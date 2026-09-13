ETV Bharat / state

బ్యాగు బ్రాండెడే - బియ్యమే రేషన్​వి : పక్కదారి పడుతున్న సన్నబియ్యం

పేదల కోసం ప్రభుత్వం ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్న సన్న బియ్యాన్ని కొందరు అక్రమార్కులు పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే బ్రాండెడ్‌ పేరుతో అధిక ధరకు విక్రయిస్తున్న ముఠాను టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు పట్టుకున్నారు

Ration Rice Illegal Transportation
పక్క దారి పడుతున్న సన్నబియ్యం (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ration Rice Illegal Transportation Telangana : పేదల కోసం ప్రభుత్వం ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్న సన్న బియ్యం పక్కదారి పడుతున్నాయి. కొందరు అక్రమార్కులు అడ్డదారుల్లో బియ్యాన్ని సేకరించి వాటిని మిల్లుల్లో పాలిష్‌ చేయించి ఇతర రాష్ట్రాలకు తరలిస్తున్నారు. కొందరు ఇదే బియ్యాన్ని సీఎంఆర్‌కు తిరిగి అంటగడుతున్నారనే ఆరోపణలొస్తున్నాయి. ఆగస్టు నెలలో రేషన్​ షాపుల్లో ఒకేసారి మూడు నెలల సన్నబియ్యాన్ని పంపిణీ చేశారు. దీంతో ఈ బియ్యం భారీ ఎత్తున పక్కదారి పట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ బియ్యాన్ని ప్రముఖ బ్రాండ్ల పేర్లతో కూడిన సంచుల్లో నింపి అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారు.

Ration Rice Illegal Transportation
పాలిష్​ బియ్యాన్ని పట్టుకున్న అధికారులు (Eenadu)

రూ.2 లక్షల విలువ చేసే బియ్యం స్వాధీనం
హనుమకొండ జిల్లా హసన్‌పర్తి మండలంలో రేషన్‌ బియ్యాన్ని తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి కమర్షియల్‌ రైస్‌ బ్రాండ్ల బస్తాల్లోకి రీప్యాకింగ్‌ చేసి బ్రాండెడ్‌ పేరుతో అధిక ధరకు విక్రయిస్తున్న ముఠాను టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. దాదాపు రూ.2 లక్షల విలువ చేసే 56 క్వింటాళ్ల బియ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. హసన్‌పర్తి మండలంలోని మధుతండా పరిధిలో అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన 152 బస్తాల రేషన్‌ బియ్యాన్ని టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వీటి విలువ దాదాపుగా రూ.2.70 లక్షలు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ప్రముఖ బ్రాండ్ల పేరిట విక్రయాలు
కిలో బియ్యాన్ని రూ.10-15కు కొనుగోలు చేసి సింగిల్‌ పాలిష్‌ చేస్తున్నారు. ఆపై జైశ్రీరాం వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్​ల సంచుల్లో ప్యాకింగ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ బియ్యాన్ని కిలో రూ.60-70 చొప్పున మార్కెట్​లో అమ్ముతున్నారు.

పౌర సరఫరాల శాఖ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ ఎక్కడ?
రేషన్​ బియ్యం అనేక రకాల అక్రమ మార్గాల్లో తరలిపోతున్నప్పటికీ జిల్లా స్థాయి పౌర సరఫరాల శాఖలో పని చేస్తున్న ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ అధికారులు మాత్రం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రీసైక్లింగ్​ చేయడం వంటి వ్యవహారాలపై క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు చేయాల్సిన అధికారులు వాటిపై దృష్టి సారించడం లేదన్న ఆరోపణలున్నాయి. టాస్క్​ఫోర్స్​ పోలీసుల దాడులతో వెలుగు చూస్తున్న అక్రమాల నేపథ్యంలో పౌర సరఫరాల శాఖ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ విభాగం పనితీరుపై ఉన్నతాధికారులు సమీక్షించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

రేషన్ ద్వారా పంపిణీ
ప్రభుత్వం మిల్లర్ల నుంచి సన్నధాన్యాన్ని (రా రైస్​) తీసుకుని పేద ప్రజలకు రేషన్​ కింద పంపిణీ చేస్తోంది. అర్హులైన ప్రతి రేషన్ కార్డుదారునికి నెలకు 6 కిలోల చొప్పున సన్నబియ్యాన్ని ఉచితంగా సరఫరా చేస్తోంది. గతంలో ఇచ్చిన దొడ్డు బియ్యాన్ని ప్రజలు తినకుండా పక్కదారి పట్టిస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే ఈ సన్నబియ్యం దందాను రైస్​ మిల్లర్లు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా చేస్తున్న ఘటనలు అనేకం వెలుగులోకి వచ్చాయి.

ఇటీవల రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లోని రైస్ మిల్లర్లు ఈ సన్నధాన్యంలో అక్రమాలకు తెరలేపారు. ప్రభుత్వం దగ్గర నాణ్యమైన ధాన్యాన్ని తీసుకుని బియ్యంగా మార్చి ప్రైవేటు వ్యక్తులకు, కార్పొరేట్ కంపెనీలకు, విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. వాటిని అధిక ధరలు వస్తుండటంతో ఆ నగదును సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.

ఫోర్టిఫైడ్ బియ్యం అంటే?
ఫోర్టిఫైడ్ రైస్ అనేవి ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తారు. ముఖ్యంగా పోషకాహార లోపాన్ని భర్తీ చేసేందుకు ఉద్దేశించినవి. వీటిని ప్రత్యేక పద్ధతిలో తయారు చేస్తారు. ముందుగా సాధారణ బియ్యం, నూకలు పిండిగా మారుస్తారు. ఇందులో ఐరన్, పోలిక్ యాసిడ్, విటమిన్ బీ12 వంటి పోషకాలను ఈ పిండిలో కలుపుతారు. ఆ తర్వాత ఇందులో తగినన్ని నీళ్లు కలిపి ముద్దగా చేస్తారు. అనంతరం యంత్రాల ద్వారా ఈ పిండిని మరలా బియ్యంగా మారుస్తారు. ఇలా తయారు చేసిన బియ్యాన్ని ఫోర్టిఫైడ్ రైస్​గా వర్ణిస్తారు. 100 కేజీల సాధారణ బియ్యంలో ఒక కేజీ ఫోర్టిఫైడ్​ రైస్​ను మిక్స్ చేయడంతో అవి తినే వారికి పోషక విలువలు సమృద్ధిగా అందుతాయి.

రేషన్​ షాపుల్లో డీలర్ల దందా - బియ్యం కావాలా? డబ్బులు కావాలా?

తెలంగాణలో రూ.287 కోట్ల విలువైన సన్నధాన్యం గల్లంతు - విజిలెన్స్ చర్యలతో మిల్లర్లలో గుబులు

TAGGED:

FINE RICE DIVERTED BY TRADERS
FINE RICE DIVERSION TELANGANA
RATION RICE DIVERSION TELANGANA
పక్క దారి పడుతున్న సన్నబియ్యం
RATION RICE ILLEGAL TRANSPORTATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.