కండల ప్రదర్శన కోసం నిండు జీవితాలు బలి!
సిక్స్ ప్యాక్ మోజులో ఇంజెక్షన్లు ఎక్కించుకుంటున్న యువత - మెరుపు దాడి చేసి ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు - నిందితుల నుంచి రూ.4 లక్షల విలువైన 100 ఇంజెక్షన్లు స్వాధీనం
Published : August 3, 2026 at 7:48 PM IST
Injections For Muscle Gain At Gym : సిక్స్ ప్యాక్ దేహం కండలు తిరిగిన శరీరం నేటి యువత కల ఇది. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు వెళ్లే కొన్ని జిమ్ సెంటర్లు ఇప్పుడు ప్రాణాంతక దందాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారుతున్నాయి. తక్కువ సమయంలోనే, షార్ట్ కట్లో బాడీ పెంచాలనే యువత వీక్నెస్ను క్యాష్ చేసుకుంటోంది ఓ ముఠా. ఆపరేషన్ల సమయంలో ప్రాణాలు నిలపడానికి వాడే ఓ అత్యవసర మందును ఏకంగా స్టామినా బూస్టర్గా మార్చేసి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా యువతకు ఎక్కిస్తున్నారు. యూపీలోని మీరట్ నుంచి హైదరాబాద్ దాకా సైలెంట్గా సాగుతున్న ఆ డెత్ డోస్ దందాను టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు చేధించారు.
ప్రాణం పోతుందని తెలిసినా : యువతలో కండలు పెంచాలనే ఆరాటం తక్కువ సమయంలోనే సిక్స్ ప్యాక్ సాధించాలనే పిచ్చి నగరంలో ఒక ప్రాణాంతక దందాకు ఊపిరి పోసింది. జిమ్లో గంటల తరబడి వర్కౌట్స్ చేయాలనే స్టామినా కోసం యువత ఒక డేంజరస్ షార్ట్ కట్ ఎంచుకుంటోంది. ఆపరేషన్ థియేటర్లలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాడాల్సిన ఓ మందును స్పోర్ట్స్ డ్రగ్గా భ్రమపడుతూ నరాలకు ఎక్కించుకుంటున్నారు. అది వాడితే నేరుగా గుండెపోటు వస్తుందని ప్రాణాలు గాలిలో కలుస్తాయని తెలిసినా ఆ డోస్ కోసం ఎగబడుతున్నారు. యువత ఆశలను, బలహీనతను అడ్డం పెట్టుకుని కొందరు కేటుగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు.
రూ.4 లక్షలు విలువైన ఇంజెక్షన్లు సీజ్ : హైదరాబాద్లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సాగుతున్న ఈ నెట్వర్క్పై చార్మినార్ జోన్ టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు నిఘా పెట్టారు. పక్కా సమాచారంతో జూలై 29న సైఫాబాద్ పోలీసులతో కలిసి సంయుక్తంగా మెరుపు దాడి చేశారు. హెచ్పీ పెట్రోల్ పంప్ సమీపంలో ఉన్న శ్రీ మారుతి లాజిస్టిక్స్ వద్ద అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న ముగ్గురు వ్యక్తులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద సోదాలు చేయగా ఏకంగా 4 లక్షల రూపాయల విలువైన 100 మెఫెంటెర్మైన్ సల్ఫేట్ ఇంజెక్షన్స్ దొరికాయి. ఆపరేషన్ సమయంలో పేషెంట్ బ్లడ్ ప్రెజర్ పడిపోకుండా వాడే ఈ ఎమర్జెన్సీ మందును జిమ్ బాయ్స్కు ఇలా అక్రమంగా విక్రయిస్తున్నారని పోలీసులు గుర్తించారు.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని స్మగ్లర్తో చేతులు కలిపి : అసలు ఈ ఇంజెక్షన్ల దందా వెనుక ఉన్న కింగ్ పిన్స్ ఎవరు అని పోలీసులు ఆరా తీస్తే విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగుచూశాయి. పట్టుబడిన నిందితులను నటరాజ్ నగర్, టప్పాచబుత్రాకు చెందిన షేక్ ఫహీమ్, మొహమ్మద్ నయీమ్, ఇబ్రహీం హుస్సేన్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఫహీమ్, నయీమ్ వృత్తిరీత్యా ఎలక్ట్రీషియన్లు కాగా ఇబ్రహీం హుస్సేన్ ఒక విద్యార్థి. ఈ ముగ్గురూ కలిసి ఉత్తరప్రదేశ్లోని మీరట్కు చెందిన శక్తి హుడా అనే స్మగ్లర్తో చేతులు కలిపి అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా మెఫెంటెర్మైన్ ఇంజెక్షన్లను హైదరాబాద్కు తెప్పించారు. వీటిని బాడీ బిల్డింగ్పై మోజున్న యువతకు అధిక ధరలకు బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్ముతూ పోలీసులకు చిక్కారు.
నగరంలో పెద్ద ముప్పే తప్పింది : ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు వారి నుంచి 100 మెఫెంటెర్మైన్ ఇంజెక్షన్లు, మూడు మెుబైల్ ఫోన్లు, ఓ ద్విచక్రవాహనం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ నెట్వర్క్ను బ్రేక్ చేయడంతో నగరంలో పెద్ద ముప్పే తప్పింది.
క్షణికానందం కోసం ప్రాణం మీదికి : మెఫెంటెర్మైన్ సల్ఫేట్ అనేది డాక్టర్ల పర్యవేక్షణ లేకుండా వాడితే రక్తపోటు విపరీతంగా పెరిగిపోయి, కార్డియాక్ అరెస్ట్కు దారితీసి ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. క్షణికానందం కోసం, కండల ప్రదర్శన కోసం ఇలాంటి ప్రాణాంతక ఉత్ప్రేరకాలు, డ్రగ్స్ వాడి నిండు జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు.
కండలు తిరిగిన దేహం కోసం ఆ డ్రగ్ తీసుకుంటున్నారా? అయితే మీ ప్రాణాలకు ముప్పే! - Health Problems with Mephentermine