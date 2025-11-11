ప్రయాణికులకు అలర్ట్​ - ఈ నెల 20న పలు రైళ్లు రద్దు

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 5:42 PM IST

1 Min Read
Several Trains Running Via Vijayawada Duvvada Section Cancelled: రైల్వే ట్రాక్​ మరమ్మతుల కారణంగా కొన్ని రైళ్లు రద్దయినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది. విజయవాడ - దువ్వాడ సెక్షన్‌లో తుని - హంసవరం - అన్నవరం - రావికంపాడు స్టేషన్‌ల మధ్య ఆటోమేటిక్ సెక్షన్‌ను ప్రారంభించేందుకు నాన్​ఇంటర్‌లాకింగ్ (NI) పనుల కారణంగా, నవంబర్ 20వ తేదీన పలు రైళ్లు రద్దయ్యాయి. ప్రయాణికులు దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అందుకు అనుగుణంగా తమ ప్రయాణాన్ని నిర్దేశించుకోవాలని తెలిపారు.

రైల్వే ట్రాక్‌ మరమ్మతుల కారణంగా విజయవాడ - దువ్వాడ సెక్షన్‌ మీదుగా నడిచే పలు రైళ్లు రద్దు అయ్యాయి. దీనిపై దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు. కాకినాడ పోర్టు - విశాఖపట్నం (17267), విశాఖ - కాకినాడ పోర్టు (17268), రాజమండ్రి - విశాఖ (67285), విశాఖ - రాజమండ్రి (67286) మధ్య నాలుగు ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లను ఈనెల 20వ తేదీన రద్దు చేసినట్టు రైల్వే అధికారులు పేర్కొన్నారు.

ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా ఈనెల 12వ తేదీన నర్సాపూర్‌ - సికింద్రాబాద్‌, 15వ తేదీన అనకాపల్లి - సికింద్రాబాద్‌కు ప్రత్యేక రైళ్లు నడపనున్నట్టు దక్షిణ మధ్య రైల్వే పేర్కొంది. 12వ తేదీన నర్సాపూర్​ - సికింద్రాబాబ్​ రైలు (07455) సాయంత్రం 6.30 గంటలకు బయల్దేరి 13వ తేదీ ఉదయం 5 గంటలకు సికింద్రాబాద్​ చేరుకోనుంది. అలాగే 15వ తేదీన అనకాపల్లి - సికింద్రాబాద్​ (07179) రైలు సాయంత్రం 5.35 గంటలకు బయల్దేరి 16వ తేదీ ఉదయం 8 గంటలకు సికింద్రాబాద్​ చేరుకోనుందని అధికారులు ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

'మొంథా' తుపాను ఎఫెక్ట్​ - ఇవాళ, రేపు నడిచే 107 రైళ్లు రద్దు

విజయవాడ డివిజన్‌లో ఆరు రైళ్లు రద్దు - మరికొన్ని దారి మళ్లింపు

