రూ.2.70 కోట్లు తీసుకుని - కన్నతల్లిని గెంటేసిన కుమారుడు
తల్లిని రోడ్డున పడేసిన కుమారుడు - ఆమె వద్ద రూ.2.70 కోట్లు తీసుకుని మోసం - నెల రోజులు డాబాపైనే బ్రెడ్ ముక్కలతో జీవనం - కలెక్టర్ ఆదేశాలతో కేసు నమోదు
Published : July 16, 2026 at 5:25 PM IST
Son Kicks Mother Out of the House : ఆస్తిపై ఉన్న ప్రేమ.. మనుషుల మధ్య బంధాలను, కన్నప్రేమను ఎలా దూరం చేస్తుందో చెప్పడానికి రంగారెడ్డి జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘటనే సజీవ సాక్ష్యం. కడుపున పుట్టిన కుమారుడే కన్నతల్లి వద్ద కోట్లాది రూపాయల డబ్బులు తీసుకుని, ఆమెకు అన్నం పెట్టకపోగా ఇల్లు వదిలి వెళ్లగొట్టిన అమానుష ఘటన శంకర్పల్లి మండలం గాజులగూడెం గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది.
రూ. 2.70 కోట్లు తీసుకుని మోసం : పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గాజులగూడెం గ్రామానికి చెందిన కోమటిరెడ్డి దేవిరెడ్డి, సుశీలమ్మ దంపతులకు వంశపారంపర్యంగా 22 ఎకరాల పొలం వచ్చింది. వీరికి అనంత్ రెడ్డి, నర్సింహారెడ్డి అనే ఇద్దరు కుమారులు, పద్మావతి, ప్రభావతి అనే ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. దాదాపు 50 ఏళ్ల క్రితమే భర్త దేవిరెడ్డి మృతి చెందారు. అప్పటి నుంచి సుశీలమ్మే పిల్లలను పెంచి పెద్ద చేసింది. కుటుంబ అవసరాల కోసం కొంత భూమిని విక్రయించగా, చివరకు 15 ఎకరాలు మిగిలింది. అందులో ఇద్దరు కొడుకులకు ఆరున్నర ఎకరాల చొప్పున పంచి ఇచ్చింది. మిగిలిన రెండెకరాల భూమిని విక్రయించగా వచ్చిన రూ.2.70 కోట్లు వచ్చింది. చిన్న కుమారుడు నర్సింహారెడ్డి నమ్మి ఆ డబ్బును అప్పగించింది.
నెల రోజులు డాబాపైనే బ్రెడ్ ముక్కలతో జీవనం : కొంతకాలంగా వృద్ధురాలైన సుశీలమ్మ అనారోగ్యానికి గురైంది. తన వైద్య ఖర్చుల కోసం చిన్న కొడుకుకు ఇచ్చిన డబ్బును తిరిగివ్వాలని కోరింది. దానికి నర్సింహారెడ్డి నిరాకరించడమే కాకుండా, కన్నతల్లి అని కూడా చూడకుండా ఇంట్లో నుంచి కనికరం లేకుండా గెంటేశాడు. దీంతో దిక్కుతోచని ఆ వృద్ధురాలు దాదాపు నెల రోజుల పాటు అదే ఇంటి డాబాపై ఎండకు ఎండుతూ, వానకు నానుతూ బ్రెడ్ ముక్కలు తింటూ కాలం వెళ్లదీసింది.
"15 ఎకరాలు భూమి ఉంటే ఇద్దరు కుమారులకు ఆరున్నర ఎకరాల చొప్పున ఇచ్చాను. అదే రోజు రెండు ఎకరాలు విక్రయించగా రూ.2.70 కోట్లు వచ్చాయి. పెద్ద కుమారుడిని ఆ డబ్బు తీసుకోమని అడిగాను. అతను నేను ఇక్కడ ఉండటం లేదని చెప్పి తీసుకోలేదు. చిన్న కుమారుడికి రూ.2.70 కోట్లు ఇచ్చాను. అందులోంచి ఒక్క రూపాయి నేను తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు ఆ డబ్బులను అడుగుతుంటే ఇవ్వడం లేదు. ఇంట్లో నుంచి వెళ్లగొట్టాడు" సుశీలమ్మ, బాధితురాలు
కలెక్టర్ ఆదేశాలతో కేసు నమోదు : బాధితురాలు ఈ నెల 13న రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డిని కలిసి తన ఆవేదనను, కొడుకు చేసిన అన్యాయాన్ని కన్నీళ్లతో వెళ్లబోసుకుంది. వృద్ధురాలి దీనస్థితిని చూసి చలించిపోయిన కలెక్టర్, వెంటనే స్పందించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు శంకర్పల్లి పోలీసులు చిన్న కుమారుడు నర్సింహారెడ్డిపై చీటింగ్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.