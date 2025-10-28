అప్పు చేసి ధాన్యం కొంటున్న ప్రభుత్వం - దారి మళ్లిస్తూ రూ.కోట్లు గడిస్తున్న మిల్లర్లు
బియ్యాన్ని దారి మళ్లిస్తున్న మిల్లర్లు - కనిపించకుండా పోయిన ధాన్యం 4.49 లక్షల క్వింటాళ్లు - పూర్తిస్థాయిలో విచారణ చేస్తున్న కమిటీ
Published : October 28, 2025 at 11:26 AM IST
Millers Diverting Rice in Telangana : రైతుల నుంచి ధాన్యం కొనేందుకు బ్యాంకుల నుంచి అప్పులు తెచ్చి మరీ వడ్డీలు కడుతూ పౌర సరఫరాల సంస్థ నష్టాలను చవిచూస్తుంటే, కొందరు మిల్లర్లు ఆ వడ్లతో వ్యాపారం చేస్తూ లాభాలను గడిస్తున్నారు. ఇలా రూ.కోట్లలో గడిస్తున్నట్లు సమాచారం. కొనుగోలు కేంద్రాల నుంచి ధాన్యాన్ని మిల్లులకు పంపి కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్(సీఎంఆర్) ఇవ్వమంటే, కొందరు ఆ బియ్యాన్ని నౌకాశ్రయాలు, అక్కడి నుంచి విదేశాలకు తరలిస్తూ రూ.కోట్లు దండుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇలా 2022-23 రబీ సీజన్కు సంబంధించి 4.49 లక్షల క్వింటాళ్ల ధాన్యం కనిపించకుండా పోగా, దీని విలువ సుమారు రూ.103 కోట్లకు పైమాటే ఉంటుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఉద్దేశపూర్వకంగానే వ్యాపారం : ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని చిట్యాల, మునుగోడు, నల్గొండలోని 6 రైస్ మిల్లుల నుంచి ప్రభుత్వ ధాన్యం ఏపీలోని కాకినాడ పోర్టుకు అక్రమంగా తరలించారంటూ 2025 మే 24న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి(సీఎస్)కి ఫిర్యాదు అందింది. దీనిపై పౌర సరఫరాల శాఖ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు అధికారులు విచారణ ప్రారంభించారు. నల్గొండ జిల్లా మేనేజర్, నల్గొండ ఆర్డీవో, తహసీల్దార్, తూనికలు-కొలతల శాఖ ఇన్స్పెక్టర్, డిప్యూటీ తహసీల్దార్తో కూడిన ఈ కమిటీ ఆరు మిల్లుల్లో తనిఖీలు చేపట్టింది.
2022-23 రబీ సీజన్లో మిల్లులకు కేటాయించిన ధాన్యం వివరాలను సేకరించారు. అలాగే మిల్లర్లు తిరిగి ఇచ్చిన బియ్యం(సీఎంఆర్), మిల్లుల్లో ఇంకా ఉండాల్సిన ధాన్యం వివరాలను సైతం సేకరించారు. ఇలా ఆరు మిల్లుల్లో మొత్తం 4.49 లక్షల క్వింటాళ్ల ధాన్యం లేదని ఆ తనిఖీ బృందం గుర్తించింది. దీనిపై నల్గొండ జిల్లా అదనపు కలెక్టర్, పౌర సరఫరాల శాఖ కమిషనర్కు ఇటీవల నివేదికను సమర్పించారు. ఉద్దేశపూర్వకంగానే వ్యాపారం చేశారని నివేదికలో స్పష్టం చేశారు. ఆయా మిల్లర్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని నల్గొండ జిల్లా పౌర సరఫరాల సంస్థ జిల్లా మేనేజర్ను ఆదేశించినట్లు స్పష్టం చేశారు.
ధాన్యం కనిపించని నివేదిక :
- గౌతమి ఇండస్ట్రీస్ (నల్గొండ)లో 1,59,803.92 క్వింటాళ్ల వడ్లు
- కనక మహాలక్ష్మి పారాబాయిల్డ్ రైస్ ఇండస్ట్రీస్ (నల్గొండ) 80,260.59 క్వింటాళ్లు
- రామలక్ష్మణ్ పారాబాయిల్డ్ రైస్ ఇండస్ట్రీస్ (నల్గొండ) 78,110.40 క్వింటాళ్లు
- సుమాంజలి పారాబాయిల్డ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (నల్గొండ) 67662.11 క్వింటాళ్లు
- వరలక్ష్మి పారాబాయిల్డ్ రైస్మిల్ (చిట్యాల) 59,538.52 క్వింటాళ్లు
- మురళీ మనోహర అగ్రోఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ (మునుగోడు)లో 4500 క్వింటాళ్ల ధాన్యం
మిల్లుల్లో స్థానిక యంత్రాంగం తనిఖీలు చేయాలి : మిల్లులకు కేటాయించిన ధాన్యం ఉందా లేదా అనే విషయమై స్థానిక యంత్రాంగం ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు చేసి చర్యలకు సిఫార్సు చేయాల్సి ఉంది. కానీ ఒక్కో మిల్లులో వేలు, లక్షల క్వింటాళ్ల ధాన్యం దారి మళ్లుతుంటే స్థానిక అధికారులు చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తున్నారు. ఆ ఆరు మిల్లుల్లో 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరానికి అక్రమాలపై పూర్తిస్థాయి విచారణ, చర్యలకు రెండేళ్లకు పైగానే సమయం పట్టింది. ఇక్కడ ఒక దగ్గరే కాదు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని మిల్లింగ్లలో ఈ సమస్య ఉందని సమాచారం. అధికారులు తనిఖీలు విస్తృతం చేయాలని అంతా భావిస్తున్నారు.
