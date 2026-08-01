డబ్బుపై ఆశతో బెట్టింగ్ మాయలో పడుతున్న యువత - అప్పులు తీర్చేందుకు చోరీలు
జల్సాలకు అలవాటుపడి విచ్చల విడిగా ఖర్చులు చేస్తున్న యువత - డబ్బుపై ఆశతో బెట్టింగ్ యాప్లలో పెట్టుబడులు - నష్టాలు రావడంతో పెద్ద మొత్తంలో అప్పులు - వాటిని తీర్చేందుకు దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న యువత
Published : August 1, 2026 at 10:38 PM IST
Thefts Due To Betting In Telangana : చిన్న చిన్న అవసరాలు, జల్సాలకు అలవాటు పడి విచ్చల విడిగా ఖర్చులు చేస్తున్నారు. ఒంటికి చెమట పట్టకుండా, కడుపులో చల్ల కదలకుండా డబ్బు సంపాదించాలని కలలు కంటూ యువత పెడదోవన పడుతున్నారు. ఇంట్లోని పెద్దలు డబ్బులు ఇవ్వకుంటే అప్పులు చేస్తున్నారు. చివరికి వాటిని తీర్చలేక దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల వారిపై కేసులు నమోదు కావడంతో జైలుపాలవుతూ భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల తెలంగాణలో ఈ తరహా కేసుల సంఖ్య పెరిగిపోతోంది.
వాటిని తీర్చలేక అడ్డదారులు : స్వల్ప కాలంలో రూ.లక్షలు సంపాదించాలన్న దురాశతో యువకులు బెట్టింగ్ యాప్లలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. తమ వద్ద డబ్బు లేకపోవడంతో ఎక్కువ మొత్తంలో అప్పులు చేస్తున్నారు. అనంతరం వాటిని తీర్చలేక అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు. మొదట్లో బెట్టింగ్ యాప్లో పెట్టుబడి పెట్టి రూ. వేలల్లో నష్టపోతున్నారు. వాటిని తీర్చడానికి రూ. లక్షల్లో అప్పులు చేస్తున్నారు. చివరికి వాటిని తీర్చలేక చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. జీవితాలను బుగ్గిపాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇలా తప్పుడు మార్గాల్లో వెళుతున్నవారిలో పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాల యువకులే అధికంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
స్టోర్ రూమ్లోని రూ.1.75 లక్షల సొత్తు చోరీ : ఇటీవల జయశంకర భూపాలపల్లి జిల్లాకు చెందిన ఒకరు, ఏపీలోని శ్రీకాకుళంకు చెందిన మరొకరు ఇలాంటి చోరీకి పాల్పడ్డారు. వీరిద్దరూ కామారెడ్డి జిల్లా ఎకో టూరిజం కాటేజీ నిర్మాణ పనులు చేస్తూ ఉండేవారు. అయితే కొన్నాళ్లకు వీరిద్దరూ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్కు అలవాటు పడ్డారు. ఆపై అప్పుల పాలయ్యారు. వాటిని తీర్చేందుకు స్టోర్ రూమ్లోని రూ.1.75 లక్షల సొత్తు చోరీ చేశారు. ఆపై పోలీసులకు దొరికిపోయారు.
పని చేస్తున్న దుకాణానికే కన్నం : ఇదే నేపథ్యంలో నిజామాబాద్లో ఓ యువకుడు ఓ బంగారు దుకాణంలో పనిచేసేవాడు. కొన్నాళ్లకు బెట్టింగ్ యాప్లో డబ్బులు పెట్టి బెట్టింగ్కు బానిస అయ్యాడు. మొదట్లో లాభంలా కనిపించినా మెల్లిమెల్లిగా నష్టాలు రావడంతో అప్పులు చేశాడు. నానాటికీ అప్పులు పెరిగిపోవడంతో వాటిని తీర్చే మార్గం కరవైంది. దీంతో అప్పు తీర్చే మార్గం ఏమిటా అని ఆలోచించాడు. దారి తోచక తాను పనిచేస్తున్న బంగారం దుకాణంలోనే ఆభరణాలను పెద్ద ఎత్తున మాయం చేశారు. చివరికి పోలీసుల చేతికి చిక్కి ప్రస్తుతం జైలులో ఊచలు లెక్కపెడుతున్నాడు.
కుటుంబసభ్యులు ఇవి గమనించాలి : పిల్లలు, యువకులు పెడదోవ పట్టకుండా ఉండేందుకు కుటుంబసభ్యులు వారిని నిత్యం గమనిస్తూ ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. డబ్బులు విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేస్తున్నారా? ఖరీదైన గడియారాలు, దుస్తులు కొనుగోలు చేస్తున్నారా? వాటికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? అనే వివరాలను తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. బైక్ కొనుగోలు చేసినా, ఎక్కువ సమయం సెల్ ఫోన్లకే అతుక్కుపోతున్నా వారిని అనుమానించాల్సిందేనని తల్లిదండ్రులను నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పిల్లలు, యువకులు చేసే పనులపై దృష్టి సారించాలి చెబుతున్నారు. పరిస్థితులు చేతులు దాటిన తర్వాత అప్రమత్తమైనా ప్రయోజనం ఉండదని నిజామాబాద్ సీపీ సాయిచైతన్య హెచ్చరిస్తున్నారు.
చివరకు ఇలా :
- చిన్న చిన్న అవసరాలు, బెట్టింగ్ యాప్లు తదితర కారణాలతో యువత అప్పుల పాలవుతున్నారు. వాటిని తీర్చడానికి తాము పనిచేస్తున్న వ్యాపార సంస్థల్లోనే చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. చివరకు జైలుపాలవుతున్నారు.
- మరికొందమంది యువతు సొంతింటిలోనే కుటుంబ సభ్యులను మభ్య పెడుతున్నారు. వారి కళ్లుగప్పి ఇంట్లోని విలువైన ఆభరణాలను అమ్ముకుంటున్నారు. ఇంకొందరు కుదువపెట్టి రుణాలు తీసుకుంటున్నారు.
- రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాలో ద్విచక్రవాహన దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న వారిలో ఆన్లైన్ బెట్టింగ్కు అలవాటుపడిన యువకులే ఎక్కువగా ఉంటున్నారని నివేధికలు చెబుతున్నాయి.
- గత సంవత్సరం ఒక్క నిజామాబాద్ జిల్లాలో 21 బెట్టింగ్ యాప్ కేసులు నమోదయ్యాయి.
ఓపెన్కు 1000 - పానాకు 1300 - జస్ట్ నంబర్ చెప్తే రాత్రికి రాత్రే లక్షాధికారులు
ఆన్లైన్ గేమ్స్, బెట్టింగ్ యాప్స్కు బానిసలుగా మారుతున్న యువత - నిషేధించాలని తీర్పు ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు