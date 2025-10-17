ఆ స్టేషన్లు చేరాలంటే బస్సులు మారాల్సిందే - ప్రయాణికుల అవస్థలు అన్నీఇన్నీ కావు!
సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ల్లో అభివృద్ధి పనులు - రైల్వే టెర్మినళ్ల మార్పులతో ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు - ఈ మూడు రైళ్లకు ప్రధాన డిమాండ్
Published : October 17, 2025 at 12:10 PM IST
Secunderabad Railway Station Works : సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దేందుకు చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల కారణంగా కొన్ని రైళ్ల టెర్మినళ్లను మార్పులు చేశారు. దీంతో ప్రయాణికులు రెండు లేదా మూడు స్టేషన్లను కలుపుతూ గమ్యం చేరుకునేలా నైట్ హాల్టింగ్ కల్పిస్తే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని ప్రయాణికులు అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే అధికారులు అనేక రైళ్లను సికింద్రాబాద్కు బదులుగా చర్లపల్లి, కాచిగూడ, నాంపల్లి, మల్కాజ్గిరి ఇతర టెర్మినల్స్కు తాత్కాలికంగా మళ్లించారు. దీంతో ప్రయాణికులకు తీవ్ర అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయి.
చర్లపల్లి నుంచి ప్రారంభిస్తే : మల్కాజిగిరి నుంచి కర్నూల్కు నిత్యం రాకపోకలు సాగించే ప్రయాణికులు వందల సంఖ్యలో ఉన్నారు. అయితే గతంలో వీరంతా ఉదయాన్నే సికింద్రాబాద్ స్టేషన్కు వెళ్లి అక్కడి నుంచి కర్నూల్, ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లి వచ్చేవారు ఎక్కువగా ఉండేవారు. రైల్వేస్టేషన్ పునరాభివృద్ధి నేపథ్యంలో తుంగభద్ర ఎక్స్ప్రెస్ను ఇటీవల కాచిగూడ స్టేషన్కు మార్చారు.
స్టేషన్ వెళ్లడానికి బస్సులు ఎక్కాల్సిందేనా? : మల్కాజిగిరి నుంచి నేరుగా కాచిగూడ చేరుకునేందుకు ఉదయాన్నే ప్యాసింజర్, ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు లేకపోవడంతో వీరంతా సికింద్రాబాద్కు, అక్కడి నుంచి కాచిగూడకు 2 బస్సులు మారాల్సి వస్తోంది. ఇలా రోజు 15 కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి బస్సుల్లో రూ.80, ఆటోలో అయితే రూ.200 ఖర్చవుతోంది. వాస్తవానికి కాచిగూడ నుంచి కర్నూల్కు రైల్లో ప్రయాణించడానికయ్యే ఖర్చు రూ.90 మాత్రమే అని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు.
మరి కొంతమంది సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేవారివీ ఇవే ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. రాత్రి 8 గంటలకు తుంగభద్ర ఎక్స్ప్రెస్ కాచిగూడకు చేరుకుంటే, అక్కడ పార్కింగ్ స్థలం లేకపోవడంతో బొల్లారం స్టేషన్కు పంపి అక్కడి నుంచి ఉదయం రైలును ప్రారంభిస్తున్నారు. దీనికి బదులుగా చర్లపల్లిలో నైట్ హాల్టింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లోకి వెళ్లకుండా నేరుగా కాచిగూడకు పంపొచ్చు. ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, ఈసీఎల్ ప్రాంతాల నుంచి ప్రయాణికులకు లబ్ది చేకూరుతుంది. దీంతో మధ్యలో ఉండే స్టేషన్లలో ఇతర ప్రయాణికులు ఎక్కే అవకాశమూ ఉంది.
మూడు రైళ్లకు ప్రధాన డిమాండ్ : కాచిగూడ స్టేషన్ నుంచి తెల్లవారుజామున, రాత్రివేళల్లో బయల్దేరే రైళ్లను అందుకోవడానికి ప్రయాస తప్పడం లేదని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. ఉదయం 5.45 గంటలకు బయల్దేరే వందేభారత్ ఎక్స్ప్రెస్, సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే బెంగళూరు, తిరుపతి వెళ్లే వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లకు డిమాండ్ ఉంది. వీటికి అందుబాటులో ఉండేలా ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లను నడపాలని ప్రయాణికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
నైట్ హాల్టింగ్తో ప్రయోజనాలు : ఈ మూడు స్టేషన్లు నగరంలో ప్రధానమైన ప్రాంతాల్లో ఉండటంతో మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్, సిటీ బస్సులతో మంచి అనుసంధానం కలిగి ఉన్నాయి. దీంతో ప్రయాణికులు కేవలం ఒకే బస్సు లేదా మెట్రో మార్గం ద్వారా తమ గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు. అలాగే టెర్మినల్పై రద్దీ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా సుదూర ప్రాంతాల్లోని స్టేషన్లకు వెళ్లడానికి అయ్యే అధిక రవాణా ఖర్చు, సమయం ఆదా అవుతుంది.
