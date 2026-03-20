'పది' పరీక్షా కేంద్రాలకు ఫోన్లు వద్దన్నా తీసుకొస్తున్నారు - పేపర్ లీక్ చేస్తున్నారు!
సిబ్బందిని తనిఖీ చేసే వ్యవస్థే లేదు - వాట్సప్ ద్వారా ఎగ్జామ్ సమయంలోనే ఇతర కేంద్రాలకు చేరవేత - ‘పది’ పరీక్షల్లో కొందరు టీచర్ల బరితెగింపు - నిజామాబాద్ ఘటనతో విద్యాశాఖ నష్టనివారణ చర్యలు
Published : March 20, 2026 at 10:33 AM IST
Some Teachers are taking smartphones in Exam Halls : రాష్ట్రంలో పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు జరగుతున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే పరీక్షా కేంద్రాల్లోకి చీఫ్ సూపరింటెండెంట్, సిబ్బంది సహా ఏ ఒక్కరూ స్మార్ట్ఫోన్లను తీసుకు వెళ్లరాదని విద్యాశాఖ నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. ఏదైనా అవసరమైతే బందోబస్తు విధులు నిర్వర్తిస్తున్న కానిస్టేబుల్ నుంచి ఫోన్ తీసుకుని మాట్లాడాలి అనే స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఉన్నప్పటికీ, కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు మాత్రం నిబంధనలను పట్టించుకోవట్లేదు. పరీక్ష పూర్తి కాక ముందే వాట్సాప్ ద్వారా ప్రశ్నపత్రాలను బయటకు పంపించేస్తున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే నిజామాబాద్ జిల్లాలో బుధవారం చోటుచేసుకుంది. పదో తరగతి సెకండ్ లాంగ్వేజ్ (హిందీ, తెలుగు తదితర) పరీక్ష ఏకంగా మూడు పరీక్షా కేంద్రాల నుంచి బయటకు వచ్చిన ఘటనే ఇందుకు ఉదాహరణ అని చెప్పవచ్చు.
పదో తరగతి పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద విధుల్లో పాల్గొనే సిబ్బందికి తనిఖీలు లేకపోవడంతో కొందరు వాటిని లోపలికి తీసుకెళ్తున్నారని ఉపాధ్యాయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కొన్నిచోట్ల చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ల వద్ద స్మార్ట్ఫోన్లను డిపాజిట్ చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. అయితే నిజామాబాద్ ఘటన నేపథ్యంలో విద్యాశాఖ అప్రమత్తమైంది. శుక్రవారం అన్ని జిల్లాల డీఈవోలతో ఒకసారి, మళ్లీ 33 జిల్లాలను నాలుగు గ్రూపులుగా చేసి ఒక్కో గ్రూపుతో ప్రత్యేకంగా మరోసారి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించనుంది.
క్యూఆర్ కోడ్ ఉన్నా భయపడలేదు : ప్రశ్నపత్రం ఎక్కడైనా లీకైతే ఏ పరీక్షా కేంద్రం నుంచి బయటకు వచ్చిందో వెంటనే గుర్తించేందుకు దానిపై రెండేళ్ల నుంచే క్యూఆర్ కోడ్ను ప్రింట్ చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఆ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు ఏమాత్రం వెనకాడలేదు. ఇష్టారాజ్యంగా ఫొటోలను తీసి వాట్సప్ ద్వారా బయటకు పంపారు. వాటికి జవాబులు రాసి విద్యార్థులకు ఇవ్వాలన్నది వారి ఆలోచన. ఈ ఘటనతో ఇద్దరు గెజిటెడ్ హెడ్ మాస్టర్లు సహా మొత్తం 9 మందిని సస్పెండ్ చేశారు. 2023 ఏప్రిల్ నెలలో జరిగిన టెన్త్ పరీక్షల్లో వికారాబాద్, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో తెలుగు, హిందీ ప్రశ్నపత్రాలు వాట్సప్ ద్వారా బయటకు వచ్చాయి. అప్పట్లో ఇన్విజిలేటర్లు, సిబ్బందిని తనిఖీ చేసిన అనంతరమే లోపలికి పంపాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించినప్పటికీ పట్టించుకోవడం లేదు.
మరికొన్ని లోపాలివీ : బందోబస్తు చర్యల్లో భాగంగా పోలీసు కానిస్టేబుళ్లు పరీక్షా కేంద్రం మెయిన్ గేట్ వద్దే ఉంటున్నారు. వారికి కేంద్రం లోపలకు అనుమతి లేదు. పరీక్షల విధుల్లో ఉన్న సిబ్బంది రాజీపడితే యథేచ్ఛగా కాపీయింగ్కు పాల్పడొచ్చు. ఇంటర్ పరీక్షల్లో 8 చోట్ల నిఘా కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు బోర్డు కార్యాలయంలోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో అనుసంధానం చేశారు. ఆ విధానం టెన్త్ పరీక్షలకూ అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బయటి నుంచి చిట్టీలు ఇచ్చేందుకు వీల్లేకుండా 2017లో అప్పటి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ కిషన్ అనేకచోట్ల కిటికీలకు ఇనుప మెష్లను ఏర్పాటు చేయించారు. కాగా ఇప్పుడవి లేవు.
పరీక్షల అక్రమార్కులపై శాశ్వతంగా వేటు! : పదో తరగతి పరీక్షల సందర్భంగా అక్రమాలకు పాల్పడే సిబ్బందిని శాశ్వతంగా ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ భావిస్తోంది. ఇప్పటివరకు కొద్ది నెలలు ఉద్యోగం నుంచి సస్పెండ్ చేయడం, ఇంక్రిమెంట్కు కోత పెట్టడం మాత్రమే చేస్తున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని తాజా ఘటనలో తొమ్మిది మంది సిబ్బందిని సస్పెండ్ చేశారు. వీరిలో ఇద్దరిపై సస్సెన్షన్ ఎత్తివేసినట్లుగా సమాచారం. అయితే పరీక్షల్లో అక్రమాలకు పాల్పడే వారిని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించే ఆలోచనలో ఉన్నట్లుగా ఉన్నతాధికారి ఒకరు వివరించారు.
సెల్ఫోన్ లేదని ధ్రువీకరణకు ఆదేశం : నిజామాబాద్ ఘటన నేపథ్యంలో ఇకపై పరీక్షా కేంద్రంలో విధుల్లో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు, ఇతర సిబ్బంది అంతా డైలీ డ్యూటీ రిజిస్టర్లో సంతకం చేసి తమ వద్ద స్మార్ట్ఫోన్ లేదని నిర్ధారించాలని ఎస్ఎస్సీ బోర్డు సంచాలకుడు పీవీ శ్రీహరి ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఇందుకు సంబంధించి గురువారం డీఈవోలకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రతి పరీక్షా కేంద్రాన్ని జీరో మొబైల్ జోన్గా మార్చే బాధ్యత చీఫ్ సూపరింటెండెంట్దేనని ఆయన ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేశారు.
