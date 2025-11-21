మావోయిస్టులను కలవరపెడుతున్న వరుస ఎన్కౌంటర్లు, లొంగుబాట్లు - ఆయుధాలు వీడే యోచనలో ముఖ్యనేతలు
తెలంగాణలో పెద్దఎత్తున మావోయిస్టుల లొంగుబాటుకు కార్యాచరణ - వరుస ఎన్కౌంటర్లు, లొంగుబాట్లతో సతమతమవుతున్న పార్టీ అగ్రనేతలు - రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు ఇప్పటికే పోలీసుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లు సమాచారం
Published : November 21, 2025 at 8:03 AM IST
Maoists Surrenders in Telangana : నాలుగున్నర దశాబ్దాల సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన మావోయిస్టు (అప్పటి పీపుల్స్ వార్) ఉద్యమం నేడు తీవ్ర ఒడిదొడుకులకు గురవుతోంది. వరుస ఎన్కౌంటర్లు, లొంగుబాట్లతో సతమతమవుతోంది. అనేకమంది పార్టీ అగ్రనేతలే నేడు ఉద్యమాన్ని వీడుతున్నారు. ఇన్నాళ్లు మావోయిస్టుల్ని అక్కున చేర్చుకున్న దండకారణ్యంలో మనలేని పరిస్థితులు నెలకొనడంతో అగ్రనేతలు ఆయుధాలను వీడుతున్నారు.
ప్రస్తుతం పార్టీలో కీలకంగా ఉన్న మరికొందరు సైతం ఉద్యమాన్ని వీడి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కొంతకాలంగా పార్టీకి ఎదురవుతున్న గడ్డు పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఉద్యమంలో పురోగమించే అవకాశం లేదని గ్రహించిన నేపథ్యంలోనే ఈ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా అబూజ్మడ్ గుండెకోట్లో మే 21న పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి బస్వరాజ్ ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందిన అనంతరం శ్రేణుల్లో తీవ్ర నిరాశ నెలకొంది.
పార్టీకి కోలుకోలేని దెబ్బ : మరోవైపు, ఈ సంవత్సరంలోనే కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు చలపతి, బాలకృష్ణ, గణేశ్, కట్టా రామచంద్రారెడ్డి, కడారి సత్యనారాయణరెడ్డి, హిడ్మా మృతి చెందడం అగ్రనేతలు మల్లోజుల వేణుగోపాల్, ఆశన్న లొంగిపోవడం చంద్రన్న, బండి ప్రకాశ్ అనారోగ్య కారణాలతో సాయుధమార్గం వీడి జనజీవన స్రవంతిలో కలవడం వంటి సంఘటనలు పార్టీకి కోలుకోలేని దెబ్బగా మారింది.
ఈ నేపథ్యంలోనే ఇద్దరు ముఖ్యనేతలు, నలుగురు తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు, పదుల సంఖ్యలో పార్టీ క్యాడర్ తెలంగాణ పోలీసుల సమక్షంలో జనజీవన స్రవంతిలో కలిసేందుకు కార్యాచరణ రూపొందించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు ఇప్పటికే పోలీసుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లు సమాచారం. త్వరలోనే వీరందరినీ మీడియా ఎదుట ప్రవేశపెట్టే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇందుకోసం తెలంగాణ స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్రాంచ్ (ఎస్ఐబీ) ఇప్పటికే వ్యూహరచనలో నిమగ్నమైనట్లు తెలుస్తోంది.
మరో ముగ్గురు అగ్రనేతల కోసం ఆరా! : తెలంగాణ నుంచి కేంద్ర కమిటీలో ఉన్న మరో ఇద్దరు అగ్రనేతల కోసం ఎస్ఐబీ ఆరా తీస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. హనుమకొండకు చెందిన పసునూరి నరహరి ఎలియాస్ సంతోశ్ బిహార్-ఝార్ఖండ్ స్పెషల్ ఏరియా కమిటీ (బీజేఎస్ఏసీ)కి ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారు. నల్గొండ జిల్లా చండూరు మండలం పుల్లెంలకు చెందిన పాక హన్మంతు ఎలియాస్ ఊకే గణేశ్ సౌత్ రీజినల్ బ్యూరోకు మార్గదర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. నరహరి ఝార్ఖండ్ గిరిడీహ్ ప్రాంతంలో హన్మంతు ఒడిశా కంధమాల్ ప్రాంతంలో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నట్లు తెలంగాణ నిఘావర్గాల వద్ద సమాచారం ఉంది.
హన్మంతును కలిసి లొంగిపోయేలా ఒప్పించేందుకు కొన్ని రోజుల క్రితం అతడి కుటుంబసభ్యులు కంధమాల్ ప్రాంతంలో చేసిన యత్నాలు విఫలమయ్యాయి. మరోవైపు, తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ లొంగుబాటును ఎంచుకోగా కార్యదర్శి బడే చొక్కారావు ఎలియాస్ దామోదర్ గురించి మాత్రం ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. ఈ ముగ్గురు అగ్రనేతలనూ లొంగుబాట పట్టించే ప్రయత్నాల్ని ఎస్ఐబీ ముమ్మరం చేసినట్లు కనిపిస్తోంది.
గణపతి ఎక్కడ? : మావోయిస్టు సుప్రీం గణపతి ఆచూకీపై మాత్రం ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. ఆయన ఎక్కడున్నారనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. గతంలేనే నేపాల్ మీదుగా విదేశాలకు వెళ్లపోయారని ప్రచారం జరిగింది. అయితే అవన్నీ ఊహాగానాలే అని నిఘావర్గాలు కొట్టివేస్తున్నాయి. విశ్వసనీయ సమాచరం మేరకు కొద్దికాలం క్రితం వరకూ గణపతి అబూజ్మడ్లోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆపరేషన్ కగార్ ప్రారంభానికి కొద్దిరోజుల ముందే ఆయన ఈ ప్రాంతాన్ని విడిచి వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఎక్కడున్నారనేది మాత్రం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మా, సతీమణి రాజే అంత్యక్రియలు- ఒకే చితిపై దహన సంస్కారాలు