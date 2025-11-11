ప్రయాణికులకు అలర్ట్ - ఈ నెల 20న పలు రైళ్లు రద్దు
రైల్వే ట్రాక్ మరమ్మతుల కారణంగా విజయవాడ- దువ్వాడ మీదుగా నడిచే ట్రైన్ రద్దు - ప్రకటనలో వెల్లడించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే శాఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 5:42 PM IST
Several Trains Running Via Vijayawada Duvvada Section Cancelled: రైల్వే ట్రాక్ మరమ్మతుల కారణంగా కొన్ని రైళ్లు రద్దయినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది. విజయవాడ - దువ్వాడ సెక్షన్లో తుని - హంసవరం - అన్నవరం - రావికంపాడు స్టేషన్ల మధ్య ఆటోమేటిక్ సెక్షన్ను ప్రారంభించేందుకు నాన్ఇంటర్లాకింగ్ (NI) పనుల కారణంగా, నవంబర్ 20వ తేదీన పలు రైళ్లు రద్దయ్యాయి. ప్రయాణికులు దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అందుకు అనుగుణంగా తమ ప్రయాణాన్ని నిర్దేశించుకోవాలని తెలిపారు.
రైల్వే ట్రాక్ మరమ్మతుల కారణంగా విజయవాడ - దువ్వాడ సెక్షన్ మీదుగా నడిచే పలు రైళ్లు రద్దు అయ్యాయి. దీనిపై దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు. కాకినాడ పోర్టు - విశాఖపట్నం (17267), విశాఖ - కాకినాడ పోర్టు (17268), రాజమండ్రి - విశాఖ (67285), విశాఖ - రాజమండ్రి (67286) మధ్య నాలుగు ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను ఈనెల 20వ తేదీన రద్దు చేసినట్టు రైల్వే అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా ఈనెల 12వ తేదీన నర్సాపూర్ - సికింద్రాబాద్, 15వ తేదీన అనకాపల్లి - సికింద్రాబాద్కు ప్రత్యేక రైళ్లు నడపనున్నట్టు దక్షిణ మధ్య రైల్వే పేర్కొంది. 12వ తేదీన నర్సాపూర్ - సికింద్రాబాబ్ రైలు (07455) సాయంత్రం 6.30 గంటలకు బయల్దేరి 13వ తేదీ ఉదయం 5 గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకోనుంది. అలాగే 15వ తేదీన అనకాపల్లి - సికింద్రాబాద్ (07179) రైలు సాయంత్రం 5.35 గంటలకు బయల్దేరి 16వ తేదీ ఉదయం 8 గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకోనుందని అధికారులు ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
'మొంథా' తుపాను ఎఫెక్ట్ - ఇవాళ, రేపు నడిచే 107 రైళ్లు రద్దు
విజయవాడ డివిజన్లో ఆరు రైళ్లు రద్దు - మరికొన్ని దారి మళ్లింపు