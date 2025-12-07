విశ్వవిద్యాలయాల్లో 'లీడర్షిప్' శిక్షణ - భయాన్ని వదిలి నాయకుడిగా ఎదుగుతున్న యువత
అమరావతిలోని పలు ప్రైవేటు విద్యాలయాల్లో లీడర్షిప్ క్వాలిటీపై బోధన - సరికొత్త జీవితంవైపు అడుగులేస్తున్న విద్యార్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 5:31 PM IST
Universities Providing Leadership Training to Youth in AP : నిన్నటి వరకు నలుగురిలో కలవాలంటే భయం. ఏదైనా మాట్లాడాలంటే బిడియం. కానీ, నేడు ఆ విద్యార్థులే వేలమందికి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. కార్పొరేట్ కంపెనీలనే శాసించే స్థాయికి ఎదుగుతున్నారు. గ్రామీణ నేపథ్యం వారి ఆత్మవిశ్వాసానికి అడ్డుకాదని నిరూపిస్తున్నారు. అమరావతిలోని విశ్వవిద్యాలయాలు కేవలం డిగ్రీలనే కాదు, దక్షత గల నాయకులను తయారు చేస్తున్నాయి. క్యాంపస్ గేటు దాటి లోపలికి అడుగుపెట్టగానే, ఓ సామాన్య విద్యార్థి అసామాన్య నాయకుడిగా మారుతున్న వైనంపై ప్రత్యేక కథనం.
భయం నుంచి విజయానికి: గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వెంకట్ది ఒక స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం. అమరావతిలోని ఓ విశ్వవిద్యాలయంలో చేరిన కొత్తలో అతనికి అంతా అయోమయం. క్యాంపస్ వాతావరణం చూస్తే భయం. తోటి విద్యార్థులతో మాట్లాడాలంటేనే ఇబ్బంది. కానీ, విశ్వవిద్యాలయం అందించిన 'సాఫ్ట్ స్కిల్స్' శిక్షణ అతడిని మార్చేసింది. వెబ్నార్లలో పాల్గొన్నాడు. తనలోని భయాన్ని జయించాడు. మెల్లగా కౌన్సిల్ కమిటీల్లో చేరాడు. రెండేళ్లు తిరిగే సరికి ఏకంగా 'ప్రెసిడెంట్' స్థాయికి ఎదిగాడు. ఇప్పుడు వందల మందిని ముందుండి నడిపిస్తున్నాడు.
మౌనం నుంచి మలుపు: సంతోష్ కథ మరో ఆసక్తికర మలుపు. చిన్నప్పటి నుంచీ అతనికి సిగ్గు, మొహమాటం ఎక్కువ. ఎవరితోనూ సరిగా మాట్లాడేవాడు కాదు. కానీ, యూనివర్సిటీలో అడుగుపెట్టాక అతని ఆలోచనా విధానం మారింది. లీడర్షిప్ శిక్షణలో రాటుదేలాడు. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ కౌన్సిల్లో కీలక నాయకుడు. ఏదైనా సమస్య వస్తే చొరవ తీసుకుని పరిష్కరిస్తున్నాడు. ఇవి కేవలం ఉదాహరణలు మాత్రమే. ఇలాంటి ఎందరో విద్యార్థులు తమను తాము కొత్తగా మలుచుకుంటున్నారు. వ్యక్తిగతంగానూ, వృత్తిపరంగానూ రాణిస్తున్నారు.
కార్పొరేట్ రంగానికి 'లీడర్లు' అవసరం: నేటి కార్పొరేట్ ప్రపంచానికి కేవలం పని చేసే ఉద్యోగులే కాదు, పనిని నడిపించే నాయకులు కావాలి. ఒత్తిడిని జయించాలి. బృందాన్ని కలుపుకుపోవాలి. స్నేహపూర్వకంగా విజయాలను సాధించాలి. ఈ లక్షణాలన్నీ విద్యార్థి దశలోనే అలవడేలా విద్యాసంస్థలు కృషి చేస్తున్నాయి. పదిమందిని సమర్థంగా నడిపించే నాయకత్వ పటిమను నూరిపోస్తున్నాయి.
పాఠ్యాంశంగా 'నాయకత్వం': అమరావతిలోని కొన్ని ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు వినూత్న ప్రయోగాలు చేస్తున్నాయి. బీటెక్, బీబీఏ, బీఎస్సీ విద్యార్థులకు తొలి రెండేళ్లు 'లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్'ను ఒక సబ్జెక్టుగా బోధిస్తున్నాయి. ఇతరులతో ఎలా మాట్లాడాలి? బృందంగా ఎలా పని చేయాలి? పబ్లిక్ స్పీకింగ్, గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ద్వారా భయాన్ని ఎలా పోగొట్టుకోవాలి? అనే అంశాలపై నిత్యం తర్ఫీదు ఇస్తున్నారు.
కమిటీల్లో కీలక బాధ్యతలు: కేవలం తరగతి గదికే పరిమితం కాకుండా, ఆచరణలోనూ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. స్టూడెంట్ కౌన్సిల్, మెస్ కమిటీ, క్రమశిక్షణ కమిటీ వంటి వాటిలో విద్యార్థులదే హవా. ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, కన్వీనర్ వంటి హోదాల్లో విద్యార్థులు పని చేస్తున్నారు. క్యాంపస్ సమస్యలను గుర్తించడం, వాటిని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కరించడం వీరి బాధ్యత. దీనివల్ల బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా ఎదుగుతున్నారు.
వెబినార్లతో విజ్ఞానం, స్టార్టప్లతో ఉపాధి: భవిష్యత్తులో కార్పొరేట్ రంగంలో రాణించేందుకు ప్రత్యేక వెబినార్లు నిర్వహిస్తున్నారు. వారం విడిచి వారం ప్రముఖ సంస్థల నిపుణులతో ముఖాముఖి ఉంటుంది. కృత్యాధార పద్ధతిలో విద్యార్థులతోనే కొత్త నమూనాలు రూపొందిస్తున్నారు. మరోవైపు, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్పై ఏటా మూడు నెలల ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు. విద్యార్థులు సొంతంగా 'స్టార్టప్స్' పెట్టేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అద్భుతమైన ఐడియాలతో వచ్చే వారికి పెట్టుబడులు కూడా సమకూరుస్తున్నారు. అంటే ఉద్యోగం అడిగే స్థాయి నుంచి, నలుగురికి ఉద్యోగం ఇచ్చే స్థాయికి విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
