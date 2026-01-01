ETV Bharat / state

ఈ అలవాట్లతో ఏడాదంతా 'హెల్దీ'గా ఉండండి! - జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసుకోండి

ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండటం ఎలా? - ఈ నూతన సంవత్సరం వేళ సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం ఏర్పరుచుకోవాల్సిన లక్ష్యాలేంటి? - ఎలాంటి అలవాట్లు ఆరోగ్యానికి మంచిది - ఈ విషయాలపై నిపుణుల సూచనలు

New year resolutions 2026
New year resolutions 2026 (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 1, 2026 at 10:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

New year resolutions 2026 : ఎన్నో సరికొత్త ఆశలు, ఆశయాలతో నూతన సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టాం. ఈ సందర్భంగా అందరం లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుంటాం. చాలా మంది కొన్నిరోజులు పాటు వాటిని ఆచరించి తర్వాత వదిలేస్తారు. మారుతున్న జీవనశైలిలో ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడం అతి ముఖ్యం. ఆహారపు అలవాట్లు, పని ఒత్తిడి, స్మార్ట్​ఫోన్​లకు అతుక్కుపోవడం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక రోగాల బారిన పడుతున్నారు. చిన్న వయసులోనే షుగర్, రక్తపోటు, హృద్రోగ బాధితులు పెరుగుతున్నారు. ఇలాంటి వాటికి చెక్‌ పెట్టేందుకే నిత్యం కొంత సమయాన్ని వ్యాయామానికి కేటాయిస్తే సరిపోతుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉండేందుకు ఎలాంటి అలవాట్లు అలవర్చుకోవాలి అనే విషయంపై నిపుణుల సూచనలు మీకోసం.

వాకింగ్​తో మొదలు పెట్టు : వాకింగ్ అనేది ఒక సహజ వ్యాయామం. రోజూ ఉదయం వాకింగ్ చేస్తానని బలంగా అనుకోండి. నడకకు కనీసం అరగంట సమయాన్ని వెచ్చిస్తే ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శారీరక సామర్థ్యంతో పాటు రోగిరోధక శక్తిని( వ్యాధి నిరోదకశక్తిని) పెంచుతుంది. శరీరంలో రక్తప్రసరణ మెరుగుపడి రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. రోజంతా యాక్టివ్​గా ఉంటారు. ఆందోళన, ఒత్తిడి మటుమాయమవుతుంది.

యోగా, ధ్యానం : ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మానసిక ప్రశాంతత కోసం యోగ, ధ్యానం చేయడం అవసరం. దీనివల్ల ఒత్తిడి తగ్గి ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత వస్తుంది. 30 నిమిషాలను విభజించుకుని యోగా, ధ్యానం చేసినట్లయితే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నిత్యజీవితంలో యోగా ఒక భాగంగా మారాలని సూచిస్తున్నారు.

ఆహారంపై దృష్టి : మన శరీరంలో జీవక్రియలన్నీ సక్రమంగా జరగాలంటే శక్తి అవసరం. ఆ శక్తి అనేది ఆహారం నుంచి వస్తుంది. అందువల్ల ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే మంచి ఆహారం తీసుకోవడం అతిముఖ్యం. ఇటీవల కాలంలో జంక్​ఫుడ్​ తినేవారి సంఖ్య పెరిగిపోతుంది. దీనివల్ల చాలా మంది అనారోగ్యాల బారిన పడుతున్నా. వీటికి బదులుగా పండ్లు, ఆకుకూరలు, తృణధాన్యాలు ఆహారంగా తీసుకుంటే మేలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఆచరిద్దాం ఇలా :

  • వాకింగ్, వ్యాయామం, రోజువారి జీనవశైలిలో భాగం చేసుకోవాలి.
  • సమతుల, పౌష్టికాహారాన్ని రోజూ తీసుకోవాలి.
  • 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు తప్పనిసరిగా నిద్రపోవాలి.
  • స్మార్ట్​ఫోన్​ అవసరం మేరకు మాత్రమే వినియోగించాలి.
  • కూల్​ డ్రింక్స్​, మద్యం, గంజాయి లాంటి చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలి.
  • కనీసం రోజుకు మూడు లీటర్ల నీరు తాగాలి
  • వాహనాలపై ప్రయాణించే సమయంలో శిరస్త్రాణం, సీటు బెల్టు తప్పనిసరి.
  • లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ప్రణాళికలను రూపొందించుకోవాలి.

నిద్ర : రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకునేందుకు నిద్ర చాలా కీలకమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజూ ప్రశాంతమైన నిద్ర లేకపోతే అలసటతో పాటు దీర్ఘకాలంలో తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశముందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బీపీ, షుగర్, రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం, ఊబకాయం లాంటి సమస్యలతో హృద్రోగ సంబంధిత వ్యాధులు పెరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. వీటితో పాటు డిప్రెషన్, జ్ఞాపకశక్తి క్షీణించడం లాంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయని వివరిస్తున్నారు. అందువల్ల రోజులో తగినంత నిద్రపోవాలని సూచిస్తున్నారు.

తరచూ వైద్య పరీక్షలు : శరీరంలోని మార్పులను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడం ద్వారా, తదనుగుణంగా ఆహారపు అలవాట్లు, లైఫ్​స్టైల్​ను మార్చుకోవచ్చు మార్చుకోవచ్చు. కొన్ని దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ప్రారంభ దశలో ఎలాంటి లక్షణాలను చూపవు. క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవడం వల్ల రక్తపోటు, డయాబెటిస్, గుండెజబ్బులు, కొన్ని క్యాన్సర్లు లాంటివి తొలి దశలోనే గుర్తించి, ప్రాణాపాయం కలగకుండా నివారించవచ్చని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, వీటిని ప్రారంభ దశలో గుర్తించినప్పుడు తక్కువ ఖర్చుతో, సులభంగా నయం చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. అందువల్ల వైద్యపరీక్షలు చేసుకోవడం మంచిదని వైద్యనిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నట్లయితే వైద్యులు సూచించిన విధంగా మందులు వాడటం వల్ల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో హద్దులు మీరొద్దు! - తల్లిదండ్రులకు శోకాన్ని మిగల్చొద్దు

2026తో మద్యం మానేయాలని అనుకుంటున్నారా? - ఈ కొత్త టిప్స్​తో గట్టిగా అనుకో అయిపోతుంది

TAGGED:

NEW YEAR RESOLUTIONS 2026
NEW YEAR PLANS
నూతన సంవత్సర లక్ష్యాలు
BEST HEALTH HABITS IN TELUGU
NEW YEAR RESOLUTIONS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.