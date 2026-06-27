బంగార్రాజులు కాదు, పూతరాయుళ్లు - సోషల్ మీడియాలో క్రేజ్కోసం బిల్డప్లు!
సోషల్ మీడియాలో క్రేజ్కోసం గోల్డ్మ్యాన్లుగా బిల్డప్లు- బంగార్రాజుల వేషంలో ప్రజలకు టోపీ పెడుతున్న రోల్డ్గోల్డ్మ్యాన్లు - యూట్యూబ్లో ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ నానా హంగామా
Published : June 27, 2026 at 3:07 PM IST
Frauds in The name of Goldmans : గత కొద్దిరోజులుగా ఆ గోల్డ్బాబు చేస్తున్న హడావుడి అంతా ఇంతా కాదు. మెడలో బోలెడు నగలు, చేతికి ఉంగరాలు, కాళ్లకు కడియాలు, గ్రాము బంగారం కొనేందుకు మనం బోలెడు లెక్కలు వేస్తోంటే ఇతడికి ఎలా సాధ్యమైందని చూసేవారి బుర్రనిండా సవాలక్ష సందేహాలు. ఇటీవల ఆదాయపు పన్నుశాఖ(ఐటీ) అధికారులు రంగంలోకి దిగి పరిశీలించి అవన్నీ ‘వన్గ్రామ్ గోల్డ్’ అని చెప్పడంతో ఆ గోల్డ్బాబు అసలు బండారం బయటపడింది.
హైదరాబాద్లో ఇలాంటి బంగార్రాజులు పదుల సంఖ్యలో ఉన్నారు. కొందరైతే యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలు, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్తో సందడి చేస్తూ నానా హంగామా చేస్తున్నారు. బయటకు కనిపించేదంతా నిజమేనని భావిస్తున్న అమాయకులు, ఈ గోల్డ్బాబులు కనిపించగానే సెల్ఫీల కోసం ఎగబడుతున్నారు. ఈక్రేజ్ను సొంతం చేసుకునేందుకు కొంతమంది తక్కువ ధరకు స్మగ్లింగ్ బంగారాన్ని ఇప్పిస్తామంటూ అమాయకుల నుంచి పెద్దఎత్తున డబ్బు వసూలు చేసి ముఖం చాటేస్తున్నారు. తాజాగా ఓల్డ్సిటీకి చెందిన సూర్యాభాయ్పై నారాయణగూడ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారంటే? : ఈ గోల్డ్బాబులకు బంధుమిత్రుల్లో, సోషల్ మీడియాలోనూ విపరీతమైన క్రేజ్. ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లినా అభిమానులు వెంటపడుతుంటారు. పండగలు, ఉత్సవాలు, పెళ్లి వేడుకల్లోనూ ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు. నాలుగైదేళ్ల క్రితం ఇలాంటివారు ఒకరిద్దరే ఉండగా, ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 15-20కు చేరింది. భాయ్, పహిల్వాన్, గోల్డ్బాయ్, రాక్స్ తదితర పేర్లతో సోషల్ మీడియాలోని వీరిని ఫాలో అయ్యే అభిమానులు లక్షల్లో ఉన్నారు. ఓల్డ్సిటీ ప్రాంతానికి చెందిన ముగ్గురు బంగార్రాజుల్లో ఒక్కరే అసలైన బంగారు ఆభరణాలు ధరిస్తారని సమాచారం. మిగిలిన ఇద్దరు గిల్ట్ నగలతో దర్పాన్ని ప్రదర్శిస్తూ పెద్దఎత్తున అప్పులు చేసినట్టుగా ప్రచారం జరుగుతోంది.
‘మా తాతలు ఎన్నో ఎకరాల భూమిని సంపాదించారు. ఎంతోమందికి దానధర్మాలు చేశారు. ఆ పేరు నిలబెట్టేందుకు పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నా. నాకెలాంటి లోటు లేదని చెప్పేందుకే ఈ బంగారు ఆభరణాలు ధరిస్తున్నా’ అంటూ ఓ యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో పాతికేళ్ల కుర్రాడు చెప్పిన మాటలివి. ఇతడికి అసలు ఊళ్లో పొలం కూడా లేదని ప్రైవేటు కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడని, బంగారంలా మెరిసే రోల్డ్ గోల్డ్ చైన్లు ధరిస్తాడని తెలిసింది. ఇలాంటి ముగ్గురిపై ఫిర్యాదులు వచ్చినట్టుగా ఓ ఇన్స్పెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ఒక యువకుడిని అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నించినపుడు అధిక కట్నం వస్తుందనే ఆశతో ‘వన్గ్రామ్ గోల్డ్’తో ఆభరణాలు తయారు చేయించినట్టు చెప్పాడని వివరించారు.
నమ్మించి నిండా ముంచేసి : నకిలీ బంగారంతో మోసాలకు పాల్పడేందుకు కొందరు గోల్డ్బాబులు కొత్త ఎత్తులు వేస్తున్నారు. లోకల్గా ఉంటే తనను గుర్తిస్తారనే ఉద్దేశంతో మరోచోటికి మకాం మారుస్తున్నారు. సెకండ్హ్యాండ్ కార్లతో ఎక్కడా లేని ఆర్భాటాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. పలు సేవాకార్యక్రమాల పేరిట హల్చల్ చేస్తున్నారు. దంపతుల మధ్య గొడవలు, భూ వివాదాలను పరిష్కరిస్తామంటూ ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. దుబాయి నుంచి వచ్చే స్మగుల్డ్ గోల్డ్ను తక్కువ ధరకిప్పిస్తామంటూ మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లుగా ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
రూ.కోటికి కిలో బంగారం అంటూ మోసం : ‘నేనెవరో మీకు బాగా తెలుసు కదా గోల్డ్మ్యాన్ను. బంగారం వ్యాపారం చేస్తుంటాను. అంతా విదేశాల నుంచే తెప్పిస్తా. రూ.కోటికే కిలో గోల్డ్ ఇస్తా’ అని మాయమాటలతో పేదలను బురిడీ కొట్టించిన అత్తాపూర్వాసి సూర్యకుమార్ అలియాస్ సూర్యాభాయ్ అలియాస్ గోల్డ్మ్యాన్పై కేసు నమోదైంది. హయత్నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన కృష్ణాచారి అనే స్వర్ణకారుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై అత్తాపూర్ పోలీసులు ‘జీరో’ ఎఫ్ఐఆర్ చేసి కేసును నారాయణగూడ పోలీసులకు బదిలీ చేశారు.
ఇన్స్పెక్టర్ సైదేశ్వర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గోల్డ్మ్యాన్ డ్రైవర్ ద్వారా కృష్ణాచారి అనే స్వర్ణకారుడు ఆయనకు పరిచయమయ్యారు. హిమాయత్నగర్లోని ఓ కెఫేలో బాధితుడు రూ.32.30 లక్షల నగదు ఇచ్చి గోల్డ్మ్యాన్తో డీల్ను కుదుర్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత బంగారం మాత్రం ఇవ్వలేదు. తప్పించుకు తిరిగాడు. దాంతో కృష్ణాచారి నవీన్సింగ్తో కలిసి గోల్డ్మ్యాన్ ఇంటికి వెళ్లి నిలదీయగా 3 ఐఫోన్లు, రూ.20 లక్షల చెక్కులిచ్చి అతడిని పంపించాడు. కాగా జూన్ 25న నవీన్సింగ్, కృష్ణాచారితోపాటు మరికొందరు తమ ఇంటికొచ్చి గొడవచేసి ఫోన్లు, ఐదున్నర తులాల బంగారం ఎత్తుకెళ్లారని గోల్డ్మ్యాన్ అత్తాపూర్ పీఎస్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. దీనిపై ఇన్స్పెక్టర్ నాగేశ్వరరావు కృష్ణాచారి, నవీన్సింగ్ను పిలిపించి విచారించగా గోల్డ్మ్యాన్ అసలు రంగు బయటపడింది.
అంతా నకిలీ మయం : మెరిసేదంతా బంగారం కాదు - అతడు 'రోల్డ్ గోల్డ్ మ్యాన్'
బంగారం పేరుతో ప్రజలకు టోపీ! - గోల్డ్మ్యాన్ సూర్యాభాయ్పై కేసు