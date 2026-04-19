జేఎన్​టీయూహెచ్​ తనిఖీల్లో అవినీతి పర్వం - అడిగినంత ఇస్తేనే అనుమతికి సిఫార్సు!

ప్రతిఏటా జేఎన్​టీయూహెచ్​ తనిఖీలు - ఈ వ్యవహారంలో కొందరు ఆచార్యుల అక్రమ వసూళ్లు - వారు అడుగుపెడితే రూ.4 లక్షలు ముట్టజెప్పాల్సిందే అంటూ తలలు పట్టుకుంటున్న కళాశాలల యాజమాన్యాలు

Bribe Issue In JNTUH Inspections
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 19, 2026 at 3:12 PM IST

Bribe Issue In JNTUH Inspections : రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం ఇంజినీరింగ్, మేనేజ్​మెంట్, ఫార్మసీ​ కళాశాలలపై జేఎన్​టీయూహెచ్​ ఆచార్యులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తారు. ఈ వ్యవహారం కొందరు ఆచార్యులకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా వర్సిటీలో కీలక పదవిలో ఉన్న ఓ ఆచార్యుడు వస్తున్నారంటే కాలేజీ యజమానులు వణికిపోతున్నారు. ఆయన కాలేజీలో అడుగుపెడితే రూ.4 లక్షలు ముట్టజెప్పాల్సిందే అంటూ తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఇవ్వకుంటే కనీస నిబంధనలు పాటించడంలేదని, వసతులు లేవని జేఎన్​టీయూహెచ్​కు సిఫార్సు చేస్తారని, జేఎన్​టీయూహెచ్​ అనుబంధ గుర్తింపు రాకపోవచ్చని భయపెడుతున్నారు. దీంతో కళాశాల యజమానులు ఆయన అడిగినంత ఇచ్చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

జేఎన్​టీయూహెచ్చ్ అనుబంధ గుర్తింపునకు : ప్రతి విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందు జేన్​టీయూహెచ్​ తమ పరిధిలోని కళాశాలల్లో మౌలిక వసతులను, కళాశాల స్థితిగతులను పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. నిబంధనల ప్రకారం కళాశాలలో అన్ని వసతులు ఉంటే జేఎన్​టీయూహెచ్చ్ అనుబంధ గుర్తింపు ఇస్తుంది. దీనికోసం ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ఆచార్యులతో నిజ నిర్ధారణ కమిటీ (ఎఫ్​ఎఫ్​సీ)లను ఏర్పాటు చేస్తారు. అయితే ఈ విద్యా సంవత్సరానికిగాను ఈ నెల 10 నుంచి వర్సిటీ పరిధిలోని కళాశాలల తనిఖీలు మొదలయ్యాయి. ఈ తనిఖీలు ఈ నెల 25వ తేదీ వరకు కొనసాగనున్నాయి. గత సంవత్సరం వరకు కళాశాలను అనుసరించి కొందరు ఆచార్యులు రూ. లక్ష నుంచి రూ. 2 లక్షలు తీసుకునేవారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

రూ. 4 లక్షల వరకు డిమాండ్ : కాగా ఈ ఏడాది జేఎన్​టీయూలో కీలక పదవిలో ఉన్న ఆచార్యుడు ఏకంగా రూ.4 లక్షలు డిమాండ్​ చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. అయితే విచిత్రంగా ఆయన బృందానికే కీలకమైన, పెద్ద ఇంజినీరింగ్​ కాలేజీలను తనిఖీ చేసేందుకు అప్పగిస్తుండటం గమనార్హం. డీమ్డ్​ వర్సిటీగా మారాలని యోచిస్తున్న కీసర వైపు ఉన్న ఓ కళాశాల నుంచి, నాగోలు సమీప ప్రాంతంలోని మరో కళాశాల నుంచి రూ. 4 లక్షల చొప్పున ముడుపులు అందుకున్నట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ బృందంలో తనిఖీలు నిర్వహించే సమయంలో ఆయనతో పాటు మరొకరు ఉంటారు. ఇతర బృందాల్లోని మరికొందరు ఇచ్చిన మేరకు తీసుకుంటున్నారని, కొందరు మాత్రం డిమాండ్​​ చేస్తున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. అలా అని అంతా ఒకేలా ఉంటారని అనుకుంటే పొరపాటే. ఇదే తరహాలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్న వారిలో ముడుపులేమీ తీసుకుండా నిస్వార్థంగా, నిజాయితీగా పనిచేస్తున్న పలువురు ఆచార్యులు కూడా ఉన్నారు.

వారు అడిగినంత ఇవ్వాల్సిందే : గతంలో కళాశాలలో తనిఖీలు నిర్వహించే బృందంలోని ఒక్కో సభ్యుడికి రూ. 50 వేల నుంచి రూ. లక్ష ఇచ్చేవాళ్లమని ఓ కళాశాల యజమాని పేర్కొన్నారు. ఈసారి చెరో వ్యక్తికి రూ. లక్ష ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారని తెలిపారు.

"గతంలో బృందంలోని ఒక్కో సభ్యుడికి రూ.50 వేల నుంచి రూ.లక్ష ఇచ్చేవాళ్లం. ఈసారి చెరో వ్యక్తికి రూ. లక్ష ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీంతో వారడిగింది ఇచ్చాం. ఓ ఆచార్యుడు మాత్రం తిరస్కరించారు. ఇలా తిరస్కరించడం ఇదే తొలిసారి" - ఓ కళాశాల యజమాని

300 మంది అధ్యాపకుల తొలగింపు : తనిఖీలు పూర్తయిన కళాశాలల యాజమాన్యాలు మరోవైపు అధ్యాపకులను తొలగిస్తున్నాయి. ఇదే తరహాలో హైదరాబాద్​ నగరంలోని ఓ ప్రముఖ గ్రూపు సంస్థ సుమారు 300 మంది అధ్యాపకులను తొలగించింది. దీనిపై కొందరు రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్​ ఆచార్య బాలకిష్టారెడ్డికి ఫిర్యాదు చేశారు. ఆయన ఈ సమస్యను జేఎన్​టీయూహెచ్​ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. విచారణ జరిపిన తర్వాత అది వాస్తవమని తేలితే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.

