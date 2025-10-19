ETV Bharat / state

ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలకు కొత్త రూపం - రీసైక్లింగ్​తో మళ్లీ పునర్వినియోగం

ప్లాస్టిక్‌ పునర్వినియోగం చేసి కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తున్న ప్లాస్టిక్‌ రీసైక్లింగ్‌ యూనిట్లు - ఒక్కో యూనిట్‌లో 30 మంది కార్మికులకు ఉపాధి

Plastic Recycling Industries in AP
Plastic Recycling Industries in AP (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 6:50 PM IST

Plastic Recycling Industries in AP : పర్యావరణానికి తీవ్ర హాని కలిగిస్తున్న అంశాల్లో ప్లాస్టిక్‌ ఒకటి. నిత్యజీవితంలో, ముఖ్యంగా వస్తువుల ప్యాకింగ్‌ ప్రక్రియలో ప్లాస్టిక్‌ వినియోగం అత్యధికంగా ఉంటోంది. ప్యాకింగ్‌ విప్పిన తర్వాత అదంతా చెత్తలోకి చేరుతుంది. వ్యర్థాలుగా భూమిపై రోజురోజుకూ పేరుకుపోతున్నాయి. ప్లాస్టిక్‌ను కాల్చివేయడం ద్వారా వెలువడే విషవాయువులు వాయు కాలుష్యానికి దారితీస్తున్నాయి. రోడ్లపై, చెరువుల్లో ఈ ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలు వేస్తే వాటిని తినడం వల్ల జంతువులు, నీటిలో ఉండే ప్రాణులకు హాని జరుగుతోంది.

ఇలా జీవజాతికి ముప్పుగా మారిన ఈ ప్లాస్టిక్‌ను నిర్మూలించాలని గత కొంత కాలంగా ప్రపంచ దేశాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా దాని వాడకంపై నిషేధం విధిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్లాస్టిక్‌ ప్యాకింగ్‌ తగ్గించడానికి, ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాల నిర్మూలనకు వివిధ కంపెనీలు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నాయో చూద్దాం.

సాధారణంగా పరిశ్రమల వల్ల ఎంతోకొంత కాలుష్యం వస్తుంది. కానీ కొన్ని పరిశ్రమలు మాత్రం బయట ఉన్న కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు కృషిచేస్తున్నాయి. అవే ప్లాస్టిక్‌ రీసైక్లింగ్‌ యూనిట్లు. ప్రభుత్వాలు ఎంత హెచ్చరిస్తున్నా వాడేసిన పాలిథిన్‌ కవర్లు, సంచులను చాలామంది నిర్లక్ష్యంగా పడేస్తున్నారు. ఇవి భూమిలో కలవడం వల్ల పర్యావరణానికి ఎంతో హాని కలుగుతుంది. మూగజీవాలు సైతం వీటిని తిని మృత్యుపాలవుతున్నాయి. ఈ ప్లాస్టిక్‌ రీసైక్లింగ్‌ యూనిట్లు ప్లాస్టిక్‌ పునర్వినియోగం చేసి ఆ కాలుష్యాన్ని చాలావరకు తగ్గిస్తున్నాయి.

Plastic Recycling Industries in AP
చిన్న ముక్కలుగా చేశాక ఇలా.. (EENADU)

కిలోల లెక్కన కొనుగోలు : విశాఖ నగరంలోని ఆటోనగర్‌-2, అగనంపూడి పరిశ్రమల పార్కు-2, అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ, అచ్యుతాపురం సెజ్‌లలో రీసైక్లింగ్‌ యూనిట్లు ఉన్నాయి. సాధారణంగా చెత్తను ఏరుకునే వ్యక్తులు పాలిథిన్‌ కవర్లను వేరు చేసి స్క్రాప్‌ దుకాణాలకు విక్రయిస్తుంటారు. అక్కడి నుంచి రీసైక్లింగ్‌ యూనిట్ల యజమానులు కిలోల లెక్కన కొనుగోలు చేస్తారు. షాపింగ్‌ మాల్స్, నుంచి కూడా సేకరిస్తారు.

పునర్వినియోగం ఇలా : సేకరించిన స్టాకును కార్మికులు గ్రేడింగ్‌ (వేరు) చేస్తారు. శుభ్రం చేసి యంత్రాలతో ముక్కలుగా మార్చి ఆరబెడతారు. మళ్లీ యంత్రాల్లో వేసి చిన్న చిన్న ముక్కలు (గిట్టీ, గ్రేన్యూల్‌)గా మారుస్తారు. వాటిని ప్లాస్టిక్‌ కుర్చీలు, పైపులు తయారు చేసే యూనిట్లకు పంపుతారు. అక్కడ ఆయా ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తారు. ఇలా పునర్వినియోగం జరుగుతుంది.

Plastic Recycling Industries in AP
తయారైన ముడిసరకు (EENADU)

ఎంతో మంది స్థానికులకు ఉపాధి : ఒక్కో రీసైక్లింగ్‌ యూనిట్‌లో 30 మంది వరకూ కార్మికులు ఉపాధి పొందుతున్నారు. విశాఖ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న పరిశ్రమల్లో చాలా మంది పని చేస్తున్నారు. కాలనీల్లో చెత్త ఏరుకునే వారితో పాటు స్క్రాప్‌ దుకాణాల సిబ్బందితో లెక్కిస్తే ఆ సంఖ్య చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది.

"పర్యావరణానికి మేలు చేస్తున్న రీసైక్లింగ్‌ యూనిట్లను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. లావాదేవీలకు విధిస్తున్న జీఎస్‌టీ 18 శాతంగా ఉంది. దానిని తగ్గించాలని కోరుతున్నాం. ఎంతోమంది కార్మికులకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నందుకు రాయితీలు ఇచ్చి సహకరిస్తే పరిశ్రమలను మరింత మెరుగ్గా నడపగలం." - వై. శ్రీనివాసరావు, బాలాజీ ప్లాస్టిక్స్‌ యజమాని, అగనంపూడి పరిశ్రమల పార్కు

మట్టిలో కలిసిపోయేందుకు 1000 ఏళ్లు : ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలు మానవాళికి, పర్యావరణానికి ఎంతో ముప్పు కలిగిస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 50 శాతం పాస్టిక్‌ ఉత్పత్తులు ఒకసారి వాడి పారేయదగ్గవే. ఈ తరహా ప్లాస్టిక్‌ పర్యావరణానికి హాని కారకమవుతోంది. ప్లాస్టిక్‌ మట్టిలో కలిసిపోయేందుకు 450 నుంచి 1000 ఏళ్లు పడుతుంది. ప్లాస్టిక్‌ను ఆరుబయట వాతావరణంలో దహనం చేస్తే హైడ్రోక్లోరిక్‌ ఆమ్లం, సల్ఫర్‌ డయాక్సైడ్‌, డయాక్సిన్స్‌, ఫ్యూరాన్స్‌, ఇతర రేణువులు, విష వాయువులు విడుదలవుతాయి.

వీటిని పీల్చడం వల్ల క్యాన్సర్‌, ఊపిరితిత్తులు, చర్మ, నేత్ర సంబంధ వ్యాధులు తలెత్తుతాయి. ప్లాస్టిక్‌ వస్తువుల్ని తయారు చేసే పరిశ్రమలు విడుదల చేసే వాయువులు, వృథానీటిలో సైతం విషతుల్యాలు ఉంటాయి. పాలిథీన్‌ సంచులు, ప్లాస్టిక్‌ చెంచాలు, కప్పులు, కంచాలు, నీళ్లసీసాలు తదితర వ్యర్థాలు నిత్యం పరిసరాలను కలుషితం చేస్తున్నాయి.

చేపలకంటే ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలే అధికం : వాతావరణంలో కలిసిపోయిన ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలను ఏదోఒక రూపంలో తినడం వల్ల ఆవులు, గేదెలు, మేకలతోపాటు సముద్రాల్లోని చేపలు, తిమింగిలాల వంటి జలచరాలు కూడా మృత్యువాత పడుతున్నాయి. ఐరాస పర్యావరణ కార్యక్రమ నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉత్పత్తి అవుతున్న ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాల్లో తొమ్మిది శాతం మాత్రమే పునర్వినియోగానికి వెళ్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఏటా 80లక్షల టన్నుల ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలు సముద్రాల్లో, 20 లక్షల టన్నులు మట్టిలో కలుస్తున్నాయి. సముద్రాల్లో ఈ స్థాయిలో కాలుష్యం కలిస్తే, 2050 నాటికి చేపలకంటే ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలే అధికంగా ఉంటాయని అంచనా. జలాల్లో చిన్న రేణువులుగా విడిపోయే ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలను చేపలు తినడం వల్ల, అవి వాటి శరీరాల్లో పేరుకుపోవడంతో, వాటిని తినే మనుషులు వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. మరణాలూ సంభవిస్తున్నాయి.

