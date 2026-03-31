ఆస్తి రాకుండా పోతుందేమోనన్న అనుమానం - కన్నతండ్రిని కడతేర్చిన కుమారుడు
తనకు దక్కాల్సిన ఆస్తి రాకుండా పోతుందేమోనన్న అనుమానంతో హత్య - కొద్ది రోజుల క్రితమే ఆస్తి పంపకాలపై వివాదం - పథకం ప్రకారమే హత్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 5:06 PM IST
Son Killed His Father In Kurnool District : ఒక బిడ్డ ఎదుగుదలకు తల్లి ఎంత కీలకమో తండ్రి కూడా అంతే కీలకం. అటువంటిది ప్రస్తుత కాలంలో క్షణికావేశంలోనో లేకపోతే ఉద్ధేశపూర్వకంగానో రక్తం పంచుకొని పుట్టిన బిడ్డలే వారిని బలి తీసుకుంటున్నారు. తల్లి కడుపులో తొమ్మిది నెలలు మోస్తే, తండ్రి జీవితాంతం తన భుజాలపై మోస్తూ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తారు. కానీ నేటి సమాజంలో మధ్యానికి డబ్బులు ఇవ్వలేదనో, బెట్టింగులు వద్దన్నారనో, ఆస్తి కోసమో తల్లిదండ్రులను కడతేరుస్తున్న ఘటనలు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. అటువంటి సంఘటనే ఇది. ఆస్తి కోసం తండ్రిని దారుణంగా హతమార్చిన ఘటన కర్నూలు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
కన్నతండ్రిని కత్తితో పొడిచి: తనకు దక్కాల్సిన ఆస్తి రాకుండా పోతుందేమోనన్న అనుమానంతో ఏకంగా కన్న తండ్రినే విచక్షణారహితంగా కత్తితో పొడిచి దారుణంగా చంపిన విషాద సంఘటన కర్నూలు జిల్లా కౌతాళం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కుంటనహల్ గ్రామంలో సోమవారం ఈ దారుణం చోటు చేసుకుంది.
ఆస్తి దక్కదనే అనుమానంతో : పోలీసులు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి, కుంటనహళ్ గ్రామానికి చెందిన నన్నెసాబ్ (47)కు ఇద్దరు భార్యలు. మొదటి భార్యకు ఇద్దరు మగ, ఒక ఆడ పిల్ల ఉన్నారు. ప్రస్తుతం రెండో భార్య గర్భవతి. నన్నెసాబ్కి ఉన్న ఆస్తి రెండవ భార్యకే దక్కుతుందనే అనుమానంతో గత కొన్ని రోజుల క్రితం ఆస్తి పంపకాలపై మొదటి భార్య చిన్న కుమారుడు తండ్రిని నిలదీశాడు. పెద్దల పేరుపై ఆస్తి ఉండడంతో అన్నదమ్ములు కలిసి ఆస్తి భాగాలు చేసుకున్న అనంతరం, తండ్రికి చెందిన ఆస్తిలో భాగాన్ని నీ పేరున చేయిస్తామని కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు. అయినా నూర్ మహమ్మద్ వారి మాటలను పట్టించుకోలేదు. ఎలాగైనా తండ్రిని హతమార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అంతే ఆదివారం అర్ధరాత్రి వేళ పథకం ప్రకారం నన్నేసాబ్ నిద్రిస్తున్న సమయంలో నూర్ మహమ్మద్ హత్యకు పాల్పడ్డాడు.
నూర్ మహమ్మద్ ఒక్కడేనా? : ఈ ఘటనపై పెద్ద కుమారుడు షర్ఫుద్దీన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. అతని ఫిర్యాదు మేరకు సీఐ అశోక్ కుమార్ సంఘటనాస్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆదోని ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ హత్యలో నూర్ మహమ్మద్ ఒక్కడే పాల్గొన్నాడా? లేక ఇతరులు ఎవరైనా అతడికి సహకారం అందించారా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
కర్రతో కొట్టి గొంతు నులిమి : కొన్ని రోజుల క్రితం ఇలాంటి ఘటనే నెల్లూరు జిల్లాలో జరిగింది. మద్యం తాగొద్దని చెప్పినందుకు కన్నతండ్రినే హతమార్చాడు ఓ కుమారుడు. నెల్లూరు జిల్లా మర్రిపాడు మండలం చుంచులూరులో ఈ దారుణం చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మృతుడు చిన్నయ్యకు ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఓ కుమారుడు ఉన్నారు. కుమారుడు శివ మద్యానికి బానిసై తాగేందుకు డబ్బులు ఇవ్వాలని కుటుంబ సభ్యులను వేధించేవాడు. ఈ క్రమంలో మద్యం తాగి వచ్చిన శివను చిన్నయ్య నిలదీశాడు. దీంతో కోపంతో అక్కడే ఉన్న కర్రతో తండ్రిపై కుమారుడు దాడి చేశాడు. అనంతరం గొంతు నులిమి చిన్నయ్యను హత్యచేసి పరారయ్యడు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు.
