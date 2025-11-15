Bihar Election Results 2025

ఎడాపెడా అప్పులు చేస్తున్నారా? - ఈఎంఐ వెంటాడుతుందని మర్చిపోవద్దు!

Published : November 15, 2025 at 1:48 PM IST

Spending More Than They Earn and Falling into Debt : ఇటీవల కాలంలో యువత ఖర్చు చేసే తీరు వారిని అప్పుల్లోకి నెట్టేస్తుంది. ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకుంటే నేరుగా అకౌంట్​లో డబ్బులు జమ అయిపోతున్నాయి. దీంతో ఎలాంటి సంపాదన లేకున్నా చాలా మంది అప్పులు చేస్తూ ఉంటున్నారు. తర్వాత వాటి ఈఎంఐ (ఈక్వేటెడ్​ మంత్లీ ఇన్​స్టాల్​మెంట్) చెల్లింపులు యువతను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేస్తున్నాయి. ఇది సామాన్య కుటుంబాలను అప్పుల్లోకి నెట్టేస్తోంది.

ప్రస్తుతం ఆన్​లైన్​లో రుణం పొందడం అనేది ఎంతో సులభమైపోయింది. డిజిటల్​ క్రెడిట్​ కార్డులు, వాలెట్​ మనీ, యాప్​ల ద్వారా రుణం పొందండి అంటూ వచ్చే ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలకు యువత చాలా మంది అటువైపు మొగ్గుచూపి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. టీవీ, ఐఫోన్​లు కొనాలన్నా, ఫ్యాన్సీ వెకేషన్లకు వెళ్లాలని అనిపించినా, ఇతరుల్లా విలాసంగా జీవించాలన్నా విపరీతంగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో వారి ఆదాయానికి మించి ఖర్చు చేసి అప్పుల ఊబిలోకి కూరుకుపోతున్నారు.

అవసరాలు పక్కనబెట్టి, కోరికల కోసం రుణాలు పొంది ఈఎంఐలు చెల్లించేందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్న వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారు మానసికంగా కుంగిపోయి ఆత్మహత్యల వరకు వెళ్తున్నారు. ఓ సర్వే ప్రకారం క్రెడిట్​ కార్డులు, యాప్​లలో రుణం తీసుకుంటున్న వారిలో 80 శాతం మంది యువతే ఉంటున్నారని తేలింది.

కారణాలు :

  • బ్యాంకులు, వివిధ రకాల యాప్​ల్లో రుణాలు పొందే ప్రక్రియ అనేది సులభతరం అయింది.
  • యువతకు ఆర్థిక అంశాలపై అవగాహన లేకపోవడం
  • ఆన్​లైన్​ బెట్టింగ్​లకు అలవాటు పడి అప్పులు చేస్తున్నారు.
  • అవసరం లేకపోయినా ఆడంబరాలకు వెళ్లి గాడ్జెట్స్​, ఎలక్ట్రానిక్​ సామగ్రి కొనుగోలు చేయడం చేస్తున్నారు.
  • సోషల్​ మీడియా ప్రభావంతో జల్సాలకు అలవాటు పడి అప్పులు చేస్తున్నారు.
  • పక్కవాడు రిచ్​గా ఉన్నాడని వాడిలా తయారు కావాలని అప్పులు చేయడం.

ఈఎంఐ అప్పులతో :

  • ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాకు చెందిన ఓ యువకుడు ఆన్​లైన్​ గేములకు అలవాటు పడ్డాడు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో కనిపించే వివిధ యాప్​లలో రూ.లక్షల్లో రుణం తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత బెట్టింగ్​లో పెట్టి తీవ్రంగా నష్టపోయాడు. ఆ అప్పులు తీర్చలేక యువకుడు ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు.
  • అలాగే ఇటీవల గద్వాల జిల్లా అయిజకు చెందిన యువకుడు తన బంధువు మాదిరే ఇంట్లో విలాసవంతమైన వస్తువులు ఉండాలని అనుకున్నాడు. తన ఇంట్లో కూడా పెద్ద స్మార్ట్​ టీవీ, వాషింగ్​ మిషన్​ ఉండాలని ఈఎంఐలో వాటిని కొనుగోలు చేశాడు. అతడు ప్రైవేటు ఉద్యోగి. నెలకు వేతనం రూ.25 వేలే కావడం ప్రతి నెలా రూ.10 వేలు వాయిదాలకే వెళ్తుండటంతో డబ్బులు సరిపోక అప్పుల తిప్పలు పడుతున్నాడు.

యాప్​ల జోలికి అసలు వెళ్లొద్దు : "చాలా మంది సులభంగా డబ్బులు వస్తాయని యాప్​లలో రుణాలు పొందుతున్నారు. ఆదాయం లేకపోయినా జీరో ఈఎంఐ అంటూ ఆన్​లైన్​లో ఈఎంఐ రూపంలో సామగ్రి కొనుగోలు చేసి అప్పుల పాలవుతున్నారు. ఏఐ టెక్నాలజీ మోసపూరిత ప్రకటనలు వస్తున్నాయి. వాటి జోలికి అసలు వెళ్లవద్దు." - శ్రీనివాసరావు, లీడ్​ బ్యాంకు మేనేజర్​, గద్వాల

