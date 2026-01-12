ETV Bharat / state

చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ చూస్తే ఊచలు లెక్కబెడతారు - తప్పించుకునే ఛాన్సే లేదు

గతేడాది నుంచి ఇప్పటి వరకు 30 మందిపై కేసులు నమోదు - చిన్నారుల అశ్లీల వీడియోలు చూసినా, క్రియేట్‌ చేసినా, వేరొకరికి పంపినా శిక్షార్హులే - హెచ్చరిస్తున్న పోలీసులు

Children Pornography Is Punishable Offence
Children Pornography Is Punishable Offence (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 1:08 PM IST

Children Pornography Is Punishable Offence : కొందరు యువకులు చిన్నారుల అశ్లీల దృశ్యాలు వీక్షిస్తూ నేరాల ఉచ్చులో చిక్కుకుంటున్నారు. మనల్ని ఎవరు గమనిస్తారులే అనుకుని పోర్న్‌సైట్లను చూస్తూ హద్దులు దాటుతున్నారు. చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ వీడియోలు డౌన్‌లోడ్‌ చేస్తున్నారు. ఇది చట్టరీత్యా నేరం. చివరకు పోలీసు నిఘాలో పట్టుబడి కటకటాల పాలవుతున్నారు. గతేడాది నుంచి ఇప్పటి వరకు పోలీస్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో 30 మందిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ కేసుల్లో ఇరుక్కుంటే విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు చేజారడమే కాదు, విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాన్నీ కోల్పోతారు. తస్మాత్‌ జాగ్రత్త.

15 మంది అరెస్ట్​ : పిల్లల అశ్లీల చిత్రాలు ఉన్న వీడియోలను ప్రసారం చేస్తున్నందుకు 15 మందిని తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్​బీ) అరెస్టు చేసింది. టీజీసీఎస్​బీ డైరెక్టర్ శిఖా గోయల్ మాట్లాడుతూ, నిందితులందరూ తరచుగా పిల్లల అశ్లీల చిత్రాలను ఆన్‌లైన్‌లో ప్రసారం చేస్తున్నట్లు గుర్తించామని చెప్పారు.

  • నగరంలో ఓ యువకుడికి ఫోన్‌లో చైల్డ్‌ పోర్నోగ్రఫీ వీడియోలు చూసే అలవాటు ఉంది. ఐపీ అడ్రస్‌ ఆధారంగా అతడి వివరాలు గుర్తించిన పోలీసులు ఇటీవల కేసు నమోదు చేశారు. ఏడాది క్రితం చేసిన పొరపాటుకు ఇప్పుడు కేసులో ఇరుక్కున్నాడు.
  • స్మార్ట్‌ఫోన్లు, ట్యాబ్, ల్యాప్‌టాప్‌లు వాడేవారు బాలల, నిషేధిత సైట్లల్లో అశ్లీల చిత్రాలు వీక్షిస్తున్నారు. పోలీస్‌ శాఖ గుర్తించడం అసాధ్యం అనే భ్రమలో ఉంటున్నారు. ఇలా అనుకోవడం పొరపాటే. సాంకేతికత సాయంతో నిందితులు ఎక్కడ ఉన్నా పట్టేస్తూ చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

సాంకేతికత సాయంతో వెంటనే : చిన్నపిల్లల అక్రమ రవాణా, వారిపై జరిగే అఘాయిత్యాల చిత్రీకరణ, పోర్నోగ్రఫీ సంబంధిత నేరాలను గుర్తించి తక్షణం స్పందించేందుకు 'నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ మిస్సింగ్‌ అండ్‌ ఎక్స్‌ప్లోయ్‌టెడ్‌ చిల్డ్రన్స్‌ పోర్టల్‌' సమర్థంగా పనిచేస్తోంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో బాలల అశ్లీల వీడియోలు క్రియేట్‌ చేసినా, వేరొకరికి పంపినా (చైల్డ్‌ అబ్యూస్‌ మెటీరియల్‌) ఆ విభాగం గుర్తిస్తుంది. సాంకేతికతతో ఐపీ అడ్రస్, ఈ-మెయిల్, ఫోన్‌ నంబర్లను గుర్తించి సంబంధిత నిజామాబాద్​ జిల్లాల సైబర్‌క్రైం పోలీసులకు పంపుతారు. వారు వెంటనే విచారణ చేపడతారు.

కౌన్సెలింగ్​లో వినకుంటే రిమాండ్​కి​​ : 'అంతర్జాలంలో సేకరించినా, మిత్రులకు పంపినా, పిల్లల అశ్లీల వీడియోల వీక్షణ, స్టోరేజీ నేరం కిందకు వస్తుంది. పోలీసు శాఖ ఇది గుర్తించి కేసులు నమోదు చేస్తుంది. దొరికాక తెలియక జరిగిందని కాళ్లా వేళ్లాపడుతున్నారు కొందరు. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, విదేశాలకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమైన యువత జీవితంలో తీవ్రంగా కోల్పోతున్నారు. దర్యాప్తులో తేలిన అంశాల ఆధారంగా కొందరికి కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి వదిలేస్తున్నాం. తీవ్రత ఉంటే కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్‌కు తరలిస్తున్నాం.' అని సైబర్‌ క్రైం ఏసీపీ వెంకటేశ్వర్‌రావు 'ఈ టీవీ భారత్​'కు చెప్పారు.

అలవాటుగా మారే ప్రమాదం : ప్రస్తుత సాంకేతిక యుగంలో పిల్లలకు ఫోన్, టీవీ, పీసీ, ట్యాబ్లెట్ ఇలా ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్ ఓ వ్యసనంగా మారిపోయాయి. వీడియో గేమ్స్ వంటి వాటికి పిల్లలు బానిసలుగా మారిపోతున్నారు. టీనేజర్స్ అయితే సోషల్ మీడియాలోనే ఎక్కువ కాలం గడిపేస్తుంటారు. అందులో కనిపించే అశ్లీల దృశ్యాలకు ఆకర్శితులై, స్నేహితులతో చర్చించుకుని, వాటిని పదేపదే చూసేలా అలవాటు పడిపోతుంటారు.

ఈ నియమాలు పాటించండి : అలా పిల్లలు అలవాటు పడకుండా వాళ్లు ఫోన్​ చూసే విషయంలో ఓ నియమం పెట్టండి. కేవలం హాల్​లో మాత్రమే ఫోన్​ వాడే విధంగా కండీషన్​ పెట్టండి. బెడ్​రూమ్​లో​ ఫోన్​ వాడొద్దని చెప్పండి. ముఖ్యంగా పెద్దలు కూడా బెడ్​రూమ్​లో ఫోన్​ వాడకుండా చూసుకోండి. పెద్దల్ని చూసే పిల్లలు నేర్చుకునేది, అందుకే మీరు కూడా పడుకునే టైంలో ఫోన్ వాడటాన్ని బంద్​ చేయాలి.

అవగాహణ కల్పించాలి : చాలా మంది పిల్లలకు ఇంటర్నెట్​ను ఎలా వాడాలో తెలుసుగానీ.. వాటి వల్ల కలిగే ప్రమాదాల గురించి తెలియదు. ఈ విషయంలో తల్లిదండ్రులు బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఇంటర్నెట్​ భద్రత గురించి వాళ్లకు వివరంగా చెప్పాలి. ఆన్​లైన్​ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, ప్రమాదాల గురించి ఎటువంటి దాపరికాలు లేకుండా ఓపెన్​గా కమ్యూనికేట్​ అవ్వండి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

