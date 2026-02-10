ETV Bharat / state

సొంత బైక్​పై తిరగాలన్న యువకుని కోరిక తండ్రి ప్రాణం తీసింది!

సొంత వాహనం కొనివ్వాలంటూ తల్లిదండ్రులను ఇబ్బందులు పెట్టిన కుమారుడు - తల్లిపై పలు మార్లు దాడి - బైక్​ కొనలేదని తండ్రిని కొట్టి చంపిన కొడుకు - పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు

Son Killed Father For Bike In Telangana
Son Killed Father For Bike In Telangana (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 10, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
Son Killed Father For Bike In Telangana : సొంత బైక్​పై తిరగాలన్న కోరికతో ఓ యువకుడు అత్యంత దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. స్నేహితులను చూసి తనకూ ఓ వాహనం కావాలని తరచూ ఇంట్లో గొడవలు పడేవాడు. అలాగే ఓరోజు కన్న తల్లి అని కూడా చూడకుండా తనపై దాడి చేశాడు. మద్యం మత్తులో తండ్రి ప్రాణాలు కూడా తీశాడు. మెదక్​ జిల్లా రేగోడ్​​ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో జిరిగిన ఈ ఘటన అందరి మనసును కలిచి వేస్తుంది.

సొంత వాహనం కోసం తల్లిపై దాడి : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రేగోడ్​ గ్రామంలో మహమ్మద్​ షాకీర్​ కుటుంబంతో కలిసి, ఒక ఎకరం పొలాన్ని సాగుచేసుకుంటూ జీవిస్తున్నాడు. కుమారుడు హుస్సేన్​కు 22 ఏళ్లు. అతను డ్రైవర్​గా పనిచేస్తున్నాడు. కొన్ని రోజులుగా హుస్సేన్​, తండ్రిని బైక్​ కొనమని వేధిస్తున్నాడు. దీంతో షాకీర్ ఇంటికి రాకుండా కొన్నిసార్లు పొలంలోనే నిద్రించేవారు. ఈ క్రమంలో ఒక రోజు బైక్ కొనివ్వలేదన్న ఆగ్రహంతో ఇంట్లో తండ్రి లేకపోవడంతో తల్లిపై దాడి చేసి, తలకు గాయం చేశాడు. స్థానికులు అడ్డు పడటంతో ఆమె ప్రాణాలు నిలిచాయి. చేసింది కన్న కొడుకు కావడంతో ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు చెప్పకుండా పెద్దల సమక్షంలో నిందితుడిని మందలించి పంపించారు.

మద్యం మత్తులో తండ్రి ప్రాణాలు తీసి : అయినా హుస్సేన్ ప్రవర్తనలో ఎటువంటి మార్పు రాలేదు. తనకు ఎలాగైనా బండి కొనాలని తల్లిదండ్రులను ఒత్తిడి చేశాడు. కానీ, తమ వద్ద అంత డబ్బు లేదని, ఇప్పుడు బైక్​ కొనలేమని వారు అనడంతో హుస్సేన్​ ఆగ్రహంతో ఊగిపోయాడు. ఆ కోపంలోనే స్నేహితులతో కలిసి మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చాడు. తర్వాత తల్లిదండ్రులతో గొడవకు దిగాడు. ఆ ఘర్షణలో నిందితుడు తండ్రిపై దాడి చేసి, బలంగా నెట్టాడు. దాంతో షాకీర్​ ఒక్కసారిగా సిమెంట్​ రోడ్డుపై పడిపోయాడు. అనంతరం తండ్రిని పైకి లేవనీకుండా తన తలను పలు మార్లు రోడ్డుకు కొట్టడంతో షాకీర్​ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.

నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు : వెంటనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాన్ని శవపరీక్ష నిమిత్తం నారాయణఖేడ్​ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. తనంతరం ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్ట్​ చేసి, కోర్టులో ప్రవేశ పెట్టారు. అలాగే ఏదైనా ఘటన జరిగిన వెంటనే తమతో చెప్పాలని పోలీసులు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

"షాకీర్​ అనే వ్యక్తికి ఒక చిన్న గుడిసె, ఒక ఎకరం పొలం మాత్రమే ఉన్నాయి. తన కుమారుడు బైక్​ కొనివ్వాలని వాళ్లను తరచూ ఇబ్బంది పెట్టేవాడు. తమకు బైక్​ కొనే స్థోమత లేదని వాళ్లు అనడంతో నిందితుడు తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనై, మద్యం మత్తులో ఇంటికి వచ్చి తండ్రితో గొడవకు దిగాడు. కోపంలో తండ్రిని బయటకు ఈడ్చుకొచ్చి, బలంగా నెట్టాడు. అనంతరం తండ్రి తలను నేలకు కొట్టి హత్య చేశాడు. నిందితుడిని అరెస్ట్​ చేసి కోర్టులో ప్రవేశ పెట్టాం." - ప్రసన్నకూమార్‌, మెదక్‌ డీఎస్పీ

ఆవేశంలో క్షమించరాని తప్పులు : సమాజంలో మానవ సంబంధాలు రోజురోజుకూ దిగజారిపోతున్నాయి. అందుకు మద్యం మత్తు ఒక కారణం అవుతుంది. అది మనిషితో ఎంతటి దారుణాలైనా చేయిస్తుందని అనడానికి ఈ ఘటన మరో ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. ఒక్క క్షణంలో వచ్చే ఆవేశం, జీవితాంతం మిగిలి పోయే పశ్చాత్తాపంగా మారిపోయింది. ఈ రోజుల్లో మనుషులు చిన్న చిన్న విషయాల కోసం మనవత్వాన్ని మరిచి మృగంలా ప్రవర్తిస్తున్నారు.

