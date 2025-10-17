ETV Bharat / state

ఆ స్టేషన్లు​ చేరాలంటే బస్సులు మారాల్సిందే - ప్రయాణికుల అవస్థలు అన్నీఇన్నీ కావు!

సికింద్రాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్‌ల్లో అభివృద్ధి పనులు - రైల్వే టెర్మినళ్ల మార్పులతో ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు - ఈ మూడు రైళ్లకు ప్రధాన డిమాండ్‌

Secunderabad Railway Station Works
Secunderabad Railway Station Works (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2025 at 12:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Secunderabad Railway Station Works : సికింద్రాబాద్​ రైల్వేస్టేషన్​ను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దేందుకు చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల కారణంగా కొన్ని రైళ్ల టెర్మినళ్లను మార్పులు చేశారు. దీంతో ప్రయాణికులు రెండు లేదా మూడు స్టేషన్లను కలుపుతూ గమ్యం చేరుకునేలా నైట్ ​హాల్టింగ్​ కల్పిస్తే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని ప్రయాణికులు అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే అధికారులు అనేక రైళ్లను సికింద్రాబాద్​కు బదులుగా చర్లపల్లి, కాచిగూడ, నాంపల్లి, మల్కాజ్​గిరి ఇతర టెర్మినల్స్​కు తాత్కాలికంగా మళ్లించారు. దీంతో ప్రయాణికులకు తీవ్ర అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయి.

చర్లపల్లి నుంచి ప్రారంభిస్తే : మల్కాజిగిరి నుంచి కర్నూల్​కు నిత్యం రాకపోకలు సాగించే ప్రయాణికులు వందల సంఖ్యలో ఉన్నారు. అయితే గతంలో వీరంతా ఉదయాన్నే సికింద్రాబాద్​ స్టేషన్​కు వెళ్లి అక్కడి నుంచి కర్నూల్​, ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లి వచ్చేవారు ఎక్కువగా ఉండేవారు. రైల్వేస్టేషన్​ పునరాభివృద్ధి నేపథ్యంలో తుంగభద్ర ఎక్స్​ప్రెస్​ను ఇటీవల కాచిగూడ స్టేషన్​కు మార్చారు.

స్టేషన్​ వెళ్లడానికి బస్సులు ఎక్కాల్సిందేనా? : మల్కాజిగిరి నుంచి నేరుగా కాచిగూడ చేరుకునేందుకు ఉదయాన్నే ప్యాసింజర్​, ఎంఎంటీఎస్​ రైళ్లు లేకపోవడంతో వీరంతా సికింద్రాబాద్​కు, అక్కడి నుంచి కాచిగూడకు 2 బస్సులు మారాల్సి వస్తోంది. ఇలా రోజు 15 కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి బస్సుల్లో రూ.80, ఆటోలో అయితే రూ.200 ఖర్చవుతోంది. వాస్తవానికి కాచిగూడ నుంచి కర్నూల్​కు రైల్లో ప్రయాణించడానికయ్యే ఖర్చు రూ.90 మాత్రమే అని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు.

మరి కొంతమంది సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేవారివీ ఇవే ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. రాత్రి 8 గంటలకు తుంగభద్ర ఎక్స్​ప్రెస్​ కాచిగూడకు చేరుకుంటే, అక్కడ పార్కింగ్​ స్థలం లేకపోవడంతో బొల్లారం స్టేషన్​కు పంపి అక్కడి నుంచి ఉదయం రైలును ప్రారంభిస్తున్నారు. దీనికి బదులుగా చర్లపల్లిలో నైట్​ హాల్టింగ్​ ఇవ్వడం ద్వారా సికింద్రాబాద్​ స్టేషన్​లోకి వెళ్లకుండా నేరుగా కాచిగూడకు పంపొచ్చు. ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉప్పల్​, ఎల్బీనగర్, ఈసీఎల్​ ప్రాంతాల నుంచి ప్రయాణికులకు లబ్ది చేకూరుతుంది. దీంతో మధ్యలో ఉండే స్టేషన్లలో ఇతర ప్రయాణికులు ఎక్కే అవకాశమూ ఉంది.

మూడు రైళ్లకు ప్రధాన డిమాండ్‌ : కాచిగూడ స్టేషన్​ నుంచి తెల్లవారుజామున, రాత్రివేళల్లో బయల్దేరే రైళ్లను అందుకోవడానికి ప్రయాస తప్పడం లేదని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. ఉదయం 5.45 గంటలకు బయల్దేరే వందేభారత్​ ఎక్స్​ప్రెస్​, సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే బెంగళూరు, తిరుపతి వెళ్లే వెంకటాద్రి ఎక్స్​ప్రెస్​ రైళ్లకు డిమాండ్​ ఉంది. వీటికి అందుబాటులో ఉండేలా ఎంఎంటీఎస్​ రైళ్లను నడపాలని ప్రయాణికులు డిమాండ్​ చేస్తున్నారు.

నైట్ హాల్టింగ్‌తో ప్రయోజనాలు : ఈ మూడు స్టేషన్లు నగరంలో ప్రధానమైన ప్రాంతాల్లో ఉండటంతో మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్​, సిటీ బస్సులతో మంచి అనుసంధానం కలిగి ఉన్నాయి. దీంతో ప్రయాణికులు కేవలం ఒకే బస్సు లేదా మెట్రో మార్గం ద్వారా తమ గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు. అలాగే టెర్మినల్​పై రద్దీ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా సుదూర ప్రాంతాల్లోని స్టేషన్లకు వెళ్లడానికి అయ్యే అధిక రవాణా ఖర్చు, సమయం ఆదా అవుతుంది.

'వందే భారత్ వచ్చేస్తోంది - ఈ రైళ్లను ఆపేయండి!'

తరచూ రైలు​ ప్రయాణం చేస్తుంటారా? - మీ హక్కులేంటో తెలుసుకోండి

TAGGED:

SECUNDERABAD RAILWAY STATION
SECUNDERABAD RAILWAY TERMINALS
SECUNDERABAD RAILWAY STATION WORK
సికింద్రాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్‌ పనులు
RAILWAY STATION DEVELOPMENT IN SEC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

స్వీట్ షాప్​కి వెళ్లకుండా - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకునే "స్వీట్"! - దీపావళికి పర్ఫెక్ట్​!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.