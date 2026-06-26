నాన్న కట్టిన ఇంటిపై మమకారం - జాకీలతో ఎత్తు పెంపు
తల్లిదండ్రులు ఎంతో అపురూపంగా నిర్మించుకున్న ఇంటిపై మమకారం పెంచుకున్న కుమారుడు - నూతన ఇంటి నిర్మాణం చేయడానికి ఇష్టం లేక జాకీలు పెట్టి ఎత్తు పెంచి సమస్యకు పరిష్కారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 4:44 PM IST
Venkateswara Rao House Lifting With Jacks in Jangareddygudem : రోడ్డు కంటే ఇల్లు పల్లంగా ఉండటంతో వర్షపు నీరు ఇంటి ఆవరణలోకి చేరి నానా ఇబ్బందులు పడేది ఆ కుటుంబం. అయితే తల్లిదండ్రులు ఎంతో అపురూపంగా నిర్మించుకున్న ఇంటిపై మమకారం పెంచుకున్న ఆ కుమారుడు నూతన నిర్మాణం చేయడానికి ఇష్టం లేక జాకీలు పెట్టి ఎత్తు పెంచి సమస్యకు పరిష్కారం చూపారు. అందేంటి జాకీలు ఏంటి ఇంటి ఎత్తు పెంచడమేమిటి అనుకుంటున్నారా అవునండీ ఇది నిజం.
పల్లంగా మారడంతో ఇంట్లోకి వర్షం నీరు: జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణానికి చెందిన దూబగుంట్ల వెంకటేశ్వరరావు స్థానికంగా కిరాణా ఏజెన్సీ నడుపుతున్నాడు. ఆయన తండ్రి దూబగుంట్ల సత్యనారాయణ 1985 సంవత్సరంలో ఇంటిని నిర్మించారు. అనంతరం కుమారుడు అదే ఇంటిపై 10 ఏళ్ల క్రితం మరో అంతస్తు వేసి అందులోనే కుటుంబంతో ఉంటున్నారు. అయితే ఇంటి ముందు వెళుతున్న రహదారి ఎత్తుగా ఉండి, ఇల్లు రెండడుగులు పల్లంగా మారడంతో వర్షపు నీరు వచ్చి చేరడం ప్రారంభమైంది. కాలక్రమేణ ఈ సమస్య జఠిలం కావడం, చుట్టపక్కల ఇళ్లు సైతం ఎత్తుగా ఉండటంతో ఇంటిని ఎత్తు పెంచాలనే ఆలోచన వెంకటేశ్వరరావుకు కలిగింది. దీంతో గత 5 ఏళ్లుగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో జాకీల ద్వారా ఇంటిని ఎత్తు పెంచవచ్చనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నాడు.
1985 మా నాన్న కట్టిన బిల్డింగ్ ఇది. కొత్తగా రోడ్లు వేయడం వల్ల ఇల్లు కిందకి అయిపోయింది. దీంతో వర్షాలు పడినప్పుడు ఇంట్లోకి నీరు రావడం మొదలైంది. ఇంటి ఎత్తును జాకీలతో పెంచవచ్చనే విషయాన్ని సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా తెలుసుకున్నా. గత 5 ఏళ్లుగా మంచి సంస్థ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా. విజయవాడకు చెందిన ఓ కంపెనీకి పని అప్పగించాను. ఇప్పుడున్న రెండంతస్తుల భవన నిర్మాణం చేయడానికి రూ.2 కోట్ల వరకు అవుతుంది. అయితే జాకీల ద్వారా ఎత్తు పెంచడం వల్ల రూ.30 లక్షలు ఖర్చవుతుందని ఇలా చేశాను. దీంతో పాటు మా నాన్న కట్టిన ఇల్లు ఉంచుకున్నాననే గొప్పతనం కూడా ఉంటుంది. -దూబగుంట్ల వెంకటేశ్వరరావు, ఇంటి యజమాని
40 మంది కార్మికులతో : కొద్ది రోజుల క్రితం విజయవాడకు చెందిన గుత్తేదారు సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని ఇంటి పనులు ప్రారంభించాడు. సుమారు 40 మంది కార్మికులతో 600 జాకీలను ఉపయోగించి ఇంటిని 5 అడుగుల వరకు ఎత్తు పెంచారు. తదుపరి మరి కొద్ది రోజుల్లో కట్టుబడి సైతం పూర్తవుతుందని, ఇప్పుడున్న రెండంతస్తుల భవనం నిర్మాణం చేయడానికి రూ.2 కోట్ల వరకు అవుతుందని అయితే జాకీల ద్వారా ఎత్తు పెంచడం వల్ల రూ.30 లక్షలు ఖర్చవుతుందని ఇంటి యజమాని వెంకటేశ్వరరావు తెలిపారు.
నాణ్యత ఉన్న ఇంటినే జాకీల ద్వారా ఎత్తు పెంచే అవకాశం ఉంటుందని కాంట్రాక్టర్ భావన రుషి తెలిపారు. ఈ పనుల అనంతరం ఇల్లు కొత్తగా కట్టిన దాని మాదిరిగా దృఢంగా ఉంటుందని అన్నారు.
గతంలో చేసిన ఇంటి నిర్మాణం బలంగా ఉంటేనే జాకీలు పెట్టి ఎత్తు పెంచడం జరుగుతుంది. కానీ బాగా నీళ్లలో నానిన ఇల్లు, పెచ్చులూడిపోయిన ఇంటిని జాకీలు పెట్టి ఎత్తు పెంచడం జరగదు. ఈ ఇంటి ఎత్తును పెంచడానికి 600 జాకీలు ఉపయోగిస్తున్నాం. మొదట జాకీలు పెట్టి ఎత్తు పెంచి తరువాత ఇంటి కింద కాంక్రీట్ బేస్ వేసి నిర్మాణం చేస్తాం. కొత్తగా నిర్మించిన ఇల్లు ఎంత దృఢంగా ఉంటుందో ఇది కూడా అంతే దృఢంగా ఉంటుంది. దీనికి కోసం 40 మంది కార్మికులు శ్రమిస్తున్నారు. -భావన రుషి, కాంట్రాక్టర్
సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలి: పవన్ కల్యాణ్
రాజధానిలో అతిపెద్ద డ్రోన్ డెలివరీ నెట్వర్క్ను నిర్మించనున్నాం:కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు