్టడంతో హత్య
సవతి కుమారుడితో అనైతిక బంధాన్ని పెట్టుకున్న తల్లి - ఆ బంధానికి స్వస్తి పలికి వేరే పెళ్లి చేసుకుంటానన్న యువకుడు - అతడిపై కక్షతో సుపారీ గ్యాంగ్ ద్వారా హత్య
Published : July 25, 2026 at 10:09 AM IST
Son Loses Life At Stepmother Hands : ప్రతి ఇల్లు ఒక నందనవనం. తల్లిదండ్రులు బిడ్డల మధ్య ఉండే అమితమైన ప్రేమ తీగలా పెనవేసుకుని ఉంటుంది. జీవితానికి సరిపడా నైతిక విలువలు, పాఠాలను ఆ బంధాలు నేర్పుతాయి. ఉన్నతంగా ఎలా ఎదగాలి? విజయాన్ని ఎలా అందుకోవాలి? ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఎలా నిలబడాలో చెబుతాయి. అంతటి పవిత్రమైన బంధాన్ని కొందరు అపవిత్రం చేస్తున్నారు. మధురమైన తల్లీకుమారుల బంధాన్ని పెడదోవ పట్టిస్తున్నారు. వావివరసలు మరచి అనైతిక బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటున్నారు. సభ్య సమాజం తలదించుకునే పనులు చేయడమే కాక, ఆ బంధంలో ఏదైనా తేడా వస్తే ప్రాణాలు తీసేందుకూ వెనకాడటం లేదు. ఇలాంటి ఓ ఘటనే నిర్మల్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. వేరే పెళ్లి చేసుకుని వెళ్లిపోతాడనే కక్షతో కుమారుడిని సవతి తల్లి సుపారీ గ్యాంగ్తో దారుణంగా హత్య చేయించింది. శుక్రవారం ఎస్పీ జానకి షర్మిల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
నిర్మల్ జిల్లాకు చెందిన ఆటో డ్రైవర్ అస్లాం ఖాన్ (28) తండ్రి 17 ఏళ్ల క్రితం అన్వరీ బేగం(41)ను రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఒక కుమార్తె ఉంది. అయితే గత కొంతకాలంగా అస్లాం ఖాన్, అన్వరీ బేగం ఎవరికీ తెలియకుండా చనువుగా మెలుగుతూ వస్తున్నారు. ఈ బంధానికి స్వస్తి పలికి, వివాహం చేసుకుని కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలని అస్లాం ఖాన్ ఇటీవల నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇదే విషయాన్ని అన్వరీ బేగంతో పంచుకున్నాడు. అయితే ఆమె ఇందుకు ఒప్పుకోలేదు. పెళ్లి చేసుకోవద్దని, అవసరమైన ఆర్థిక సాయం తాను చేస్తుంటానని మభ్యపెట్టింది. అయినప్పటికీ అస్లాం ఖాన్ వినకపోవడంతో చంపేస్తానని బెదిరించింది. భయపడిన అస్లాం తన బాబాయ్కి విషయం చెప్పాడు. అలా కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులకు విషయం తెలియడంతో గొడవలు జరిగాయి.
చంపేసేందుకు స్కెచ్ : దీంతో అస్లాం ఖాన్ నిర్మల్లోని వైఎస్సార్ కాలనీలో ఉంటున్న తన బాబాయ్ ఇంటికి మకాం మార్చాడు. అక్కడే ఉంటూ ఆటో నడుపుకుంటూ బతుకుతున్నాడు. ఇదిలా ఉండగా, తన బండారం బయటపడి పరువు పోయిందనే ఆగ్రహం, మరో పెళ్లి చేసుకొని వెళ్లిపోతాడని అస్లాం ఖాన్పై అన్వరీ బేగం కక్ష కట్టింది. ఎలాగైనా చంపేయాలని హత్యకు స్కెచ్ వేసింది. ఈ పని కోసం మహారాష్ట్రకు చెందిన ముఖీద్ అనే వ్యక్తితో రూ.6 లక్షలకు సుపారీ మాట్లాడి, రూ.50,000 అడ్వాన్స్ ఇచ్చింది.
తన సొంత తమ్ముడైన షేక్ మహ్మద్కు కూడా డబ్బు ఆశ చూపి ఈ కుట్రలో భాగస్వామిని చేసింది. అస్లాం ఫొటోలు, ఆటో నంబరు పంపి నిరంతరం అతని కదలికలను సుపారీ గ్యాంగ్కు చేరవేసేది. జులై 15న ఉదయం వైఎస్సార్ కాలనీ దగ్గరకు అస్లాంఖాన్ ఆటోలో ప్రయాణికులతో కలిసి వెళ్తున్నాడు. విషయం తెలుసుకున్న ముఖీద్, అఫ్రోజ్, సాయినాథ్ పవార్, షేక్ షాహిద్ ఎలియాస్ సల్మాన్లు కారులో అతడిని వెంబడించి అడ్డుకున్నారు.
కత్తులతో విచక్షణా రహితంగా పొడిచి : అస్లాం ఖాన్ను ఆటోలో నుంచి బయటకు లాగి కత్తులతో విచక్షణా రహితంగా పొడిచి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. అస్లాం ఖాన్ను ఆసుపత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ అదే రోజు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ దారుణ హత్యపై ఎస్పీ పర్యవేక్షణలో నాలుగు ప్రత్యేక బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. ప్రధాన కుట్రదారు అన్వరీ బేగంను 17న అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా నేరం అంగీకరించింది. ఆమె తెలిపిన వివరాలతో ముఖీద్, షేక్ షాహిద్, అఫ్రోజ్, సాయినాథ్ పవార్, షేక్ మహ్మద్లను శుక్రవారం అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
కుమార్తెకు డబ్బులిచ్చినందుకు భార్యను హత్య చేసిన భర్త - ఆపై తానూ ఆత్మహత్య
యూట్యూబ్లో చూసి పక్కాగా హత్య చేశాడు - కానీ పోలీసులకు ఈజీగా దొరికిపోయాడు