తల్లిదండ్రులకు సర్​ప్రైజ్ ఇద్దామని బయలుదేరాడు - గమ్యం చేరకుండానే కుటుంబంలో విషాదం నింపాడు

తల్లిదండ్రుల పెళ్లి రోజు సందర్భంగా సర్‌ప్రైజ్‌ ఇద్దామనుకున్న కుమారుడు - ఎవరికీ చెప్పకుండా ఇంటికి రావాలన్న ఆలోచన - మార్గమధ్యలో రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి - కన్నీరుమున్నీరైన కుటుంబం

Son Dies on Parents Wedding Anniversary
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 18, 2026 at 2:52 PM IST

Son Dies on Parents Wedding Anniversary : తల్లిదండ్రుల పెళ్లి రోజు ప్రతి కుటుంబానికి ప్రత్యేకమైన సందర్భం. అలాంటి ఆనంద క్షణాల్లో కుటుంబ సభ్యులు కలిసి సంబురాలు జరుపుకోవాలని కోరుకుంటారు. అయితే ఓ యువకుడు తన తల్లిదండ్రులకు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే సర్‌ప్రైజ్‌ ఇవ్వాలని ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ ఆ ప్రయత్నం విషాదంగా మారింది. సంతోషంతో ప్రారంభమైన ప్రయాణం, కన్నీటి కథగా ముగిసింది. రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆ యువకుడు మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన సిద్దిపేట జిల్లా చేర్యాల సమీపంలో చోటు చేసుకుని అందరినీ కలచివేసింది.

కుటుంబానికి గర్వకారణం అవ్వాలనుకుని : రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన గడసంతల శ్రీసాహిత్‌ (20) స్వస్థలం మండలంలోని మల్లాపురం గ్రామం. అతని తల్లిదండ్రులు సరళ, మధుసూదన్‌ ఉపాధ్యాయులు. ప్రస్తుతం కుటుంబం ఆలేరు పట్టణంలో నివాసం ఉంటోంది. ఇద్దరు కుమారుల్లో శ్రీసాహిత్‌ పెద్దవాడు. తండ్రి కలలను నిజం చేయాలనే ఆశయంతో అతను సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ప్రైవేటు వైద్య కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్‌ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. మంచి వైద్యుడిగా ఎదిగి, కుటుంబానికి గర్వకారణం కావాలనే లక్ష్యంతో తన విద్యను కొనసాగిస్తున్నాడు.

మృతుడు గడసంతల శ్రీసాహిత్‌ (Eenadu)

సర్‌ప్రైజ్‌గా ఇంటికి రావాలన్న ఆలోచన : శనివారం అతని తల్లిదండ్రుల వివాహ వార్షికోత్సవం కావడంతో వారిని సంతోషపెట్టాలని శ్రీసాహిత్‌ నిర్ణయించుకున్నాడు. ముందుగా చెప్పకుండా ఇంటికి చేరి ఆశ్చర్యపరచాలని అనుకున్నాడు. తన మిత్రులు అక్షయ్‌, రాఘవతో కలిసి ద్విచక్ర వాహనంపై ఆలేరు వైపు బయలుదేరాడు. తల్లిదండ్రుల ముఖాల్లో ఆనందం చూడాలనే ఆశతో రాత్రి ప్రయాణం ప్రారంభించాడు. కానీ విధి వేరేలా నిర్ణయించింది.

అక్కడికక్కడే మృతి : చేర్యాల పట్టణ శివారులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో వేగ నిరోధకాన్ని (స్పీడ్ బ్రేకర్) దాటే క్రమంలో వాహనం అదుపుతప్పింది. దీంతో రహదారి విభాగిని (డివైడర్​)ను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో శ్రీసాహిత్‌ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అతని స్నేహితులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్థానికులు వెంటనే స్పందించి గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ శ్రీసాహిత్‌ను మాత్రం కాపాడలేకపోయారు.

కన్నీరుమున్నీరైన కుటుంబం : శ్రీసాహిత్‌ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం అనంతరం కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. ఆదివారం మల్లాపురంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. కుమారుడు ఇంటికి వచ్చి ఆనందం పంచుతాడని ఎదురుచూసిన తల్లిదండ్రులు, అతని మరణ వార్త విని కుప్పకూలిపోయారు. "కుమారుడు వచ్చి సర్‌ప్రైజ్‌ ఇస్తాడని అనుకున్నాం. కానీ ఈ వార్త వినాల్సి వస్తుందని ఊహించలేదు" అంటూ వారు విలపించడం అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరినీ కంటతడి పెట్టించింది.

రోడ్డు భద్రతపై మరో హెచ్చరిక : ఈ ఘటన మరోసారి రోడ్డు భద్రత ప్రాముఖ్యతను గుర్తు చేసింది. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో ద్విచక్ర వాహన ప్రయాణాల సమయంలో వేగ నియంత్రణ, జాగ్రత్తలు అత్యంత అవసరమని చెబుతోంది. ఒక్క క్షణం నిర్లక్ష్యం ఒక కుటుంబంలో శాశ్వత విషాదాన్ని నింపుతుందనే చేదు నిజాన్ని ఈ విషాద ఘటన గుర్తు చేసింది.

