తిరుమల పవిత్రతపై పక్కా ప్రణాళికతో దాడి - ప్రభుత్వాన్ని ఇరకాటంలో పెట్టేందుకేనా?
తిరుమల కొండపై కొద్ది రోజులుగా వరుస ఘటనలు - దీని వెనుక ఏదో ‘కనిపించని హస్తం’ ఉందని బలపడుతున్న అనుమానాలు - ఓ వర్గం ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరిస్తోందని వ్యక్తమవుతున్న అభిప్రాయాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 10, 2026 at 9:55 AM IST
Planned Attack on Sanctity of Tirumala : తిరుమల క్షేత్రం ప్రశాంతతకు, పవిత్రతకు మారుపేరు. అలాంటి చోట కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న వరుస ఘటనలు చూస్తుంటే ఇవి యాదృచ్ఛికంగా జరుగుతున్నవి కావని, దీని వెనుక ఏదో ‘కనిపించని హస్తం’ ఉందన్న అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు విఫలమయ్యాయని, హిందూ ధర్మానికి రక్షణ లేదని చిత్రీకరించేందుకు ఓ వర్గం ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరిస్తోందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. 2014-19 మధ్య టీడీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా తిరుమలలో ఇలాంటి అపశ్రుతులే చోటుచేసుకున్నాయి.
అప్పట్లో రమణదీక్షితుల వ్యవహారంలో అనేక ఆరోపణలతో ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేశారు. తాజాగా భూదేవి కాంప్లెక్స్ వద్ద మద్యం సీసాలు దొరకడం, శ్రీదేవి కాంప్లెక్స్ వద్ద ఓ వ్యక్తి మద్యం మత్తులో వీరంగం సృష్టించడం, తిరుమలలో అన్యమత ప్రార్థనలు చేయడం, అలిపిరి వద్ద మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకరరెడ్డి లేవనెత్తిన విష్ణుమూర్తి విగ్రహం వివాదం వంటివి చాలానే జరిగాయి. ఈ ఘటనలన్నీ ప్రభుత్వాన్ని, టీటీడీ పాలకమండలిని లక్ష్యంగా చేసుకుని జరుగుతున్నవేనని, దీని వెనుక వైఎస్సార్సీపీ సానుభూతిపరుల హస్తం ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
కొండపై మద్యం సీసాలు, గుట్కా ప్యాకెట్లు : అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ప్రదేశాల్లో ఒకటి. అయినా వందల సంఖ్యలో మద్యం సీసాలు, వేల గుట్కా ప్యాకెట్లు కొండపైకి ఎలా వెళ్తున్నాయి? తనిఖీ సిబ్బంది కళ్లుగప్పారా? లోపలి నుంచి ఎవరైనా సహకరిస్తున్నారా? అన్న కోణంలో విచారణ సాగుతోంది. మరోవైపు టీటీడీ విజిలెన్స్ విభాగం 2025-26లో సేకరించిన డేటా సైతం తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రంలో మద్యం, గంజాయితోపాటు 161 డ్రోన్ కెమెరాలు పట్టుపడటం, అంతకు మించి కళ్లజోడులో అమర్చిన 46 స్పై కెమెరాలు దొరకడం పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. సాధారణ భక్తులు స్పై కెమెరాలతో ఎందుకు వస్తారు? తిరుమలలో రహస్య వీడియోలు తీసి, సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం చేసేందుకే వీటిని తెస్తున్నారా? అన్నది ప్రధాన ప్రశ్న. తిరుమల మద్యం సీసాల కేసులో పట్టుబడిన నిందితులను విచారిస్తున్న పోలీసులు వారు ఎవరి ప్రోద్బలంతో ఈ పనులు చేస్తున్నారనే కూపీ లాగుతున్నారు.
ఆందోళన వ్యక్తంచేసిన ప్రభుత్వం : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీవారి భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా తిరుమలపై తప్పుడు ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయని ఏపీ ప్రభుత్వం ఆందోళన వ్యక్తంచేసింది. కొద్ది రోజుల క్రితం అలిపిరి నడక మార్గంలో చికెన్ బిర్యానీ హోటల్స్కు సంబంధించిన ప్రకటనలు ఉంచినట్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఓ ఫేక్ వీడియో(Fake video)ను ప్రచారం చేస్తుండటంపై మండిపడింది. చంద్రగిరికి వెళ్లే రోడ్డులోని బారికేడ్పై ఉన్న హోటల్ ప్రకటనకు స్వామివారి పవిత్ర నామం ఆడియోను జత చేసి కొందరు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేసినట్లు గుర్తించినట్లు ఏపీ ప్రభుత్వ ఫ్యాక్ట్చెక్ విభాగం తెలిపింది.
పవిత్రమైన తిరుమల క్షేత్రంపై భక్తుల విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసేలా జరుగుతున్న ఇలాంటి అసత్య ప్రచారాలను గ్రహించాలని తెలుపుతూ వైఎస్సార్సీపీ ‘ఎక్స్’లో పోస్టు చేసిన నకిలీ వీడియో స్క్రీన్షాట్ను జత చేసింది. మరోవైపు, ఇదే అంశంపై తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(TTD) సైతం స్పందించింది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోన్న ఆ వీడియో నకిలీదని స్పష్టం చేసింది.
విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం : మరోవైపు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) పరిధిలోని అనుబంధ ఆలయాల నిర్వహణలో టీటీడీ బోర్డు విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇకనుంచి ప్రతీ ఆలయం ఆర్థికంగా స్వయంసమృద్ధి సాధించేలా (ఆపరేషనల్లీ సెల్ఫ్-సస్టైనబుల్) ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించింది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి ఆలయానికీ విడిగా ఒక కార్పస్ఫండ్ (శాశ్వత నిధి) ఏర్పాటు చేయాలని, దానిపై వచ్చే వడ్డీనే ఆలయ నిత్యనిర్వహణ ఖర్చులకు వినియోగించేలా ప్రణాళికను బోర్డు ఆమోదించింది. సీఎం చంద్రబాబు నిర్వహించిన సమీక్షలో భక్తులకు మెరుగైన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పంచడంతో పాటు, ఆలయాలను స్వయం పోషకాలుగా మార్చాలన్న సూచనల మేరకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
