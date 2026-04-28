హైదరాబాద్లో వీధి కుక్కల రక్తంతో అక్రమ వ్యాపారం! - ఆ బ్లడ్తో ఏం చేస్తున్నారంటే?
ఓ క్లినిక్లో దందా నడుస్తోందంటూ ఫిర్యాదు - విచారణ కోరుతూ మేనకాగాంధీ లేఖ - ప్యాకెట్ రక్తం రూ.18 వేల నుంచి రూ.25 వేల వరకు విక్రయాలు
Published : April 28, 2026 at 10:53 AM IST
Illegal Dog Blood Abduction in Hyderabad : వీధి కుక్కలకు రెండు బిస్కెట్లు వేస్తేనే అవి జీవితాంతం ఆ మనిషిని గుర్తు పెట్టుకుని విశ్వాసంగా ఉంటాయి. అలాంటి శునకాలను కొందరు మూర్ఖులు అపహరించి, డబ్బు కోసం వాటి రక్తాన్ని అమ్ముకుంటున్నారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్లో వెలుగు చూసింది. షేక్పేటలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో కుక్కల రక్తంతో వ్యాపారం జరుగుతుందంటూ జంతు ప్రేమికులు జీహెచ్ఎంసీకి ఫిర్యాదు చేశారు. జంతు హక్కుల ఉద్యమ కర్త మేనకా గాంధీ కూడా ఇటీవల రాష్ట్ర జంతు సంక్షేమ సంస్థకు ఫిర్యాదు చేయడంతో అధికారులు విచారణ ప్రారంభించారు. జంతుప్రేమికుల ఫిర్యాదులు, ఆసుపత్రిలో పని చేసే సిబ్బంది ద్వారా బయటకు వచ్చిన ఫొటోలు, వీడియోలు, ఇతర సమాచారాన్ని పరిశీలిస్తే పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఒక్కో ప్యాకెట్ ధర రూ.25 వేల వరకు : ముందుగా వీధి కుక్కల చికిత్స, సంరక్షణ పేరుతో ఆసుపత్రి నిర్వాహకులు వాటిని ఆసుపత్రికి తీసుకొస్తారు. ఆ శునకాలను బోన్లలో ఉంచి పెంచుతారు. ఈ క్రమంలో అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రికి వచ్చే పప్పీలే (పెంపుడు శునకాలు) వారి టార్గెట్. అవసరం ఉన్నా, లేకపోయినా ఆ పప్పీలకు రక్త పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. రక్తం సరిపడా ఉన్నా కూడా రక్తహీనత ఉన్నట్లు రిపోర్టులు వస్తాయి. వాటిని చూసి యజమాని కంగారు పడతారు. దాంతో రక్తం ఎక్కిద్దామని వైద్యుడు యజమానిని ఒప్పిస్తాడు. ఆ తర్వాత బోనులో కుక్కలను చూపించి, వాటి రక్తాన్ని ఎక్కిస్తామంటారు. అక్కడ ఒక్కో ప్యాకెట్ రక్తాన్ని రూ.18 వేల నుంచి రూ.25 వేల వరకు విక్రయిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యంగా ఉన్న పలు వీధి కుక్కలు చివరకు రక్తహీనతతో చనిపోతాయి. ఒక్కోసారి వీధి కుక్కల రక్తం సరిపోక వైద్యం తీసుకుంటున్న పెంపుడు కుక్కల రక్తాన్నీ తీస్తుంటారు' అని తెలుస్తోంది. ఈ విషయంపై జంతు సంక్షేమ బోర్డు ఉన్నతాధికారి వివరణ కోరగా విచారణ చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు
నిబంధనలు గాలికి : శునకాలు అనారోగ్యానికి గురైతే వాటి ప్రాణాలు కాపాడేందుకు రక్తం ఎక్కించడమనేది చికిత్సలో ఓ భాగమని, అయితే నిబంధనల ప్రకారం రక్త మార్పిడి జరగాలని జీహెచ్ఎంసీకి చెందిన ఓ పశు వైద్యాధికారి తెలిపారు. ఆరోగ్యంగా ఉన్న మరో పెంపుడు జంతువు యజమాని సమ్మతితో రక్త మార్పిడి చేయాలన్నారు. నగరంలో రక్త నిధి కేంద్రం లేకపోవడంతో మూగజీవులను హింసించే చర్యలు చోటు చేసుకుంటున్నాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
శునకాలతో జర భద్రం :
- వేసవిలో కుక్కలతో వ్యవహరించేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
- కుక్క కళ్లలోకి నేరుగా చూడకూడదు. దానికి అది సవాల్గా అనుకుంటుంది.
- రాళ్లు విసరడం, చేతులు ఎత్తడం వంటి చర్యలు వాటిని మరింత రెచ్చగొడతాయి.
- కుక్క దగ్గరకు వస్తే పరిగెత్తకుండా నెమ్మదిగా ఆగాలి.
- కుక్కలు పోట్లాడుకుంటున్నప్పుడు దగ్గరకు వెళ్లకూడదు.
- వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకోవడం, ఆవలింతలు, నాకడం వంటి సంకేతాలు కోపానికి సూచనలుగా భావిస్తాయి.
- అదే పెంపుడు కుక్కలను తలపై కాకుండా వీపు మీద నెమ్మదిగా నిమరడం ఉత్తమం.
పిల్లలకే ఎక్కువ ప్రమాదాలు : వేసవి సెలవుల్లో పిల్లలు బయట ఎక్కువసేపు గడుపుతారు. ఇలాంటి సమయంలో వారు కుక్కలను తరమడం, రాళ్లు విసరడం, అరవడం లేదా తినిపించేందుకు దగ్గరకు వెళ్లడం చేస్తుంటారు. ఇవి కుక్కలను రెచ్చగొట్టి దాడికి దారితీస్తాయి. అందుకే పిల్లలకు సరైన అవగాహన కల్పించడం చాలా అవసరం.
