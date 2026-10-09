బతికున్నా ఓటరు జాబితాలో లేనట్టే! - ఆందోళన కలిగిస్తోన్న నకిలీ ఫారం-7 దరఖాస్తులు
Fake Form-7 Controversy in Hyderabad : బతికున్న వ్యక్తులు చనిపోయినట్లుగా కొందరు నకిలీ ఫారం-7లను సృష్టిస్తున్నారు. ఉద్యోగులు, కూలీలు, గృహిణిల పేర్లతో సంబంధం లేని వ్యక్తులు దాఖలు చేస్తోన్న ఫారం-7లు కలకలం రేపుతున్నాయి.
Published : October 9, 2026 at 11:42 AM IST
Fake Form-7 Controversy in Hyderabad : హైదరాబాద్ మహానగరంలో కొంతమంది ఓటర్లకు వింత అనుభవం ఎదురవుతోంది. జీవించి ఉన్నా, ఓటరు జాబితా దృష్టిలో మరణించినట్లు వస్తున్న నకిలీ ఫారం-7 దరఖాస్తులు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. ఉద్యోగులు, గృహిణిలు, కూలీల పేర్లతో సంబంధం లేని వ్యక్తులు దాఖలు చేస్తోన్న ఫారం-7 దరఖాస్తులే అందుకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నాయి.
మరోసారి వెలుగులోకి
జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ బీఎల్ఏ (బూత్ స్థాయి ఏజెంట్) బాలచందర్ అనే వ్యక్తి అలాంటి పనికి పాల్పడటంతో ఇతర నియోజకవర్గాల్లోనూ అలాంటి పరిస్థితి ఉందనే ఆందోళన నగరవాసుల్లో పెద్ద ఎత్తున వ్యక్తం అవుతోంది. గోషామహల్, బహదూర్పురా వంటి పలు నియోజకవర్గాల్లోనూ అలాంటి పత్రాలు మరోసారి వెలుగులోకి రావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మూడు జిల్లాలు హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి పరిధిలో నమోదైన ఆన్లైన్ ఫారం-7 అర్జీలు 12,751, భౌతికంగా అందజేసిన మరో 50 వేల అర్జీలపై అధికారులు ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటారనే విషయం అందరిలో ఉత్కంఠకు తెరలేపింది.
ఫారం-7 అంటే ఏమిటి?
మరణించినా, రెండుసార్లు ఓటరుగా నమోదైన, ఇతర నియోజకవర్గం పరిధికి అడ్రస్ మారిన, విదేశీయులై ఓటు హక్కు కలిగి ఉన్న సందర్భాల్లో ఫారం-7ను సమర్పించి ఓటును రద్దు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఓ వ్యక్తి ఓటును రద్దు చేయాలంటూ ఫారం-7 దరఖాస్తును సమర్పించాలంటే సదరు ఓటరే అప్లికేషన్ పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది.
లేదంటే అతనికి బదులు అతని బంధువులు లేదా, స్థానిక ఓటరు కూడా ఓటును తొలగించాలని దరఖాస్తు పెట్టుకోవచ్చు. అయితే దాఖలైన ప్రతి ఫారంపైనా సంబంధిత బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్ క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేపట్టాలి. ఎవరో ఇచ్చారుగా అని విచారణ చేయకుండా ఓట్లను రద్దు చేస్తే అధికారిపై అనివార్యంగా వేటు పడటం ఖాయం.
స్వయంగా వచ్చిన అభ్యంతరాలా?
ఎస్ఐఆర్ వల్ల హైదరాబాద్ నగరంలో ఇప్పటికే 40 లక్షల ఓట్లు తొలగిపోయాయి. ఈ క్రమంలో బతికున్న వ్యక్తులు చనిపోయినట్లుగా కొందరు కావాలనే ఈ నకిలీ ఫారం-7ల దరఖాస్తులు పెట్టి గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నారు. తమకు నచ్చని వ్యక్తుల ఓట్లను రద్దు చేయించాలని తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఓట్ల రద్దు కోరుతూ చార్మినార్, జూబ్లీహిల్స్, నాంపల్లి, బహదూర్పురా, గోషామహల్, కార్వాన్ తదితర నియోజకవర్గాల్లో ఫారం-7 దరఖాస్తులు పెద్ద మొత్తంలో దాఖలయ్యాయి.
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