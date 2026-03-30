ఐదంకెల జీతం, మత్తులో వారాంతం - డ్రగ్స్ ఉచ్చులో ఐటీ ఉద్యోగులు
ఒత్తిడి భరించలేక మత్తు బాట పడుతున్న కొందరు ఐటీ ఉద్యోగులు - దీనిని ఆసరాగా చేసుకుని రెచ్చిపోతున్న డ్రగ్స్ ముఠాలు - కేవలం ఐటీ ఉద్యోగులను లక్ష్యంగా చేసుకుని సింథటిక్ డ్రగ్స్ అమ్ముతున్న ముఠాలు
Published : March 30, 2026 at 2:25 PM IST
Drugs Issue In Hyderabad : ఐటీ ఉద్యోగులు అనగానే విలాసవంతమైన జీవనం, వారానికి ఐదు రోజుల పని దినాలు అని అందరికీ ఇవే గుర్తొస్తాయి. అయితే జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థల్లో పని చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగుల్లో కొందరు మత్తు పదార్థాలు వినియోగిస్తున్నారు. పోలీసులు నిర్వహిస్తున్న తనిఖీల్లో తరచూ పట్టుబడటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వీరిలో మరికొందరు డ్రగ్స్ పెడ్లర్లుగా మారుతూ సర్వస్వం కోల్పోతున్నారు. కొందరు పెడ్లర్లు కేవలం సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగుల్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని సింథటిక్ డ్రగ్స్ అమ్ముతుండటం ఈ పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది.
ఒత్తిడి పేరుతో చిత్తు : డ్రగ్స్ కేసుల్లో పట్టుబడే ఐటీ ఉద్యోగుల సమాధానాలు విని పోలీసులే విస్తుపోతున్నారు. ఒత్తిడి భరించలేక, మానసిక ప్రశాంతత కోసం వీటిని తీసుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం అన్ని రంగాల్లో ఒత్తిడి సాధారణంగా మారింది. దాన్ని అధిగమించడానికి పరిష్కార మార్గాలు అనేకం అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొందరు ఉద్యోగులు మాత్రం ఒత్తిడి అనే సాకుతో మత్తు బాట పడుతూ వాటికి బానిసలుగా మారుతున్నారు.
కారణాలు ఇవే : మరికొందరేమో వారాంతాన్ని సరదాగా గడిపేందుకు ముందుగానే ప్లాన్లు వేసుకుంటున్నారు. దీనిలో భాగంగా పబ్బులు, నగర శివార్లలోని ఫామ్ హౌస్లకు వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ స్నేహితుల ప్రోత్సాహంతో, ఇతర కారణాలతో తొలుత ప్రారంభిస్తున్నారు. ఆపై మత్తుకు అలవాటు అవుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సరదా కోసం పబ్బులకు వెళుతున్నారు. అక్కడే మాటు వేసే నైజీరియన్లు, డ్రగ్స్ పెడ్లర్లతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకుంటున్నారు. ఈ పరిచయాలే మత్తు పదార్థాలు వినియోగించడానికి కారణమవుతున్నాయి.
మరింత కిక్కు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో గంజాయి, డ్రగ్స్ను ప్రయత్నిద్దామని వ్యసనంగా మార్చుకుంటున్నారు. ఇంకొందరు స్నేహితుల ప్రోత్సాహంతో అలవాటు చేసుకుంటున్నారు. కేవలం డ్రగ్స్ కోసం సిమ్లా, గోవా తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లి వస్తున్నారు. కొంతకాలంగా అమ్మాయిలు డ్రగ్స్ వినియోగిస్తూ పట్టుబడటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
గతేడాది 125 మంది : గత సంవత్సరం ఐటీ కారిడార్లోని పోలీస్స్టేషన్ల పరిధిలో సుమారుగా 125 మంది సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులను తెలంగాణ ఈగల్, స్థానిక పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వారిని విచారించినప్పుడు మాదాపూర్, రాయదుర్గం, మియాపూర్, గచ్చిబౌలి, నార్సింగి ఠాణాల పరిధిలో చాలామందికి డ్రగ్స్, గంజాయి ఫెడ్లర్లతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు తేలడంతో పోలీసులు విస్తుపోయారు. పట్టుబడే ఉద్యోగుల సమాచారాన్ని పోలీసులు ఆయా సంస్థలకు పంపుతున్నారు. ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. డ్రగ్స్ జోలికి వెళ్లొద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.
బిస్కెట్ ప్యాకెట్లలో సరఫరా : ఇటీవల నగరంలో మరో ఘటలో ఈగల్ టీమ్ వేరొక ముఠా గుట్టును ఛేదించింది. వారు డ్రగ్స సరఫరా చేసేందుకు ఓ వినూత్న విధానంతో దందా సాగించారు. దీనిలో డ్రగ్స్ సరఫరాదారులు కస్టమర్లకు వాట్సప్ ద్వారా మాత్రమే కాంటాక్ట్ అయ్యేవారు. దీనిని కూడా వైఫైని మాత్రమే వినియోగించేవారు. డ్రగ్స్ సరఫరా కోసం నగరంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతాలను ఎంచుకునేవారు. ఖాళీ బిస్కెట్ ప్యాకెట్లలో కొకైన్ నింపి దానిని అక్కడే విడిచిపెట్టేవారు. తర్వతా దీనికి సంబంధించిన ఫొటో, లొకేషన్ను కస్టమర్కు వాట్సప్లో షేర్ చేసేవారు. ఈ కేసులో ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు.
అంతర్జాతీయ ముఠాల హస్తం : మరో వైపు నగరంలోని యువతను మత్తు ఊబిలోకి లాగేందుకు అంతర్జాతీయ ముఠాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఇటీవల ఈ తరహా అంతర్జాతీయ ముఠా గుట్టును హైదరాబాద్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు రట్టు చేశారు. ఈ ఏడాది జనవరి నెలలో టోలి చౌకి పోలీస్ స్టేషన్ పిరధిలో హెచ్-న్యూ బృందం నిర్వహించిన దాడిలో ఇద్దరు నైజీరియన్ డ్రగ్ సప్లయర్లను పట్టుకున్నారు. వారి నుంచి 20 లక్షల విలవైన 150 గ్రాముల ఎమ్డీఎమ్ఏ మాదకద్రవ్యాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు డ్రగ్స్ విషయంపై అవగాహన కల్పించాలని పోలీసులు అన్నారు. పిల్లల ప్రవర్తనను నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలని సూచించారు. నగరంలో ఎక్కడైనా డ్రగ్స్ విక్రయాలు జరుగుతున్నట్లు తెలిస్తే వెంటనే 8712661601 నంబరుకు సమాచారం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
మహేశ్, నమిత్లకు ఇది వరకే 'డ్రగ్స్' చరిత్ర! - మాదక ద్రవ్యాలు వాడటం ఇదే మొదటిసారి కాదా?
మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో దర్యాప్తు ముమ్మరం - డీజే క్లింటన్ను పట్టుకునేందుకు పోలీసుల ముమ్మర వేట