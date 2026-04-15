లేని భూమి ఉన్నట్లుగా ఏమార్చి, లంచానికి చేయిచాచి - నగర శివారులో 'రెవెన్యూ' డిమాండ్
రూ.లక్ష ఇస్తే పట్టాదారు పాసు పుస్తకం జారీ - నాలా పన్ను చెల్లించకుండానే లేఅవుట్లు వెలుస్తున్న వైనం - అంతా ఆన్లైన్ అయినప్పటికీ అధికారులకు అందాల్సిన సొమ్ము ముడితేనే పనులు
Published : April 15, 2026 at 2:20 PM IST
Fake Land Pattadar Pass Books Issue in Rangareddy Dist : అక్కడ అసలు భూమే లేదు కానీ వ్యవసాయ కమతానికి ఇచ్చే పట్టాదారు పాస్బుక్లు జారీ అయ్యాయి. వ్యవసాయ భూమి స్థానంలో ఇళ్లు అంటూ వర్గీకరణ చేశారు. ఈ ఘటన రంగారెడ్డి జిల్లా కడ్తాల్ మండలంలో జరిగింది. కాగా ఈ వ్యవహారంలో కడ్తాల్, ఆమన్గల మండలాల్లో వందల సంఖ్యలో ఇలాంటి ఉదంతాలు ఉన్నట్లుగా సమాచారం.
పన్ను చెల్లించకుండానే లేఅవుట్లు : పట్టాదారు పాసుబుక్ కావాలంటే రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలో ఎకరానికి రూ.లక్ష సమర్పించుకోవాల్సిందే. అంతా ఆన్లైన్ చేసినప్పటికీ అధికారులకు అందాల్సిన సొమ్ములు ముడితేనే పనులు సాఫీగా జరుగుతాయి. ప్రస్తుతం మ్యుటేషన్ ప్రక్రియ అనేది ఆటోమేటిక్(యాంత్రికంగానే)గా జరగాల్సి ఉంది. సేద్యపు భూములు కొనుగోలు చేసిన వెంటనే భూమి రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతాయి. మ్యుటేషన్ జరగడంతో పాటు పట్టాదారు పాసుబుక్లు డిజిటల్గా జారీ అవుతాయి. కానీ రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో పరిస్థితి మాత్రం దీనికి భిన్నం.
సాధారణంగా వ్యవసాయభూమిని లేఅవుట్గా మార్చాలంటే తప్పనిసరిగా నాలా ట్యాక్స్ చెల్లించాలి. కానీ ఆ జిల్లాల్లో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నం. ఈ ప్రాంతంలో భూ మార్పిడి(నాలా) చెల్లించకుండానే లేఅవుట్లు వేస్తున్నారు. ఫాం ల్యాండ్ పేరుతో అర ఎకరానుంచి ఎకరా వరకు లే అవుట్లుగా మార్చి అమ్ముకుంటున్నారు. వ్యవసాయ భూమిగానే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం జరుగుతోంది. స్థిరాస్తి వ్యాపారులే పెద్ద మొత్తంలో సమర్పించి కొనుగోలుదారుడికి పట్టాదారు పాస్ బుక్లు ఇచ్చే విధంగా ఒప్పందం ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు.
లంచావతారులు :
- గతంలో కేశంపేట ఎమ్మార్వో పట్టాదారు పాసుబుక్ల జారీపై లంచాలు డిమాండ్ చేయడంతో ఏసీబీ అధికారులు మాటు వేసి పట్టుకున్నారు. అనంతరం అతడిని సస్పెండ్ చేశారు. ఏసీబీ సోదాల్లో రూ.90లక్షల అక్రమ ఆస్తులు గుర్తించారు.
- ఘట్కేసర్ శివారు ప్రాంతంలో వ్యవసాయ పొలాలను 10000 గజాల చొప్పున విభజించి అమ్మకాలు జరిపారు. వీరికి రిజిస్ట్రేషన్ అనంతరం వ్యవసాయ భూమి కింద పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలకు రూ.50వేల చొప్పున అక్రమంగా వసూళ్ల దందాకు పాల్పడినట్లుగా తెలిసింది.
- రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలంలో గతంలో ఓ వెంచర్ వేసి ప్లాట్లను అమ్మారు. అమ్మకాలు జరిపిన తర్వాత మరో పట్టాదారు పాసుబుక్ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇది ఏ విధంగా వచ్చిందనేది ప్రశ్నార్థకంగా మిగిలింది.
- కొంతమంది మండలంలో ఒక విశ్రాంత ఆర్మీ అధికారికి భూమి అప్పగించేందుకు ముప్పుతిప్పలు పెట్టారు. లంచాలు డిమాండ్ చేయడంతో ఉన్నతాధికారులు విచారణ చేసి డిప్యూటీ తహసీల్దార్పై(డీటీ)పై బదిలీ వేటు వేశారు.
- మహేశ్వరం, చేవెళ్ల, రాజేంద్రనగర్, శంకర్పల్లి, కొత్తూరు, కందుకూరు తదితర మండలాల్లో సేద్యపు భూములు రూ.కోట్లలో ధరలు పలుకుతుండటంతో పట్టాదారు పాసు బుక్ కోసం ఎకరానికి రూ.లక్ష కనిష్ఠ ధర నిర్ణయించారు.
ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి : కొంతమంది లంచగొండి అధికారుల వల్ల ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు వస్తోంది. మరోవైపు ఆదాయానికి భారీగా గండిపడుతోంది. వ్యవసాయ భూములను వాణిజ్య అవసరాలకు ఉపయోగించినట్లయితే కచ్చితంగా నాలా పన్ను కట్టాలి. కానీ కొంతమంది అధికారుల నిర్వాకం వల్ల ప్రభుత్వ ఆదాయానికి భారీగా గండిపడుతోంది. ఇటీవల కాలంలో పెద్ద ఎత్తున అధికారులు లంచాలు తీసుకుంటూ అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులకు పట్టుబడుతున్నారు. అయినా మిగిలిన వారి తీరులో మాత్రం మార్పు కనిపించడం లేదు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో స్థిరాస్తి వ్యాపారులు చక్రం తిప్పుతున్నారు. చాలా ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ భూములను ప్లాట్లుగా మారుస్తూ, అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారు.
