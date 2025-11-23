అమ్మానాన్నా గొడవతో ఆ చిన్నారి మనస్సు చివుక్కుమంది

ETV Bharat / state

Published : November 23, 2025 at 12:28 PM IST

Child Died After Parents Fight : 'మీ ప్రేమ కోరే చిన్నారులం. మీ ఒడిన ఆడే చందమామలం. గోరుముద్దలెరుగని బాలకృష్ణులం. బాధ పైకి చెప్పలేని బాల యేసులం. ఆలోచించండి ఏ అమ్మానాన్న ఏం చెప్పగలం మీకు ఇంతకన్నా' అంటూ ఓ సినిమాలో పాట ఉంటుంది. పాపం ఆ పసి ప్రాణాలకు తల్లిదండ్రుల నుంచి ఎలాంటి ప్రేమ, ఆప్యాయత రాకపోయే సరికి ఆ పసి హృదయాలు ఎలా తట్టుకోలేకపోయాయో ఆ పాటలో సన్నివేశం తెలుపుతుంది. అచ్చం అలాగే నిజ జీవితంలోనూ ఎంతో మంది చిన్నారులు అమ్మానాన్న ప్రేమకు నోచుకోలేక సతమతం అవుతున్నారు.

పాపం ప్రపంచం అంటే ఏంటో తెలియని పసి హృదయాలు వారివి. ఆ వయసులో వారికి ఏం తెలుస్తుంది కేవలం ఆడుకోవడం, స్నేహితులతో కలిసి ఉండటం తప్ప. అమ్మానాన్న ఒడిలో ఆడుకుంటూ వారు చెప్పే కమ్మని కథలను, వారితో ఆడుకోవడం, స్కూల్​కి వెళ్లడం మాత్రమే వారికి తెలుసు. స్కూల్​ వదలగానే ఎప్పుడు ఇంటికి వెళతామా? అమ్మతో ఎప్పుడు మాట్లాడతామా, నాన్న ఎప్పుడు ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి వస్తారు, ఏం తీసుకువస్తారు అనే ఆలోచనలే ఉంటాయి. అమ్మానాన్న ఎప్పుడూ నవ్వుతూనే ఉండాలని అనుకుంటారు.

కానీ ఇప్పుడున్న బిజీ లైఫ్​లో తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో కనీసం మాట్లాడటం కూడా చేయడం లేదు. వారి గొడవలు కూడా పిల్లలపై ప్రభావం చూపుతాయని తెలుసుకోకుండా పిల్లల ముందే గొడవలు పడుతూ కొట్టుకుంటున్న తల్లిదండ్రులు ఎంతో మంది. ఆ పసి మనసులు ఒక్కసారి విరిగిన తర్వాత అతుక్కోవాలంటే కేవలం అమ్మానాన్న వల్ల మాత్రమే జరుగుతుంది. కానీ ఈ పసి హృదయాన్ని తల్లిదండ్రుల మధ్య జరిగిన గొడవ గాయపర్చింది. దీంతో మరణమే శరణ్యం అన్నట్లు అమ్మానాన్నా ఎప్పుడూ గొడవ పడవద్దంటూ లేఖ రాసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

ఈ విషాదకర ఘటన జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లలో జరిగింది. పోలీసులు, కుటుంబ సభ్యులు కథనం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పట్టణంలోని రథాలపంపులో నివసిస్తున్న దంపతులకు కుమారుడు(13), కుమార్తె ఉన్నారు. 8వ తరగతి చదువుతున్న బాలుడు తల్లిదండ్రులు తరచూ గొడవ పడుతుండటంతో బాధపడేవాడు. శనివారం మధ్యాహ్నం భోజన విరామ సమయంలో పాఠసాల నుంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి వారు గొడవ పడుతుండటాన్ని చూశాడు. అలాగే సాయంత్రం వచ్చాక కూడా మళ్లీ వాదులాడుకోవడం చూశాడు. దీంతో మరోసారి ఇలా జరగొద్దని వారిని కోరాడు. ఈ మేరకు లేఖ రాసి ఇవ్వాలని కోరగా తండ్రి రాసి దానిపై తనతో పాటు భార్య సంతకం కూడా చేశాడు.

ఇలా ఎందుకు చేశావని కుమారుడు నిలదీయడంతో తండ్రి బయటకు వెళ్లాడు. అనంతరం తల్లి కూడా బయటకు వెళ్లగా బాలుడు నచ్చజెప్పి ఆమెను ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు. తర్వాత గదిలోకి వెళ్లిన బాలుడు ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కొద్దిసేపటికి తల్లి గది తలుపులు తెరిచి చూసేసరికి విగతజీవిగా చిన్నారి కనిపించాడు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

సమస్యలు ఏవైనా ఆత్మహత్య అనేది తగిన నిర్ణయం కాదని సైకాలజిస్టులు, మేథావులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసమే ఇలాంటి ఆలోచనలు వచ్చిన వారి కోసమే ప్రభుత్వం, ఎన్జీవోలు హెల్ప్​లైన్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. మీకు ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తే వీరితో మాట్లాడి పరిష్కారం పొందవచ్చు.

మీకు సహాయం చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండే కొన్ని హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్లు :

  • స్నేహ ఫౌండేషన్ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్- 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది)
  • జీవన్ ఆస్థ హెల్ప్‌లైన్ - 18002333330
  • టెలిమానస్ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్- 1800914416
  • iCall, TISS (టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్)- 9152987821
  • ఇమెయిల్- icall@tiss.edu
  • ఫేస్‌బుక్- iCALL సైకోసోషల్ హెల్ప్‌లైన్
  • Ex- @iCALLhelpline
  • NIMH హెల్ప్‌లైన్: 988

