చేతబడి అనుమానంతో తల్లి సజీవ దహనం - డీజిల్ పోసి, హతమార్చిన కుమారుడు
Son Murder His Mother in Medak : చేతబడి చేస్తుందనే మూఢనమ్మకంతో కన్నతల్లినే ఓ కుమారుడు సజీవ దహనం చేసిన అమానుష ఘటన మెదక్ జిల్లాలో వెలుగు చూసింది.
Published : October 30, 2026 at 4:56 PM IST
కన్నతల్లికి జ్వరం వచ్చిందని భుజాలపై మోసుకుని మైళ్ల దూరం నడిచే కుమారుడు ఒకపక్క, చిన్న వయసులోనే భర్తను కోల్పోయి కుమారుడే ప్రపంచంగా బతికిన తల్లిని కడతేర్చుతున్న కర్కశ పుత్రులు మరోపక్క. ఈ సమాజంలో కొందరు కసాయి కుమారుల ఆగడాలు చూస్తుంటే కన్నతల్లి కోసం పరితపించే కొడుకులు ఉన్నారంటే నమ్మాలన్నా కష్టంగానే ఉంది. విజ్ఞానాన్ని పెంచే చదువును గాలికొదిలేసిన ఓ కుమారుడు మూఢనమ్మకంతో కళ్లున్నా గుడ్డివాడిగా మారాడు. కంటికి రెప్పలా పెంచిన తల్లి మాటను కాదని తాను నమ్మిందే వేదంగా భావించి ఆమెను అత్యంత పాశవికంగా సజీవదహనం చేసిన హృదయ విదారక ఘటన మెదక్ జిల్లాలో జరిగింది.
చిన్న వయసులోనే భర్తను కోల్పోయిన మృతురాలు
మెదక్ జిల్లా టేక్మాల్ మండలం ఎల్లుపేట గ్రామానికి చెందిన సాయవ్వకు చిన్నవయసులోనే పెళ్లైంది. 18 ఏళ్లకే భర్త చనిపోయాడు. అప్పటి నుంచి ఆమె కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగించేది. వారికి దుర్గేశ్ అనే ఓ కుమారుడు ఉన్నాడు. సాయవ్వ భర్తను కోల్పోయిన బాధను దిగమింగుకుని ఒక్కగానొక్క కుమారుడిని అల్లారుముద్దుగా పెంచుకుంది. ఉన్నత చదువులు చదివించాలని కలలు కన్నది. తీరా కుమారుడికి వయసొచ్చేసరికి ఆమె కలలన్నీ కల్లలుగా మారాయి. కుమారుడు చదువును గాలికొదిలేసి జులాయిగా మారాడు. చెడు వ్యసనాలకు బానిసైయ్యాడు. జీవనోపాధి కోసం దుర్గేష్ హైదరాబాద్లో ఆటో నడిపేవాడు. మూఢనమ్మకంతో తల్లిపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఆ అనుమానంతోనే చివరకు ఊహించడానికే వణుకు పుట్టే దారుణానికి ఒడిగట్టాడు.
తల్లి చేతబడి చేస్తుందని నమ్మి, దాడి చేసి
తన తల్లి చేతబడులు చేసి పలువురి మరణానికి కారణమవుతుందని దుర్గేశ్ బలంగా నమ్మాడు. ఆమె ప్రవర్తన వల్ల స్నేహితుల ముందు తన పరువుపోతుందని తల్లిపై కక్ష పెంచుకున్నాడు. అక్టోబర్ 10 తేదీన సాయంత్రం తాగిన మత్తులో ఉన్న దుర్గేశ్ నువ్వు చేతబడి చేస్తున్నావంటూ తల్లితో వాగ్వాదానికి దిగాడు. విచక్షణ మరిచి ఆమెపై దాడి చేశాడు. స్పృహ తప్పి కింద పడ్డ తల్లిపై డీజిల్ పోసి నిప్పంటించాడు. ఈ దారుణాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసిన స్థానికులు వెంటనే సాయవ్వను ఆసుపత్రికి తరలించేందుకు యత్నించినా ఫలితం లేదు. ఈ ఘటనలో సాయవ్వ అక్కడికక్కడే సజీవ దహనమైంది.
తాగుడుకు బానిసైన దుర్గేశ్ అప్పుడప్పుడు తల్లితో గొడవపడేవాడని స్థానికులు తెలిపారు. గొడవ జరుగుతుంటే ఎప్పటిలాగే కాసేపటికి సద్దుమణుగుతుందని అనుకున్నామే గానీ ఇంతటి దారుణానికి ఒడిగడతాడని ఊహించలేదని అన్నారు. సాయవ్వ సమీప బంధువు ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దుర్గేశ్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. మద్యం మత్తులో క్షణికావేశానికి గురై దుర్గేశ్ ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు తెలిపారు.
కుమారుడికి తల్లిపై అనుమానాలు ఎక్కువ. తండ్రిని కూడా మంత్రాలు చేసే చంపేసిందని ఆమెపై అతడికి అనుమానం ఉంది. స్నేహితుల మధ్య తన పరువు పోతోందని తల్లితో గొడవకు దిగాడు. ఆమెపై డీజిల్ పోసి, నిప్పంటించాడు. సాయవ్వ అక్కడిక్కడే మృతి చెందారు. నిందితుడు దుర్గేశ్ను అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది - ప్రసన్నకుమార్, మెదక్ డీఎస్పీ
ఒక నిమిషంలో మాయమయ్యే క్షణివేశానికి దుర్గేశ్ తన అనుమానాన్ని జోడించాడు. కోపంలో విచక్షణ మరిచి తల్లిపై పాశవికంగా దాడి చేశాడు. స్పృహతప్పిన ఆమెను చూసైనా క్షణం ఆలోచించి ఆగకుండా డీజీల్ పోసి నిప్పంటించి చంపాడు. తానే ప్రపంచంగా బతికిన తల్లి ప్రాణాలు బలిగొని జైలుపాలైయ్యాడు.
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