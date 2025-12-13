ఇన్సూరెన్స్ డబ్బుల కోసం ఘాతుకం - మామను చంపిన అల్లుడు
రోడ్డు ప్రమాదంగా నమ్మించే యత్నం - పోస్టుమార్టంతో బట్టబయలైన నిజం - అనకాపల్లి జిల్లాలో ఘటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 8:26 PM IST
Son in Law Killed Father in Law In Anakapalle: డబ్బు మనిషిని రాక్షసుడిగా మారుస్తుంది. రక్త సంబంధాలను, బంధుత్వాలను మరిపిస్తుంది. పిల్లనిచ్చిన మామను కన్నతండ్రిలా చూడాల్సింది పోయి, కరెన్సీ కట్టల కోసం దుర్మార్గుడిలా మారాడు ఓ అల్లుడు. తాను చేసిన అప్పులు తీర్చుకోవడానికి మామ ప్రాణాలనే పణంగా పెట్టాడు. ఏకంగా కోటి రూపాయల బీమా డబ్బుల కోసం మామను హత్య చేసి, దానిని రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేశాడు. చివరకు పోలీసుల విచారణలో అడ్డంగా దొరికిపోయాడు. అనకాపల్లి జిల్లాలో వెలుగుచూసిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
అసలేం జరిగింది?: డీఎస్పీ శ్రావణి తెలిపిన వివరాల మేరకు, అనకాపల్లి జిల్లా కసింకోట మండలం కొత్తపల్లి గ్రామానికి చెందిన గురు నారాయణమూర్తి (54) ఒక సాధారణ వ్యక్తి. ఈ నెల 9వ తేదీన ఆయన అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. ఇది రోడ్డు ప్రమాదం అని భావించిన బంధువులు, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కానీ అక్కడే అసలు కథ మొదలైంది.
వీడిన మిస్టరీ: ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన పోలీసులకు కొన్ని అనుమానాలు వచ్చాయి. మృతదేహంపై ఉన్న గాయాలు రోడ్డు ప్రమాదంలో జరిగినట్లుగా లేవు. దీంతో కేసును లోతుగా దర్యాప్తు చేశారు. పోస్టుమార్టం నివేదిక కూడా పోలీసుల అనుమానాలకు బలం చేకూర్చింది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులను, ముఖ్యంగా అల్లుడు సుంకరి అన్నవరం కదలికలపై నిఘా పెట్టారు. తమదైన శైలిలో విచారించగా అసలు నిజం బయటపడింది. అది ప్రమాదం కాదు, పక్కా ప్రణాళికతో జరిగిన హత్య అని తేలింది.
అప్పులు, బీమా, హత్య ప్లాన్: నిందితుడు సుంకరి అన్నవరం నారాయణమూర్తికి స్వయానా అల్లుడు. ఇతనికి బయట అప్పులు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. వాటిని తీర్చడానికి అడ్డదారి తొక్కాడు. మామ నారాయణమూర్తి పేరు మీద గత ఆరు నెలల క్రితం భారీగా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు చేయించాడు. ఒకవేళ నారాయణమూర్తి రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోతే సుమారు రూ. 1.08 కోట్ల బీమా నగదు వస్తుందని లెక్కలు వేసుకున్నాడు. ఈ ప్లాన్లో నారాయణమూర్తి మనవడు సుంకరి జ్యోతి ప్రసాద్ను కూడా భాగస్వామిని చేశాడు.
ఆ రాత్రి ఏం జరిగిందంటే: హత్య చేయడానికి పక్కా స్కెచ్ వేశారు. నారాయణమూర్తిని మద్యం తాగుదామని నమ్మించి బయటకు తీసుకెళ్లారు. అక్కడికి వెళ్లాక, మద్యం మత్తులో ఉన్న నారాయణమూర్తిపై తాపీ మేస్త్రీలు వాడే బద్దతో దాడి చేశారు. అల్లుడు, మనవడు కలిసి కొట్టి చంపారు. అనంతరం ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా మృతదేహాన్ని రోడ్డుపై పడేసి, వాహనం ఢీకొట్టి వెళ్లిపోయినట్లు సీన్ క్రియేట్ చేశారు.
ఎల్ఐసీ ఏజెంట్ కూడా: ఈ దారుణంలో కేవలం కుటుంబ సభ్యులే కాదు, బయటి వ్యక్తుల పాత్ర కూడా ఉంది. బీమా డబ్బులు క్లెయిమ్ చేయడంలో సహకరించేందుకు ఎల్ఐసీ ఏజెంట్ భీముని నానాజీ, మరో వ్యక్తి అగ్రహారపు తాతాజీలు నిందితులకు సహకరించారు. పోలీసులు ఈ నలుగురినీ అరెస్ట్ చేశారు. కేసును చాకచక్యంగా ఛేదించిన కసింకోట సీఐ అల్లుస్వామి నాయుడు, ఎస్సైలు మనోజ్, లక్ష్మణరావులను డీఎస్పీ శ్రావణి అభినందించారు.
"కసింకోట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇటీవల ఒక అనుమానాస్పద మృతి కేసు నమోదైంది. మొదట దీన్ని 'హిట్ అండ్ రన్' (రోడ్డు ప్రమాదం) కేసు కింద నమోదు చేశాం. అయితే పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చాక, మృతదేహంపై ఉన్న గాయాలు ప్రమాదం వల్ల జరిగినవి కావని అర్థమైంది. దీంతో కేసును మర్డర్ కేసుగా మార్చాం. మృతుడు సాగర్ సిమెంట్స్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్తుంటాడు. ఆ రోజు రాత్రి 10 గంటల తర్వాత మద్యం తాగుదామని చెప్పి ఆపి, తాగిన తర్వాత మేస్త్రీలు వాడే బద్దతో అతన్ని కొట్టి చంపేశారు. ఆ తర్వాత రోడ్డు ప్రమాదంగా నమ్మించేందుకు మృతదేహాన్ని రోడ్డు మీద పడేశారు." - శ్రావణి, అనకాపల్లి డిఎస్పీ
