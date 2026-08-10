ETV Bharat / state

30 ఏళ్ల కిందట రెండో వివాహం, మరో మహిళతో ఎఫైర్​ - అడ్డొస్తోందని అత్తను హత్య చేసిన అల్లుడు

అత్తను ప్రియురాలి సాయంతో దారుణ హత్య చేసిన అల్లుడు - తనకు అవమానం జరిగిందని వెంకటనర్సమ్మను మట్టుబెట్టాల్సిందేనని తేల్చి చెప్పిన సునీత

Son-in-law kills Mother-in-law
Son-in-law kills Mother-in-law (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 1:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Son-in-law kills Mother-in-law : తన వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా నిలుస్తోందని అత్తను ప్రియురాలి సాయంతో అల్లుడే దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి మండలం తుంబూరుకు చెందిన గుండాల వెంకటనర్సమ్మ (65) ఈనెల 2న అదృశ్యం అయింది. ఈ కేసును పోలీసులు ఎట్టకేలకు ఛేదించారు. అల్లుడు వెదుళ్ల తిరుపతిరావు, అతని ప్రియురాలు పగుట్ల సునీత వృద్ధురాలిని అతి దారుణంగా హత్య చేశారని గుర్తించి అనంతరం నిందితులను ఆదివారం సత్తుపల్లి కోర్టులో హాజరుపర్చగా న్యాయమూర్తి రిమాండ్​ విధించారు. ఈ కేసు వివరాలను సత్తుపల్లి ఇన్​ఛార్జి ఏసీపీ సారంగపాణి వెల్లడించారు.

అసలేం జరిగిందంటే : తుంబూరుకు చెందిన తిరుపతిరావుకు ఇద్దరు భార్యలు. మొదటి భార్యను వదిలేసి, తన గ్రామంలోనే ఉంటున్న గుండాల మంగమ్మను 30 ఏళ్ల కిందట రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. కొంతకాలంగా అదే గ్రామానికి చెందిన వితంతువైన పగుట్ల సునీతతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న మంగమ్మ, ఆమె తల్లి వెంకటనర్సమ్మ తిరుపతిరావుతో తరచూ గొడవపడేవారు. జులై 30వ తేదీన సునీతను వారిద్దరూ తిట్టి కొట్టారు. ఈ విషయం గురించి ఆమె తిరుపతిరావుకు చెప్పి తనకు చాలా అవమానం జరిగిందని, తమ బంధం కొనసాగాలంటే వెంకటనర్సమ్మను అడ్డు తొలగించాల్సిందేనని తేల్చి చెప్పింది.

అత్తను పెట్రోల్​ పోసి తగులబెట్టిన అల్లుడు : ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతిరావు, సునీతలు ఈ నెల 2న అర్థరాత్రి వెంకటనర్సమ్మ ఇంటికి వెళ్లి కుర్చీలో కూర్చొని టీవీ చూస్తున్న వృద్ధురాలి మెడకు చీర కొంగు బిగించి హత్య చేశారు. అనంతరం ఇరువురూ ద్విచక్ర వాహనంపై ఆమె మృతదేహాన్ని మధ్యలో పెట్టుకుని నారాయణపురం దాటిన తర్వాత రోడ్డు పక్కన ఎండిపోయి ఉన్న కట్టెలు, కొబ్బరి మట్టలపై వేసి చెత్తకప్పి ద్విచక్ర వాహనంలోని పెట్రోలును బాటిళ్లలో తీసి ఆమెను తగలబెట్టారు. మరుసటి రోజు ఉదయం వెళ్లి చూడగా మృతదేహం పూర్తిగా కాలకపోవడంతో దానిపై కొబ్బరి మట్టలు, చెత్త వేసి వెళ్లారు. తిరిగి 3వ తేదీ అర్థరాత్రి కాలకుండా మిగిలిన శరీర భాగాలను కార్పెట్​లో వేసి కొంత దూరం తీసుకెళ్లి ఎండిపోయిన కట్టెలు, కొబ్బరి మట్టలు ఉన్న మరో గుట్టపై వేసి పెట్రోల్​ పోసి తగలబెట్టారు. అనంతరం ఏమీ తెలియనట్లు తిరుపతిరావు కుటుంబ సభ్యులతో తిరుగుతూనే వెంకటనర్సమ్మను వెతుకుతున్నట్లు నాటకం అడారు.

మంగమ్మ తన తల్లి వెంకట నర్సమ్మ కనిపించడం లేదని ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు సత్తుపల్లిలో కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా అన్ని కోణాల్లో పరిశీలించి, ప్రత్యేకమైన బృందాలను కూడా ఏర్పాటు చేసి ఆమెను ట్రేస్​ చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేశాం. ప్రత్యేక బృందాలు వివిధ ప్రాంతాల్లో సమాచారం సేకరించారు. దర్యాప్తులో మిస్​ అయిన వెంకటనర్సమ్మ అల్లుడు తిరుపతిరావు, వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న సునీత అనే వ్యక్తి ఇద్దరూ కలిసి వెంకటనర్సమ్మ హత్య చేశారనే విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈనెల 2వ తేదీ రాత్రి మంగమ్మ తల్లి వెంకటనర్సమ్మ టీవీ చూస్తున్న సందర్భంలో ఇంట్లోకి ప్రవేశించి ఆమె చీరతోనే గొంతుకు గట్టిగా కట్టేసి ఊపిరి ఆడకుండా వేసి చంపేయడం జరిగింది - సారంగపాణి, ఇంచార్జ్ ఏసీపీ, సత్తుపల్లి

ఈ కేసులో తనను కాపాడాలంటూ - పరారీ : వెంకటనర్సమ్మను హత్య చేసిన అనంతరం కేసు నమోదవడంతో తిరుపతిరావు ఆ గ్రామ సర్పంచి, జీపీఓలకు ఈ నెల 7న విషయం చెప్పి తనను కాపాడమని వేడుకోగా వారు ఠాణాకు వెళ్లి లొంగిపోవాలని సూచించడంతో సరేనంటూ ఇంటికి వెళ్లి వస్తానని చెప్పి పరారయ్యాడు. ఈ మేరకు పోలీసులు నిందితులను గురుభట్లగూడెం క్రాస్​ రోడ్డు వద్ద పట్టుకుని వారి నుంచి ద్విచక్ర వాహనం, సెల్​ఫోన్లు, మృతురాలి మొబైల్​, రెండు ఖాళీ పెట్రోల్​ బాటిళ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిని అతనికి సహకరించిన ప్రియురాలు సునీతను పోలీసులు కోర్టుకు హాజరుపరచగా న్యాయమూర్తి రిమాండ్ విధించారు.

మహిళ ముక్కు పక్కన మెటల్ - ఏంటా అని దర్యాప్తు చేస్తే మరిది మాస్టర్​ ప్లాన్ బయటపడింది

సవతి కుమారుడితో అనైతిక బంధం - వేరే పెళ్లికి తల్లి నో - దూరం పెట్టడంతో హత్య

TAGGED:

SON IN LAW KILLS MOTHER IN LAW
SON IN LAW BURNS HER MOTHER IN LAW
SATHUPALLI SON IN LAW INCIDENT CASE
SATHIPALLI MOTHER IN LAW CASE
SON IN LAW MURDERS MOTHER IN LAW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.