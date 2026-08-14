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పున్నామ నరకం నుంచి తప్పిస్తారనుకుంటే నేరుగా కాటికే పంపారు!

తండ్రిని చంపికి జైలుకు వెళ్లిన పెద్ద కుమారుడు - తల్లిని నిత్యం బెదిరించి ఇంటి నుంచి గెంటేసిన రెండో కుమారుడు - మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన తల్లి

Woman Killed In Hostel KPHB Hyderabad
Woman Killed In Hostel KPHB Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 8:55 PM IST

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Woman Killed In Hostel KPHB Hyderabad : రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని పెంచిన కొడుకులే కాలయముళ్లుగా మారారు. ఒక కొడుకు తండ్రిని హత్య చేసి జైలుపాలైతే, మరో కొడుకు గంజాయి మత్తులో తల్లిని నిత్యం వేధించాడు. భర్తను కోల్పోయిన బాధను దిగమింగుకుని కన్నకొడుకు క్షేమం కోసం అన్నీ భరించిన ఆ తల్లి చివరకు తీవ్ర మనోవేదనతో బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. కేపీహెచ్‌బీ పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలోని సర్దార్‌పటేల్‌నగర్‌లో ఈ విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది.

హాస్టల్​లో ఆత్మహత్య : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఓ లేడీస్‌ హాస్టల్‌లో హౌస్‌కీపింగ్‌ సిబ్బందిగా పనిచేస్తున్న తిరుపతి సుధ (51) బుధవారం ఉదయం అదే హాస్టల్‌లో ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. గీజర్‌ తాళం కోసం సిబ్బంది సుధ గదికి వెళ్లగా ఫ్యాన్‌కు చీరతో ఉరివేసుకుని కనిపించారు. వెంటనే అంబులెన్స్‌కు సమాచారం అందించగా వైద్య సిబ్బంది పరిశీలించి అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు.

కొడుకు జీవితం బాగుపడుతుందన్న ఆశతో : సుధ కొంతకాలంగా కుటుంబ సమస్యలతో తీవ్ర మనోవేదనలో ఉన్నట్లు ఆమె సోదరి పోలీసులకు తెలిపారు. భర్తను కోల్పోయిన బాధ ఒకవైపు చిన్న కొడుకు ప్రవర్తన మరోవైపు ఆమెను తీవ్రంగా కలచివేసినట్లు తెలుస్తోంది. గంజాయి మత్తుకు బానిసైన చిన్న కొడుకు వేధింపులు రోజు రోజుకూ పెరిగినా కన్నపేగు మీద మమకారంతో ఆ తల్లి అన్నీ భరించినట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. కొడుకు భవిష్యత్తు బాగుపడుతుందన్న ఆశతో కష్టాలను దిగమింగుకుంది.

"మృతురాలి పేరు సాయిసుధ ఆమె పెద్ద కుమారుడు అనురాగ్​ 2023లో తండ్రి పైనే పెట్రోల్ పోసి చంపిన కేసులు జీవిత ఖైదుగా ఉన్నాడు. ఆమె చిన్న కొడుకు పేరు అభిషేక్ గంజాయికి, మందుకు అలవాటు పడ్డాడు. అతడు తన తల్లిని చంపేస్తానని బెదిరించడంతో ఆమె తన ఇంటిని విడిచి హాస్టల్​లో పనిచేస్తూ జీవనం సాగిస్తోంది. ఆమె రోజూ తన చెల్లికి ఫోన్ చేసి తన బాధలు చెప్పుకునేది. ఇలా మనస్తాపానికి గురై ఆమె ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. దీనిపై కేసు రిజిస్టర్ చేశాం." - విజయ్ కుమార్, కేపీహెచ్‌బీ పోలీస్ స్టేషన్ సీఐ

ఒక కొడుకు జైలులో, మరో కొడుకు మత్తులో : సుధ కుటుంబంలో విషాదం అంతకుముందే మొదలైంది. ఆమె భర్తను పెద్ద కొడుకు హత్య చేసి జైలుపాలైనట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. మరోవైపు చిన్న కొడుకు మాదకద్రవ్యాలకు బానిసై తల్లిని వేధించినట్లు పేర్కొన్నారు. భర్తను కోల్పోయిన బాధ పెద్ద కొడుకు జైలుపాలైన వేదన చిన్న కొడుకు వేధింపులు ఇలా వరుస విషాదాలు ఆ తల్లి జీవితాన్ని చుట్టుముట్టాయి. మాదకద్రవ్యాల మత్తు కుటుంబాన్ని ఎలా ఛిన్నాభిన్నం చేస్తుందో చెప్పే విషాద ఘటన ఇది.

కన్నబిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం జీవితాన్ని ధారపోసిన తల్లి చివరకు అదే కుటుంబ సమస్యలతో తనువు చాలించాల్సి వచ్చింది. కన్నబిడ్డలే కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన తల్లిదండ్రులను కన్నీళ్లలో ముంచారు. కడుపున పుట్టిన కొడుకులే కాలయముళ్లుగా మారడంతో చివరకు రెండు నిండు జీవితాలు విషాదాంతమయ్యాయి. ఇది ఓ కుటుంబ విషాదం మాత్రమే కాదు మాదకద్రవ్యాల మత్తు వెనుక దాగున్న మరో చీకటి కోణం.

"పిల్లల్ని క్రమశిక్షణగా పెంచడం చాలా ముఖ్యం. ఈ కేసులో ఒకరు గంజాయికి అలవాటు పడటం, మరొకరు చెడు అలవాట్లకి బానిస కావడం ప్రతి ఒక్కరూ గమనించాలి. ఈ డ్రగ్స్, గంజాయి యువతను చెడుదోవ పట్టిస్తున్నాయి. ఇలాంటి విషయాలు ఎవరికైనా ఎదురైతే భయపడకుండా డయల్​ 112కు ఫిర్యాదు చేయండి. ముఖ్యంగా కేపీహెచ్​బీలో హాస్టల్స్​ అధికంగా ఉన్నాయి. యువత ఇలాంటి అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలి. పట్టుబడితే క్రిమినల్ కేసులు బుక్​ అవుతాయి" - విజయ్ కుమార్, కేపీహెచ్‌బీ పోలీస్ స్టేషన్ సీఐ

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కేపీహెచ్‌బీ హాస్టల్‌లో మహిళ మృతి
MOTHER KILLED HERSELF HYDERABAD

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