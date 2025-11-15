ఎడాపెడా అప్పులు చేస్తున్నారా? - ఈఎంఐ వెంటాడుతుందని మర్చిపోవద్దు!
ఈఎంఐలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి - అవసరాలు, కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఈఎంఐలపై యువత మొగ్గు - సామాన్య కుటుంబాల్లో చిచ్చు రేపుతున్న అప్పులు
Spending More Than They Earn and Falling into Debt : ఇటీవల కాలంలో యువత ఖర్చు చేసే తీరు వారిని అప్పుల్లోకి నెట్టేస్తుంది. ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుంటే నేరుగా అకౌంట్లో డబ్బులు జమ అయిపోతున్నాయి. దీంతో ఎలాంటి సంపాదన లేకున్నా చాలా మంది అప్పులు చేస్తూ ఉంటున్నారు. తర్వాత వాటి ఈఎంఐ (ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్) చెల్లింపులు యువతను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేస్తున్నాయి. ఇది సామాన్య కుటుంబాలను అప్పుల్లోకి నెట్టేస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఆన్లైన్లో రుణం పొందడం అనేది ఎంతో సులభమైపోయింది. డిజిటల్ క్రెడిట్ కార్డులు, వాలెట్ మనీ, యాప్ల ద్వారా రుణం పొందండి అంటూ వచ్చే ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలకు యువత చాలా మంది అటువైపు మొగ్గుచూపి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. టీవీ, ఐఫోన్లు కొనాలన్నా, ఫ్యాన్సీ వెకేషన్లకు వెళ్లాలని అనిపించినా, ఇతరుల్లా విలాసంగా జీవించాలన్నా విపరీతంగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో వారి ఆదాయానికి మించి ఖర్చు చేసి అప్పుల ఊబిలోకి కూరుకుపోతున్నారు.
అవసరాలు పక్కనబెట్టి, కోరికల కోసం రుణాలు పొంది ఈఎంఐలు చెల్లించేందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్న వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారు మానసికంగా కుంగిపోయి ఆత్మహత్యల వరకు వెళ్తున్నారు. ఓ సర్వే ప్రకారం క్రెడిట్ కార్డులు, యాప్లలో రుణం తీసుకుంటున్న వారిలో 80 శాతం మంది యువతే ఉంటున్నారని తేలింది.
కారణాలు :
- బ్యాంకులు, వివిధ రకాల యాప్ల్లో రుణాలు పొందే ప్రక్రియ అనేది సులభతరం అయింది.
- యువతకు ఆర్థిక అంశాలపై అవగాహన లేకపోవడం
- ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లకు అలవాటు పడి అప్పులు చేస్తున్నారు.
- అవసరం లేకపోయినా ఆడంబరాలకు వెళ్లి గాడ్జెట్స్, ఎలక్ట్రానిక్ సామగ్రి కొనుగోలు చేయడం చేస్తున్నారు.
- సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో జల్సాలకు అలవాటు పడి అప్పులు చేస్తున్నారు.
- పక్కవాడు రిచ్గా ఉన్నాడని వాడిలా తయారు కావాలని అప్పులు చేయడం.
ఈఎంఐ అప్పులతో :
- ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చెందిన ఓ యువకుడు ఆన్లైన్ గేములకు అలవాటు పడ్డాడు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో కనిపించే వివిధ యాప్లలో రూ.లక్షల్లో రుణం తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత బెట్టింగ్లో పెట్టి తీవ్రంగా నష్టపోయాడు. ఆ అప్పులు తీర్చలేక యువకుడు ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు.
- అలాగే ఇటీవల గద్వాల జిల్లా అయిజకు చెందిన యువకుడు తన బంధువు మాదిరే ఇంట్లో విలాసవంతమైన వస్తువులు ఉండాలని అనుకున్నాడు. తన ఇంట్లో కూడా పెద్ద స్మార్ట్ టీవీ, వాషింగ్ మిషన్ ఉండాలని ఈఎంఐలో వాటిని కొనుగోలు చేశాడు. అతడు ప్రైవేటు ఉద్యోగి. నెలకు వేతనం రూ.25 వేలే కావడం ప్రతి నెలా రూ.10 వేలు వాయిదాలకే వెళ్తుండటంతో డబ్బులు సరిపోక అప్పుల తిప్పలు పడుతున్నాడు.
యాప్ల జోలికి అసలు వెళ్లొద్దు : "చాలా మంది సులభంగా డబ్బులు వస్తాయని యాప్లలో రుణాలు పొందుతున్నారు. ఆదాయం లేకపోయినా జీరో ఈఎంఐ అంటూ ఆన్లైన్లో ఈఎంఐ రూపంలో సామగ్రి కొనుగోలు చేసి అప్పుల పాలవుతున్నారు. ఏఐ టెక్నాలజీ మోసపూరిత ప్రకటనలు వస్తున్నాయి. వాటి జోలికి అసలు వెళ్లవద్దు." - శ్రీనివాసరావు, లీడ్ బ్యాంకు మేనేజర్, గద్వాల
