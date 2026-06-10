ETV Bharat / state

ఇల్లు అమ్మేందుకు ఒప్పుకోని తల్లి - చంపేసిన కుమారుడు

అప్పులు తీర్చడానికి ఇల్లు అమ్మాలంటూ తల్లిపై ఒత్తిడి చేసిన కుమారుడు - ఇంటిని విక్రయించేందుకు నిరాకరించిన రమాదేవి - తల్లిపై కక్ష పెంచుకుని రఘువంశీ హత్య చేసినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు

A Son Killed His Mother
A Son Killed His Mother (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

A Son Killed His Mother : కని పెంచిన తల్లినే కడతేర్చాడు ఓ కిరాతకుడు. అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయిన ఒక కుమారుడు, తన స్వార్థం కోసం జన్మనిచ్చిన తల్లి ప్రాణాలనే బలి తీసుకున్నాడు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా విస్సన్నపేటలో జరిగిన ఈ ఘోరం, అక్కడ చుట్టుపక్కల నివసించేవారిని కదిలించింది. అంతేకాకుండా సమాజంలో మానవ సంబంధాలు ఎంతలా దిగజారుతున్నాయో చెప్పడానికి ఒక సాక్ష్యంగా నిలిచింది.

ఇల్లును అమ్మాలంటూ ఒత్తిడి : రమాదేవి తన కుమారుడు రఘువంశీని ఎన్నో ఆశలు, కలలతో పెంచి పెద్ద చేసింది. ఆమెకు ఉన్న ఏకైక ఆస్తి ఆమె నివసిస్తున్న ఇల్లు మాత్రమే. అయితే, అప్పుల బాధలో ఉన్న రఘువంశీకి మాత్రం ఆ ఇల్లు కేవలం ఒక ఆర్థిక వనరులా మాత్రమే కనిపించింది. తన అప్పులు తీర్చుకోవడం కోసం ఆ ఇంటిని అమ్మేయాలని అతను కొంతకాలంగా తల్లిపై ఒత్తిడి తెస్తూ వచ్చాడు. అతను పదేపదే అడుగుతున్నప్పటికీ, ఆమె మాత్రం ఆ ఇంటిని అమ్మడానికి ససేమిరా ఒప్పుకోలేదు. వారి మధ్య వివాదం ముదురుతున్న కొద్దీ, అప్పుల భారం తల్లి ప్రేమను, పెంచిన అనుబంధాన్ని పూర్తిగా కప్పివేసింది. దాంతో అతను ఆమెపై తీవ్రమైన ద్వేషాన్ని పెంచుకున్నాడు.

ఇల్లు అమ్మేందుకు ఒప్పుకోని తల్లి - చంపేసిన కుమారుడు (ETV Bharat)

హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకున్న కుమారుడు : ఈ నెల 7న తల్లి ఒంటరిగా ఉన్న సమయం చూసి కుమారుడు ఆమెపై దాడి చేశాడు. అనంతరం తన చేతులతోనే గొంతు నులిమి చంపేశాడు. ఆ తర్వాత ఏమీ జరగనట్లుగా అతను హైదరాబాద్‌కు తిరిగి వెళ్లిపోయాడు. రమాదేవి సోదరి ఆమె మృతదేహాన్ని చూసినప్పుడు, అది సహజ మరణం కాదని అనుమానించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీనితో పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని స్థానికుల నుంచి రమాదేవికి సంబంధించిన వివరాలు సేకరించారు. అతని ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చి ప్రశ్నించగా తానే ఆ హత్య చేశానని రఘువంశీ అంగీకరించాడు. దాంతో పోలీసులు అతన్ని అరెస్టు చేశారు.

"హత్య జరిగిన మరుసటి రోజే రమాదేవి సోదరి ఉమాదేవి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రమాదేవి చిన్న కుమారుడు రఘవంశీ హైదరాబాద్‌లో నివసిస్తుంటారు. ఆయనే ఈ హత్యకు పాల్పడినట్లు విచారణలో తేలింది. అప్పుల బాధలో ఉన్న అతను, వాటిని తీర్చుకోవడం కోసం ఇంటిని అమ్మేయాలని తన తల్లిపై ఒత్తిడి తెచ్చాడు. ఆమె అందుకు నిరాకరించడంతో ఆమెపై కోపం పెంచుకుని, పథకం ప్రకారం ఆమెను హత్య చేశాడు. దీనితో మేము అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నాం." -గిరిబాబు, తిరువూరు సీఐ

భార్యను నరికి చంపిన భర్త - అనుమానమే కారణం?

ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్యచేసేందుకు ప్రణాళిక - పోలీసులకు చిక్కడంతో ప్లాన్ ఫ్లాప్​

TAGGED:

తల్లిని చంపిన కొడుకు
SON MURDERED HIS MOTHER
NTR DISTRICT MURDER CASE
MURDER IN NTR DISTRICT
A SON KILLED HIS MOTHER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.