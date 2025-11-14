ఆ పల్లెల్లో సిగ్నల్స్ ఉండవు - ఫోన్ మాట్లాడాలంటే ఆ రాయిపై కూర్చోవాల్సిందే!
అక్కడ మొబైల్ ఫోన్ల వాడకం అంతంత మాత్రమే - అత్యవసర సమయాల్లో ‘108’కి కాల్ చేయలేని పరిస్థితి - ఫోన్ సిగ్నల్స్ కోసం ఊరి బయట కూర్చోవాల్సిందే!
Published : November 14, 2025 at 9:26 AM IST
Villages Without Signals in Telangana : గోల్డెన్ అవర్. అదేనండి! ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లో ఎవరినైనా ఆసుపత్రికి తరలించడానికి, అంబులెన్స్ అక్కడికి చేరుకోవడానికి ఇది అత్యంత విలువైన సమయం. ఆ గ్రామాల ప్రజలకు మాత్రం అసలు అంబులెన్స్కు కబురు పెట్టాలంటేనే ప్రయాసలు తప్పవు. ఎందుకంటే ఆ ఊళ్లలో మొబైల్ సిగ్నల్స్ దొరకడం లేదు. ఊరు బయట కొంత దూరం వెళ్లి సిగ్నల్స్ వెతికి పట్టుకొని, 108కు ఫోన్ చేస్తే కానీ అంబులెన్స్ చేరుకోదు.
ప్రస్తుతం అంతరిక్షంలో ఉన్నవాళ్లతోనూ మాట్లాడగలిగే నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఆ గ్రామాలు మాత్రం ఇంకా సెల్ సిగ్నల్స్ కోసం వెతుక్కుంటున్నాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలతో పాటు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో అనేక గ్రామాల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉంది. దీంతో అక్కడ ఫోన్లు వాడటం అంతంత మాత్రమే. బీఎస్ఎన్ఎల్ కొన్ని గ్రామాల్లో టవర్లు ఏర్పాటు చేసినా స్థానిక సమస్యలతో వాటిలో కొన్ని ప్రారంభం కాలేదు. అలాగే మరికొన్ని మరమ్మతులకు గురైతే పునరుద్ధరణకు నోచుకోవడం లేదు. దీంతో ఆ గ్రామాల ప్రజలు ఇతరులతో సమాచారం ఇచ్చిపుచ్చుకునే మాట దేవుడెరుగు, అసలు అత్యవసర వైద్యం కావాల్సిన సమయాల్లో పడే అవస్థలు వర్ణనాతీతం. ఇప్పుడు ఆ గ్రామాల గురించి తెలుసుకుందాం.
- భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా గుండాల మండలంలో దాదాపు 7 బీఎస్ఎన్ఎల్ టవర్లు ఉన్నా, చాలా గ్రామాలకు సిగ్నల్స్ రావడం లేదు. దీనికి ములుగు జిల్లాకు అనుసంధానం చేసే రహదారి గుండాల - పస్రా మార్గంలోనూ 40 కి.మీ వరకు ఎక్కడా సిగ్నళ్లు అందవు. పుణ్యక్షేత్రం మేడారం వెళ్లే వాహనాలన్నీ ఈ మార్గం నుంచే ప్రయాణిస్తుంటాయి. ఈ అటవీ మార్గంలో వాహనాలు మరమ్మతులకు గురైతే భక్తులు, ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.
- ఊరికి ఉత్తరాన 2 కి.మీ దూరంలో పొలాల మధ్య ఉన్న ఆ ప్రాంతం ఆ పల్లెవాసులకు ఊపిరి. ఇక్కడ పాతిన కొయ్యలు, అక్కడక్కడా ఉన్న రాళ్లను కొంచెం కూడా కదిలించరు. ఎందుకంటే సరిగ్గా ఆ ఒక్కచోటే సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్స్ అందుతాయి. అది కూడా ఇలా ఒక కర్రపై మొబైల్ ఉంచితేనే. దీంతో వాళ్లు ప్రాణాపాయ, అత్యవసర సమయాల్లో 108కు ఫోన్ చేయాలంటే ఇక్కడికి పరుగులు తీయాల్సిందే. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా గుండాల మండల కేంద్రానికి 30 కి.మీ దూరంలో ఉన్న దామరతోగు గ్రామస్థుల పరిస్థితి ఇది.
- మరో గ్రామంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి. గుండాల మండల కేంద్రానికి 15 కి.మీ దూరంలో ఉన్న వెన్నెలబైలు గ్రామస్థులదీ అదే దుస్థితి. ఊరికి 3 కి.మీ దూరంలో ఇలా కర్రలపై ఏర్పాటు చేసిన సీసా ముక్కలో మొబైల్ అక్కడ పెడితే గానీ సిగ్నల్స్ రావు. ఒకేసారి ఎక్కువ మందికి అవసరమైతే ఒకరి తర్వాత మరొకరు అక్కడ ఫోన్ పెట్టుకోవాల్సిందే. స్పీకర్ ఆన్ చేసి ఫోన్ దగ్గర పెట్టి కాల్స్ వింటుంటారు.
సిగ్నల్స్ రాని గ్రామాలివే :
- భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోగుండాల మండలంలో దామరతోగు, దేవళ్లగూడెం, గలభ, ఘనాపురం, సాయనపల్లి శివారు, లింగగూడెం, వెన్నెలబైలు, శెంభునిగూడెం, ఆళ్లపల్లి మండలంలోని పలు గ్రామాలు.
- ములుగు జిల్లాలో తాడ్వాయి మండలంలో లింగాల, కొడిశెల, లవ్వాల, దుబ్బగూడెం, బోటిలింగాల, ఒడ్డుగూడెం, బంధాల, నర్సాపురం, కన్నాయిగూడెం మండలంలో 10 గ్రామాలు. వెంకటాపురం, వాజేడు మండలాల్లో కొన్ని గ్రామాలు.
- జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో పలెమెల, మహాముత్తారం మండలాల్లో పలు గ్రామాలు.
- ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ మండలంలో జమ్దాపూర్, అంకోలి, యాపల్గూడ, రామాయి, వాన్వట్. జైనథ్ మండలంలో పెండల్వాడ, సాంగ్వి. బాలాపూర్, బేల మండలంలో సాంగిడి, చేప్రాల, కొబ్బాయి, ఆవల్పూర్. తలమడుగు మండలంలో ఉమ్రి, రత్నాపూర్, కప్పర్దేవి, కోసాయి.
- నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో అమ్రాబాద్ మండలంలో మద్దిమడుగు, గీసగండి, అప్పాపూర్తో పాటు 8 చెంచు గ్రామాలు ఉన్నాయి.
