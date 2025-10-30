'నా కిడ్నీ ఇచ్చినా - రూ.15 లక్షలు ఖర్చు చేసినా - నీ ప్రాణాలు దక్కకపాయె బిడ్డా'
బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి కిడ్నీ దానం చేసిన తల్లి - శస్త్రచికిత్స తర్వాత అస్వస్థతకు గురై మృతి చెందిన కుమారుడు - రూ.లక్షలు ఖర్చు చేసినా ప్రాణాలు దక్కలేదంటూ కన్నతల్లి కంటతడి
Son Dies After Mother Donates kidney : వయసులో ఉన్న కుమారుడు అనారోగ్యం బాగోలేక ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. తల్లి తన బిడ్డను అలా చూస్తూ ఉండలేక కాపాడుకునేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేసింది. చివరికి తన కిడ్నీ సైతం ఇచ్చేసింది. అయినా కూడా ఫలితం లేకపోవడంతో ఆ తల్లి గుండె తల్లడిల్లిపోయింది. బాధిత కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
వరంగల్ జిల్లా పర్వతగిరి మండలం వడ్డకొండ గ్రామానికి చెందిన చింతకాయల సోమక్క-జంపయ్య దంపతులకు ముగ్గురు సంతానం. రెండో కుమారుడు చింతకాయల నాగరాజు (33) ఉపాధి నిమిత్తం భార్య స్వప్న, కుమార్తె అక్షరశ్రీతో హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు. ఈయన కొంతకాలంగా మూత్రపిండాల సమస్యతో బాధపడుతున్నాడు. కిడ్నీ మార్పిడి చేసుకుంటే ప్రాణాపాయం ఉండదని వైద్యులు సూచించారు.
ఆస్వస్థతకు గురై కుమారుడు మృతి : ఈ మేరకు బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి తల్లి సోమక్క కిడ్నీ ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చారు. 10 రోజుల క్రితం హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స ద్వారా వైద్యులు సోమక్క కిడ్నీని నాగరాజుకు మార్పిడి చేశారు. ఈ నెల 26వ తేదీ సోమవారం ఆసుపత్రి నుంచి సోమక్క, నాగరాజులను డిశ్ఛార్జి చేయడంతో హైదరాబాద్లోని అద్దె ఇంటికి వెళ్లారు. మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున నాగరాజు అస్వస్థతకు గురి కావడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మృతి చెందాడు. ఈ చికిత్స కోసం సుమారు రూ.15 లక్షల వరకు వెచ్చించినా కుమారుడి ప్రాణాలు దక్కలేదంటూ ఆ తల్లి విలపించిన తీరు కంటతడి పెట్టించింది. దీంతో కుటుంబ పెద్ద మృతితో భార్య, కుమార్తె పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది.
కిడ్నీ వైఫల్యాలకు కారణాలు ఏంటి ? : సాధారణంగా కిడ్నీ బాధితుల్లో అధిక రక్తపోటు లేదా మధుమేహం వంటి కొన్ని స్పష్టంగా కనిపించే కారణాలు ఉంటాయి. తాజాగా అంతుచిక్కని కారణాలు పలువురిలో కిడ్నీ వైఫల్యాలకు దారితీస్తున్నాయి. ఉస్మానియా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన అధ్యయనంలో ఈ విషయం వెల్లడైంది. ఈ నేపథ్యంలో నెఫ్రాలజీ సీనియర్ ప్రొఫెసర్ డా.మనిషా సహాయ్, ఆమె బృందం ఆసుపత్రిలో కిడ్నీ వ్యాధులతో చేరి చికిత్స తీసుకునే 30-40 ఏళ్ల వయసున్న దాదాపు 75 మందిపై అధ్యయనం చేశారు. ఇందులో హైదరాబాద్తో పాటు చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి రోగులు ఉన్నారు. వీరిలో కిడ్నీలను దెబ్బతీసే మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు లాంటి సమస్యలు లేవు. అయినా క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్తో ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు గుర్తించారు.
''ప్రతి ఒక్కరికి కిడ్నీల ఆరోగ్యంపై అవగాహన అవసరం. మధుమేహం, బీపీలాంటి రోగాలు లేకున్నా సీకేడీ కేసులు బయట పడుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఒడిశా, పుదుచ్చేరి, ఏపీలోని ఉద్దానం ప్రాంతాల్లో యువతలో కిడ్నీ జబ్బులు బయట పడుతున్నాయి. వేరే దేశాల్లో కూడా ఈ తరహా కేసులున్నాయి. చాలామందిలో వ్యాధి ముదిరే వరకు లక్షణాలు బయటపడవు. ఎలాంటి దీర్ఘకాలిక రోగాలు లేకున్నా ఏడాదికి ఒకసారి కిడ్నీలను పరీక్షించుకోవాలి. బీపీ, మధుమేహం నియంత్రణలో పెట్టుకోవడమే కాకుండా ధూమపానం, మద్యపానం ఇతర మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. రోజూ తగిన వ్యాయామం, పోషకాలతో కూడిన ఆహారం తీసుకోవాలి. వీలైనంత వరకు ఎక్కువ నీళ్లు తాగాలి. వైద్యుల సూచనలు లేకుండా సొంతంగా పెయిన్ కిల్లర్లు, యాంటాసిడ్లు మందులు కొనుక్కొని వాడవద్దు.'' - డా. మనీషా సహాయ్
