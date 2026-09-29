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మసాలా చౌమీన్‌, చిల్లీ చికెన్‌ బావో - మన వంటకాలే, కాస్త ఫారిన్ టచ్ కలిపారంతే!

హైదరాబాద్​లోని పలు రెస్టారెంట్లు గ్రామాల్లోని వంటలను తీసుకొని వాటికి ఫ్రెంచ్, జర్మనీ వంటి ఇతర దేశీయులకు రుచి చూపిస్తున్నాయి. మన వంటల్లో మసాలాలు, కారం తగ్గించి వాటికి మంచి పేర్లు పెట్టి ఆకట్టుకొంటున్నాయి.

foreign flavors to indian dishes
వంటకం మనది, కాని రుచులు వారివే (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2026 at 12:58 PM IST

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Foreign Flavors To Indian Dishes : మాంసాన్ని ముద్దలా చేసి చపాతీలో చుట్టి వేసి, నీటిలో ఉడికించి ఇచ్చిన మోమోస్​పై ఎండు మిర్చి ఫ్లెక్స్ చల్లుకొని, లేదా సాస్​ వేసుకుని తినాలంటే మనకు గుంతుదిగదు. వీటినే కాస్త నూనెలో వేయించి, సాస్‌ వేసుకుంటే ఒక్క గుటకలో ప్లేట్​ మొత్తం ఖాళీ అవుతుంది. నీళ్లలో ఉడికించిన నూడుల్స్‌పై పెప్పర్‌ చల్లుకొని తినాలని చూస్తే మనకు సహించవు. అయితే ఉడికించే ముందుక ఒక గుడ్డు కొట్టి, మనదైనా రుచికి తగ్గట్లు మసాలా వేసి ఆపై ఉడికించిన నూడుల్స్​ వేస్తే పిల్లలైతే చూపులతోనే తినేంత పని చేస్తారు. అయితే ఈ తరహా మోమోస్​, నూడుల్స్​ను చైనాలో ఎక్కువగా తింటారు. వీటిని నేరుగా తినేందుకు మనకు రుచించనందున మన రుచికి తగ్గట్టు వీటిని మార్చుకొని తింటున్నాం.

వీటితో పాటు అనేక రకాల వంటకాలను మనకు అనుగణంగా మారుస్తున్నాం. ఈ నేపథ్యంలోనే విదేశీయులను ఆకట్టుకునేందుకు మన రుచులను మేళవించి కొన్ని రెస్టారెంట్లు వడ్డిస్తున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్​లోని ఓ రెస్టారెంట్​ అయితే ఏకంగా గ్రామాల్లోని వంటలను తీసుకొని వాటికి ఫ్రెంచ్, జర్మనీ వంటి ఇతర దేశీయులకు రుచి చూపిస్తోంది. మన వంటల్లో మసాలాలు, కారం తగ్గించి వాటికి మంచి పేర్లు పెట్టి ఆకట్టుకుంటోంది.

foreign flavors to indian dishes
మసాలా చౌమీన్‌ (Eenadu)

మసాలా చౌమీన్‌
విదేశీయులకు ఈ వంటకాన్ని భారతీయ మసాలాలు పరిచయం చేయడానికి మాత్రమే సిఫారసు చేస్తారు. సాధారణ నూడుల్స్​, డంప్లింగ్స్​లను మనం రోజు వినియోగించే మసాలాలతో కలిపి నోరూరించేలా తయారు చేసి ఇస్తారు.

foreign flavors to indian dishes
ఫ్రెంచ్‌ మెచ్చే మటన్‌ (Eenadu)

ఫ్రెంచ్‌ మెచ్చే మటన్‌
ఈ వంటకాన్ని సిద్ధం చేసేందుకు పులుపు, కారం, మసాలా ఘాటు మాంసం ముక్కలకు పట్టేలా చేస్తారు. ఆపై సంప్రదాయ ఫ్రెంచ్​ వంటకం పద్ధతిలో వండుతారు. ఇండో-ఫ్రెంచ్‌ వంటకాల్లో ఎక్కువగా ఇష్టపడి ఆర్డర్​ చేసేది ఇదే.

foreign flavors to indian dishes
స్క్రాంబుల్డ్‌ ఎగ్స్‌ విత్‌ మసాలా టోస్ట్‌ (Eenadu)

స్క్రాంబుల్డ్‌ ఎగ్స్‌ విత్‌ మసాలా టోస్ట్‌
బ్రిటన్​లో సాధారణ అల్పాహారం స్క్రాంబుల్డ్​ ఎగ్​. దీనికే అల్లం - వెల్లలు ఫ్లేవర్​ కలిపి, మిర్చి ఘాటు జోడించి, కొత్తమీరతో అలంకరించి అందించడమే దీని ప్రత్యేకత. ఈ తరహా వంటకాన్ని మనం చాపాతీ రోల్స్​లో చూస్తుంటాం.

foreign flavors to indian dishes
ఫ్రెంచ్‌ మునగచారు (Eenadu)

ఫ్రెంచ్‌ మునగచారు
మనదైన శైలిలో మునక్కాయ, కాస్త చింతపండు, గుమ్మడికాయ, కరివేపాకులు వేసి ఫ్రెంచ్‌ వాళ్ల రుచికి సరిపోయేలా కాస్త క్రీమ్‌తో కలిపి వడ్డిస్తున్నారు. ఈ వంటకానికి ఫ్రెంచ్‌లోనూ పేర్లు పెట్టి ఆ దేశస్థులను ఆకర్షిస్తున్నారు.

foreign flavors to indian dishes
చిల్లీ చికెన్‌ బావో (Eenadu)

చిల్లీ చికెన్‌ బావో
మొలకెత్తిన గింజల పిండితో ముందుగా రొట్టెను తయారు చేస్తారు. చైనాలో దీనినే బావో స్టీమ్డ్‌ బన్‌ అని పిలుస్తారు. దీని లోపల హైదరాబాద్‌ మసాలాతో ఉడికించిన చికెన్‌ కూరి ఇస్తారు.

"మన వంటకాలను విదేశీయులకు వడ్డిస్తే మసాలా ఘాటు, కారం తట్టుకోలేక అవస్థలు పడతారు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వారిని ఆకట్టుకునేలా వారికి నచ్చిన తరహాలో వంటకాలను సిద్ధం చేయాలి. ఆ ప్రయత్నంలోనే విదేశీ పాకశాస్త్ర నిపుణులతో మన నిపుణులు చర్చించేలా వేదికలను సిద్ధం చేస్తున్నాం. ఆపై నగరంలోని కొత్త రుచులు సంగమాన్ని సృష్టిస్తున్నాం. వివిధ దేశాల కోసం ప్రత్యేకంగా విందును సిద్ధం చేస్తున్నాం. ఈ నేపథ్యంలోనే ఫ్రెంచ్​ రుచుల్లో విజయం సాధించాం" - గోపీ కిశోర్, జూబ్లీహిల్స్‌

నగరంలోని ప్రముఖ హోటళ్లలోనూ
ఇవే కాదు అనేక రకాల వంటకాలతో నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్​, గచ్చిబౌలి, హైటెక్​ సిటీతో పాటు వివిధ ప్రాంతాలల్లోని ప్రముఖ హోటళ్లలో కూడా ఈ తరహా వంటకాలను వడ్డిస్తున్నారు. మోమోస్​, నూడుల్స్​లలో వెరైటీలను నగరంలోని చిన్నచిన్న రెస్టారెంట్లు కూడా అందిస్తున్నాయి. ఇండో ఇటాలియన్​కు చెందిన చికెన్​ టిక్కా పిజ్జా, పనీర్ మకానీ లాసాగ్నా, బటర్​ చికెన్​ పాస్తా, ఇండో మెక్సికన్​లో హైదరాబాదీ కీమా టాకోస్​, బిర్యానీ బుర్రీటోస్​ ఊరిస్తున్నాయి.

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TAGGED:

RESTAURANTS IN HYDERABAD
FOREIGN FOODS IN INDIAN RESTAURANTS
రెస్టారెంట్లలో విదేశీ రుచులు
NEW CUISINES IN HYDERABAD
FOREIGN FLAVORS TO INDIAN DISHES

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