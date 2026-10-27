స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 'కూటమి' ఏకగ్రీవాల హవా - వైఎస్ జగన్ కంచుకోట బద్దలు
పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్కు ముందే కూటమి తన పవర్ చూపించింది. రాష్ట్రంలోని అనేక ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. వైఎస్ జగన్ కంచుకోటను సైతం తెలుగుదేశం బద్దలు కొట్టింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:23 PM IST
AP MPTC ZPTC Elections 2026 : ఏపీలో పరిషత్ (జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ) ఎన్నికల నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ఇవాళ మధ్యాహ్నం ముగిసింది. ఒకే నామినేషన్ దాఖలైన చోట ఏకగ్రీవాలుగా ఆయా జిల్లాల ఎన్నికల అధికారులు ప్రకటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కూటమి తన పవర్ చూపించింది. రాష్ట్రంలోని అనేక ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ కంచుకోటను సైతం తెలుగుదేశం బద్దలు కొట్టింది.
వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పులివెందులలో కూటమి అభ్యర్థులు ప్రభంజనం సృష్టించారు. నియోజకవర్గంలోని 65 ఎంపీటీసీ స్థానాలకుగాను 64 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 7 జడ్పీటీసీ స్థానాలకుగాను 3 ఏకగ్రీవమైనట్టు ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రకటించారు.
- పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని వేంపల్లి మండలంలో 18 ఎంపీటీసీలకు గాను 17 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఇందులో తెలుగుదేశం 15, బీజేపీ, జనసేన ఒక్కో స్థానంలో ఏకగ్రీవమైనట్టు రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రకటించారు. దీంతో మండలంలోని అల్లిరెడ్డిపల్లె ఎంపీటీసీ స్థానానికి మాత్రమే ఎన్నిక జరగనుంది.
- పులివెందుల మండలంలోని ఐదు ఎంపీటీసీ స్థానాలను తెలుగుదేశం కైవసం చేసుకుంది.
- తొండూరు మండలంలోని 8 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో టీడీపీ జెండా ఎగిరింది.
- సింహాద్రిపురం మండలంలోని 8 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లోనూ టీడీపీ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవమయ్యారు.
- వేముల మండలంలోని 8 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
- చక్రాయపేట మండలంలోని 9 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు తెలుగుదేశం కైవసం చేసుకుంది.
- లింగాల మండలంలోని 9 ఎంపీటీసీల్లోనూ టీడీపీ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవమయ్యారు.
- ప్రొద్దుటూరులో 23 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. మొత్తం 24 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉండగా 20 మంది టీడీపీ, ముగ్గురు జనసేన అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు ఎన్నికల అధికారి ప్రకటించారు. ఈ మేరకు 23 మందికి అధికారులు డిక్లరేషన్లు అందించారు.
- పల్నాడు జిల్లా గురజాల నియోజకవర్గంలో ఎంపీటీసీ స్థానాలను కూటమి క్లీన్స్వీప్ చేసింది. 57 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. పిడుగురాళ్లలో 18కి 18, మాచవరంలో 15కి 15, గురజాల మండలంలో 12కి 12, దాచేపల్లిలో 12కి 12 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
- పెదకూరపాడు నియోజకవర్గంలోనూ కూటమి క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. 60 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులకు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. అచ్చంపేట, క్రోసూరు, అమరావతి, పెదకూరపాడు మండలంలోని అన్ని ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైట్లు రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రకటించారు.
- పుంగనూరు నియోజకవర్గంలోనూ టీడీపీ ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తోంది. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ తర్వాత 4 మండలాల్లో ఎంపీపీ స్థానాలను తెలుగుదేశం కైవసం చేసుకుంది. సోమల మండలంలో 12 ఎంపీటీసీ స్థానాలకుగాను 10, పులిచర్ల మండలంలో 11 ఎంపీటీసీ స్థానాలకుగాను 8, చౌడేపల్లి మండలంలో 12 ఎంపీటీసీ స్థానాలకుగాను 12, రొంపిచర్ల మండలంలో 8కి 8 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
ఏకగ్రీవమైన జడ్పీటీసీల వివరాలు :
- కడప జడ్పీటీసీ స్థానాల్లోనూ కూటమి సత్తా చాటింది. 39 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు 23 చోట్ల కూటమి అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
- చిత్తూరు జిల్లాలో 3 జడ్పీటీసీ స్థానాలను టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. యాదమర్రి జడ్పీటీసీగా యశోద, బంగారుపాళ్యం జడ్పీటీసీగా సుచిత్ర జయప్రకాశ్, పూతలపట్టు జడ్పీటీసీగా శైలజ ఏకగ్రీవమయ్యారు.
- చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గంలో 3 జడ్పీటీసీ స్థానాలు టీడీపీకి ఏకగ్రీవమయ్యయి. చిలకలూరిపేట జడ్పీటీసీగా సుదర్శనం ఏసురత్నం, యడ్లపాడు జడ్పీటీసీగా గుంటి యమున, నాదెండ్ల జడ్పీటీసీగా దావల రవికుమార్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. శావల్యాపురం జడ్పీటీసీగా అమృతపూడి విశ్రాంతమ్మ(టీడీపీ) ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
- అటు ప్రకాశం జిల్లా మర్రిపూడి జడ్పీటీసీగా గురిజాల రాజా (టీడీపీ), మార్కాపురం జిల్లా కొమరోలు జడ్పీటీసీగా హరితమ్మ (టీడీపీ) ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. నంద్యాల జిల్లా బేతంచర్ల జడ్పీటీసీగా పోలూరు రాఘవరెడ్డి (టీడీపీ) ఏకగ్రీవమయ్యారు.
- దెందులూరు ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ కుమారై సాయినవ్యశ్రీ జడ్పీటీసీగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. పెదవేగి నుంచి జడ్పీటీసీగా సాయి నవ్యశ్రీ నామినేషన్ వేశారు. ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే పెదవేగి నుంచి ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకున్నారు. దీంతో సాయినవ్యశ్రీ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి, జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ ధ్రువీకరణ పత్రం అందజేశారు.