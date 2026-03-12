ETV Bharat / state

అన్న పెళ్లి ఆపేందుకు తల్లిని హత్య చేసిన కొడుకు - కాజేసిన డబ్బు అడిగినందుకు ఘాతుకం

తండ్రి ఖాతాలో రూ.9 లక్షలు కాజేసి జల్సాలు - అన్న పెళ్లికి డబ్బులు కావాలని నిలదీసిన తల్లి - వివాహం జరగకూడదని తల్లిని హత్య చేసిన చిన్న కుమారుడు

తల్లిని హత్య చేసిన కుమారుడు
SON KILLS MOTHER FOR STOP MARRIAGE (ETV)
Son Kills Mother For Stop Marriage : భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉండలేక అమ్మను సృష్టించాడంటారు. తల్లిని కనిపించే దైవంగా భావిస్తారు. ఆమెకు ఏదైనా జరిగితే బిడ్డలు విలవిల్లాడుతారు. కానీ, ఓ కర్కశుడు నవమాసాలు మోసి, జన్మనిచ్చిన తల్లినే హతమార్చాడు. జల్సాలకు అలవాటుపడి అన్న పెళ్లి కోసం దాచిన సొమ్మును కాజేశాడో కొడుకు. తాను చేసిన నిర్వాకం బయటపడకూడదనీ, ఎలాగైనా తన అన్న పెళ్లిని ఆపాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. ఇందుకోసం ఓ దారుణమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. నిద్రిస్తున్న తల్లిని కిరాతకంగా గొంతు కోసి చంపాడు. ఈ దారుణమైన ఘటన కరీంనగర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

తండ్రి ఖాతా ఖాళీ చేసి : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కరీంనగర్ జిల్లా, రామడుగు మండల కేంద్రానికి చెందిన ఈరెల కొమురయ్య, గౌరమ్మ (55) దంపతులకు ఇద్దరు సంతానం. పెద్ద కుమారుడు మహేశ్‌. ఇతడు ఉపాధి నిమిత్తం ఐదేళ్ల క్రితం సింగపూర్‌కు వెళ్లాడు.‍‌ ఏ పని చేయకుండా జల్సాలకు అలవాటు పడ్డ రెండో కుమారుడు అనిల్​‍‌ గ్రామంలోనే ఉండేవాడు. సింగపూర్‌లో ఉండే మహేశ్‌ కుటుంబ అవసరాల నిమిత్తం రూ. 5 లక్షలు తండ్రి కొమురయ్య బ్యాంకు ఖాతాకు పంపించాడు. అప్పటికే తండ్రి ఖాతాలో మరో నాలుగు లక్షలున్నాయి. తండ్రి అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న అనిల్, ఖాతాలోని రూ. 9 లక్షలను డ్రా చేసుకుని సొంత అవసరాల కోసం వాడుకున్నాడు.

ఎక్కువ వడ్డీ వస్తుందని నమ్మించి : సింగపూర్​లో ఉంటున్న మహేశ్​కి పెళ్లి కుదిరింది. దీంతో గత నెల 22న స్వదేశానికి వచ్చాడు. ఈనెల 8న పెళ్లి నిశ్చయించుకున్నారు. మహేశ్​ పెళ్లి పనుల్లో నిమగ్నమయ్యాడు. ఈ క్రమంలోనే డబ్బుల కోసం తండ్రిని వెంట పెట్టుకుని బ్యాంకుకు వెళ్లగా, ఖాతాలో డబ్బులు లేవు. దీంతో అనుమానం వచ్చి తండ్రి ఖాతాలో దాచిన డబ్బులు ఏమయ్యాయని మహేశ్​ అనిల్‌ను ప్రశ్నించాడు. వడ్డీ ఎక్కువగా వస్తుందని, అందుకే మరో బ్యాంకులో జమచేశానని అనిల్ నమ్మబలికాడు.

"రామడుగు గ్రామానికి చెందిన కొమురయ్య, గౌరమ్మ దంపతుల పెద్ద కొడుకు మహేశ్ సింగపూర్​లో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. చిన్న కొడుకు అనిల్ తల్లిదండ్రులతోనే ఉంటున్నాడు. మహేశ్​ తన త్ండ్రి ఖాతాకు రూ. 5 లక్షలు పంపించాడు. వడ్లు అమ్మిన రూ.4 లక్షలు, రైతు భరోసా కలిపి దాదాపు రూ.10 లక్షలను అనిల్​ విత్​డ్రా చేసుకున్నాడు. పెళ్లి సమయానికి డబ్బులు అందించే పరిస్థితి లేదని అనిల్ భావించి, వివాహాన్ని వాయిదా వేసేందకు ప్లాన్​ వేశాడు" - విజయ్‌ కుమార్‌, కరీంనగర్‌ రూరల్‌ ఏసీపీ

పెళ్లి ఆపాలన్న ఉద్దేశంతో : బ్యాంకులోని నగదుతో పాటు ఇంట్లో ఉండే 25 గ్రాముల బంగారు బ్రాస్‌లెట్‌, ఉంగరాలు కూడా లేకపోవటంతో అనిల్‌ను తల్లి గౌరమ్మ నిలదీసింది. అన్న పెళ్లి దగ్గరపడుతుండటంతో తాను చేసిన తప్పు బయటపడుతుందని ఎలాగైనా సరే అన్న వివాహాన్ని ఆపాలని అనిల్‌ అనుకున్నాడు. అందుకోసం తల్లిని హత్య చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈనెల 5న మధ్యాహ్నం ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో నిద్రిస్తున్న తల్లి గౌరమ్మను కత్తితో గొంతు కోసి కిరాతకంగా చంపాడు. ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి తల్లిని హత్య చేశారని అనిల్‌ అందరినీ నమ్మించాడు.

నిందితుడి ప్రవర్తనతో అనుమానంతో : అనిల్​ చెప్పిన వివరాల ఆధారంగా పోలీసులు ముందుగా దీన్ని అనుమానాస్పద కేసుగా నమోదు చేసి విచారణ ప్రారంభించారు. కానీ, దర్యాప్తు చేసే సమయంలో పోలీసులకు అనిల్ ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చింది. నిజం రాబట్టేందుకు తమదైన శైలిలో అనిల్​ను ప్రశ్నించారు. దీంతో హత్య చేసింది తానేనని అనిల్‌ అంగీకరించాడు.

"ఈ నెల 5న గౌరమ్మ, అనిల్ మాత్రమే ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో నిద్రిస్తున్న తన తల్లి మెడను కత్తితో కోశాడు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లో ఉన్న సీసీ కెమెరాను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి బయటెకెళ్లిపోయాడు. దర్యాప్తు చేసేటప్పుడు అనిల్ ప్రవర్తనతో అనుమానం వచ్చి, గట్టిగా నిలదీయడంతో నేరాన్ని అంగీకరించాడు. తల్లిదండ్రులు పిల్లల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వారి ప్రవర్తనలో మార్పును గమనించాలి. ఏమైనా చెడు అలవాట్లు ఉన్నట్లు గుర్తిస్తే, పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వండి. వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి, ఇటువంటి నేరాలను అరికట్టవచ్చు" - విజయ్‌ కుమార్‌, కరీంనగర్‌ రూరల్‌ ఏసీపీ

