కుమార్తెను పంపకపోతే మనవరాలి ఫొటో వైరల్ చేస్తా - అత్తను బెదిరించిన అల్లుడు
POCSO Case: కూతురిని కాపురానికి పంపకపోతే మనవరాలి నగ్న ఫొటో వైరల్ చేస్తానని అత్తను బెదిరించిన అల్లుడిపై పోక్సో కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేసినట్లు తిరుపతి రూరల్ సీఐ, ఎస్ఐ తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 12:11 PM IST
Son in Law Threatened Mother in Law to Send his Wife Back: కూతురిని కాపురానికి పంపకపోతే మనవరాలి నగ్నచిత్రాలు వైరల్ చేస్తానంటూ అత్తను బెదిరించిన అల్లుడిపై తిరుపతి పోలీసులు పోక్సో కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు. ఒకే వ్యక్తిపై వరుసగా కేసులు నమోదు కావడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తిరుపతి రూరల్ సీఐ మద్దయ్యాచారి, ఎస్ఐ లోకేష్బాబు వెల్లడించారు.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం చిత్తూరు జిల్లా పుంగనూరు సమీపంలోని కొత్తపల్లి గ్రామానికి చెందిన బిరుదాల ఈశ్వర్రెడ్డి (35) కొన్నేళ్లుగా తిరుపతి గ్రామీణ పరిధిలోని తుమ్మలగుంట ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నాడు. మొదటి భార్యతో విడిపోయిన అతను చదువుకునే రోజుల్లో పరిచయమున్న రామానుజపల్లికి చెందిన కిన్నెరను రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. కిన్నెర సైతం తన మొదటి భర్తతో విడిపోయి తనకున్న 17 ఏళ్ల కుమార్తెను తీసుకొని ఈశ్వర్రెడ్డితో కలిసి ఉంటోంది. అయితే గతేడాది జనవరి నెలలో సదరు బాలికపై ఈశ్వర్రెడ్డి అత్యాచారానికి యత్నించాడు. దీనిపై భార్య కిన్నెర ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు తిరుపతి గ్రామీణ పోలీసులు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి జైలుకు పంపారు.
వరుసగా కేసులు నమోదు: ఇటీవల బెయిల్పై జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన ఈశ్వర్రెడ్డి తనతో కలిసి కాపురానికి రావాలని భార్యను కోరగా ఆమె పూర్తిగా నిరాకరించింది. ఇందుకు అత్త కమలమ్మే కారణమని భావించిన నిందితుడు తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనయ్యాడు. కమలమ్మ నివాసానికి వెళ్లి ఆమె తలపై గాజు సీసాతో దాడి చేసి గాయపరిచాడు. ఈ ఘటనపై తిరుపతి పడమర పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొంది నెల రోజుల తర్వాత కోలుకుని వచ్చిన కమలమ్మ ఇంటికి నిందితుడు మళ్లీ వెళ్లి కూతురిని కాపురానికి పంపాలని తీవ్రంగా బెదిరించాడు. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో అతడిపై మూడో కేసు నమోదైంది. ఈ క్రమంలో కమలమ్మ తన కుమార్తె కిన్నెరను రక్షణ కోసం దుబాయ్కి పంపించి మనవరాలిని తన వద్దే ఉంచుకుంది.
దీనిపై మరింత కక్ష పెంచుకున్న ఈశ్వర్రెడ్డి దుబాయ్ నుంచి భార్యను వెనక్కి పిలిపించకపోతే బాలిక ఫొటోను మార్ఫింగ్ చేసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ చేస్తానని అత్తను బెదిరించాడు. అంతేకాకుండా ఆ మార్ఫింగ్ చిత్రాలను బంధువుల మొబైల్ ఫోన్లకు కూడా పంపించాడు. ఈ విషయమై బాధితురాలు కమలమ్మ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో తిరుపతి రూరల్ పోలీసులు నిందితుడిపై మరోమారు పోక్సో కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
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