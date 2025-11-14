Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

ఆ పల్లెల్లో సిగ్నల్స్​ ఉండవు - ఫోన్​ మాట్లాడాలంటే ఆ రాయిపై కూర్చోవాల్సిందే!

అక్కడ మొబైల్‌ ఫోన్ల వాడకం అంతంత మాత్రమే - అత్యవసర సమయాల్లో ‘108’కి కాల్‌ చేయలేని పరిస్థితి - ఫోన్​ సిగ్నల్స్​ కోసం ఊరి బయట కూర్చోవాల్సిందే!

Some Villages Without Signals in Telangana
Some Villages Without Signals in Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2025 at 9:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Villages Without Signals in Telangana : గోల్డెన్​ అవర్. అదేనండి! ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లో ఎవరినైనా ఆసుపత్రికి తరలించడానికి, అంబులెన్స్​ అక్కడికి చేరుకోవడానికి ఇది అత్యంత విలువైన సమయం. ఆ గ్రామాల ప్రజలకు మాత్రం అసలు అంబులెన్స్​కు కబురు పెట్టాలంటేనే ప్రయాసలు తప్పవు. ఎందుకంటే ఆ ఊళ్లలో మొబైల్​ సిగ్నల్స్ దొరకడం లేదు. ఊరు బయట కొంత దూరం వెళ్లి సిగ్నల్స్ వెతికి పట్టుకొని, 108కు ఫోన్ ​చేస్తే కానీ అంబులెన్స్​ చేరుకోదు.

ప్రస్తుతం అంతరిక్షంలో ఉన్నవాళ్లతోనూ మాట్లాడగలిగే నేటి డిజిటల్​ యుగంలో ఆ గ్రామాలు మాత్రం ఇంకా సెల్​ సిగ్నల్స్​ కోసం వెతుక్కుంటున్నాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి, నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లాలతో పాటు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​ జిల్లాల్లో అనేక గ్రామాల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉంది. దీంతో అక్కడ ఫోన్లు వాడటం అంతంత మాత్రమే. బీఎస్​ఎన్​ఎల్​ కొన్ని గ్రామాల్లో టవర్లు ఏర్పాటు చేసినా స్థానిక సమస్యలతో వాటిలో కొన్ని ప్రారంభం కాలేదు. అలాగే మరికొన్ని మరమ్మతులకు గురైతే పునరుద్ధరణకు నోచుకోవడం లేదు. దీంతో ఆ గ్రామాల ప్రజలు ఇతరులతో సమాచారం ఇచ్చిపుచ్చుకునే మాట దేవుడెరుగు, అసలు అత్యవసర వైద్యం కావాల్సిన సమయాల్లో పడే అవస్థలు వర్ణనాతీతం. ఇప్పుడు ఆ గ్రామాల గురించి తెలుసుకుందాం.

  • భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా గుండాల మండలంలో దాదాపు 7 బీఎస్​ఎన్​ఎల్​ టవర్లు ఉన్నా, చాలా గ్రామాలకు సిగ్నల్స్​ రావడం లేదు. దీనికి ములుగు జిల్లాకు అనుసంధానం చేసే రహదారి గుండాల - పస్రా మార్గంలోనూ 40 కి.మీ వరకు ఎక్కడా సిగ్నళ్లు అందవు. పుణ్యక్షేత్రం మేడారం వెళ్లే వాహనాలన్నీ ఈ మార్గం నుంచే ప్రయాణిస్తుంటాయి. ఈ అటవీ మార్గంలో వాహనాలు మరమ్మతులకు గురైతే భక్తులు, ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది.
Some Villages Without Signals in Telangana
దామరతోగు గ్రామస్థుల పరిస్థితి ఇది (eenadu)
  • ఊరికి ఉత్తరాన 2 కి.మీ దూరంలో పొలాల మధ్య ఉన్న ఆ ప్రాంతం ఆ పల్లెవాసులకు ఊపిరి. ఇక్కడ పాతిన కొయ్యలు, అక్కడక్కడా ఉన్న రాళ్లను కొంచెం కూడా కదిలించరు. ఎందుకంటే సరిగ్గా ఆ ఒక్కచోటే సెల్​​ ఫోన్​ సిగ్నల్స్ అందుతాయి. అది కూడా ఇలా ఒక కర్రపై మొబైల్​ ఉంచితేనే. దీంతో వాళ్లు ప్రాణాపాయ, అత్యవసర సమయాల్లో 108కు ఫోన్​ చేయాలంటే ఇక్కడికి పరుగులు తీయాల్సిందే. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా గుండాల మండల కేంద్రానికి 30 కి.మీ దూరంలో ఉన్న దామరతోగు గ్రామస్థుల పరిస్థితి ఇది.
Villages Without Signals
వెన్నెలబైలు గ్రామస్థుల పరిస్థితి (EENADU)
  • మరో గ్రామంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి. గుండాల మండల కేంద్రానికి 15 కి.మీ దూరంలో ఉన్న వెన్నెలబైలు గ్రామస్థులదీ అదే దుస్థితి. ఊరికి 3 కి.మీ దూరంలో ఇలా కర్రలపై ఏర్పాటు చేసిన సీసా ముక్కలో మొబైల్​ అక్కడ పెడితే గానీ సిగ్నల్స్​ రావు. ఒకేసారి ఎక్కువ మందికి అవసరమైతే ఒకరి తర్వాత మరొకరు అక్కడ ఫోన్​ పెట్టుకోవాల్సిందే. స్పీకర్​ ఆన్​ చేసి ఫోన్​ దగ్గర పెట్టి కాల్స్ వింటుంటారు.

సిగ్నల్స్‌ రాని గ్రామాలివే :

  • భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోగుండాల మండలంలో దామరతోగు, దేవళ్లగూడెం, గలభ, ఘనాపురం, సాయనపల్లి శివారు, లింగగూడెం, వెన్నెలబైలు, శెంభునిగూడెం, ఆళ్లపల్లి మండలంలోని పలు గ్రామాలు.
  • ములుగు జిల్లాలో తాడ్వాయి మండలంలో లింగాల, కొడిశెల, లవ్వాల, దుబ్బగూడెం, బోటిలింగాల, ఒడ్డుగూడెం, బంధాల, నర్సాపురం, కన్నాయిగూడెం మండలంలో 10 గ్రామాలు. వెంకటాపురం, వాజేడు మండలాల్లో కొన్ని గ్రామాలు.
  • జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి జిల్లాలో పలెమెల, మహాముత్తారం మండలాల్లో పలు గ్రామాలు.
  • ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్‌ మండలంలో జమ్దాపూర్, అంకోలి, యాపల్‌గూడ, రామాయి, వాన్‌వట్‌. జైనథ్‌ మండలంలో పెండల్‌వాడ, సాంగ్వి. బాలాపూర్, బేల మండలంలో సాంగిడి, చేప్రాల, కొబ్బాయి, ఆవల్‌పూర్‌. తలమడుగు మండలంలో ఉమ్రి, రత్నాపూర్, కప్పర్‌దేవి, కోసాయి.
  • నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లాలో అమ్రాబాద్‌ మండలంలో మద్దిమడుగు, గీసగండి, అప్పాపూర్‌తో పాటు 8 చెంచు గ్రామాలు ఉన్నాయి.

సిగ్నల్స్​ కోసం ఎన్ని సిత్రాలో - ఫోన్​ మాట్లాడాలంటే చెట్టు ఎక్కాల్సిందే!

ఫోన్‌ చేయాలంటే వేరే గ్రామానికి వెళ్లాల్సిందే - విషయమేంటో తెలిస్తే షాక్!

TAGGED:

VILLAGES WITHOUT SIGNALS IN TG
LACK OF MOBILE SIGNALS IN TG
సిగ్నల్స్​ లేని గ్రామాలు
NETWORK ISSUES IN SOME VILLAGES
VILLAGES WITHOUT SIGNALS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.