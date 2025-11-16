ETV Bharat / state

మనుషుల బలహీనతే పెట్టుబడి - సామాజిక మాధ్యమాల్లో నగ్న వీడియోలు చూపుతూ దోపిడీ

వాట్సప్‌ నుంచి ‘న్యూడ్‌ వీడియో కాల్స్‌’ చేస్తూ భయపెడుతున్న ముఠాలు - సైబర్‌ మోసాలపై మేల్కోకుంటే ముప్పే అంటున్న పోలీసులు

Social Media Frauds in AP
Social Media Frauds in AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 12:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Social Media Frauds in AP : మనుషుల్లో బలహీనతనే పెట్టుబడిగా చేసుకుని కొందరు రూ.కోట్లు కొల్లగొడుతున్నారు. మత్తుపదార్థాలు విక్రయిస్తూ మీ పిల్లలు పట్టుబడ్డారని, డబ్బులు ఇవ్వకుంటే జైలు తప్పదని ఇప్పటికే డిజిటల్‌ అరెస్టు పేరుతో మోసాలు జరుగుతుండగా, తాజాగా వాట్సప్‌ నుంచి ‘న్యూడ్‌ వీడియో కాల్స్‌’ భయపెడుతున్నాయి. పరువు పోతుందని పోలీసులను ఆశ్రయించలేక, చాలామంది బయటకు చెప్పుకోలేకపోతున్నారు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో ముందు ఏదొక పేరుతో చాటింగ్‌ మొదలుపెడుతున్నారు. ఆ వ్యక్తిలో బలహీనతను అంచనా వేసి ఆపై వలపు వల విసురుతున్నారు. వీడియో కాల్‌ చేసి నగ్నంగా ఉన్నట్లు చూపుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో అవతలి వారితో దుస్తులు విప్పించి రికార్డు చేస్తున్నారు. ఆ తరువాత నుంచి వేర్వేరు ఫోన్ల నుంచి బెదిరింపులు మొదలుపెడుతున్నారు.

డబ్బులు ఇవ్వకుంటే ఆన్‌లైన్‌లో పెడతాం : అసలు వీడియో ఇవ్వాలంటే తమకు ఇన్ని రూ.లక్షలు ఇవ్వాల్సిందేనని బేరం పెడుతున్నారు. లేకుంటే ఆన్‌లైన్‌లో పెడతామని, కుటుంబసభ్యులకు పంపిస్తామని భయపెడుతున్నారు. కొంతవరకు డబ్బులు ఇచ్చిన తరువాత, ఆపై వేధింపులు ఆగకపోవడంతో చివరకు పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. పరువు పోతుందని భయపడి అప్పటికే అప్పులు చేసి సమర్పించుకుంటున్నారు. ఇలా అన్ని విధాలా నష్టపోయి, ఏం అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు.

  • పశ్చిమ ప్రకాశం ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తికి ఓ యువతి సామాజిక మాద్యమాల్లో పరిచయమైంది. ఇద్దరం కలిసి వ్యాపారం చేద్దామంటూ మాటలు కలిపింది. కొద్ది రోజుల తరువాత వలపు వల విసిరింది. ఆపై నగ్నంగా వీడియో కాల్‌లో కనిపించి పలకరించింది. పరిచయం ఉన్న అమ్మాయి కదా అని కాల్‌ కొనసాగించారు. ఆ తరువాత చుక్కలు చూపించింది. తనతో నగ్నంగా మాట్లాడిన వీడియో రికార్డు చేశానని, డబ్బులు ఇవ్వకుంటూ ఆన్‌లైన్‌లో పెడతానని బెదిరించి రూ.కోటి మేర దోచేసింది.
  • మరోవైపు ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగి ఒక రోజు ఫోన్‌కు రెండు నీలి చిత్రాలు వీడియోలు వచ్చాయి. ఆయన చూసిన వెంటనే డిలీట్‌ చేశారు. మరుసటి రోజు ఆయనకు ఫోన్‌ చేసి నీలి చిత్రాలు చూసినదంతా అంతా రికార్డు అయిందని, డబ్బులు ఇవ్వకుంటే అరెస్టు తప్పదని బెదిరించారు. రూ.లక్షలు ముట్టజెప్పాల్సి వచ్చింది.

ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉచ్చుల్లో చిక్కుకోవద్దు : సైబర్‌ మోసాలపై ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నామని పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆన్‌లైన్‌ మోసాలపై సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నామని, వాట్సప్‌ గ్రూపుల్లోనూ ప్రచారం చేస్తున్నామంటున్నారు. అమ్మాయిలతో మాట్లాడించి హానీట్రాప్‌ చేయడం వంటివి జరుగుతున్నాయని, జనం వాటికి దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. డబ్బులు వస్తాయని ఎవరైనా ఆన్‌లైన్‌లో మాటలు కలిపినా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉచ్చుల్లో చిక్కుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు. సైబర్‌ నేరగాళ్ల వలలో చిక్కుకోవద్దని, ఒక వేళ మోసపోయినా వెంటనే తేరుకుని ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

ఆ పరిచయాల వల్లే అదృశ్యం కేసులు - మోసపోయేది వాళ్లే!

నకిలీ నోటిఫికేషన్లు పోస్టు చేస్తారు - ప్రభుత్వ నియామకాలేనని నమ్మిస్తారు - ఆపై ఖాతా ఖాళీ చేస్తారు

TAGGED:

SOCIAL MEDIA REELS FRAUDS
NUDE VIDEOS ON SOCIAL MEDIA
PRECAUTIONS ON CYBER FRAUDS
NUDE VIDEO CALLS FROM WHATSAPP
SOCIAL MEDIA FRAUDS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

గ్లోబ్​ట్రాటర్ ఈవెంట్​ : వాళ్లకు నో ఎంట్రీ- రాజమౌళి స్పెషల్ వీడియో

'ఆంధ్ర నుంచి అంతర్జాతీయ స్టేజ్​ దాకా'- శ్రీ చరణి జర్నీ ఇదే

పిల్లలు దేనికి బాధపడుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే​ బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

మన్మథుని భస్మం నుంచి పుట్టిన రాక్షసుడు! అతడిని అంతం చేసిన ఆ శక్తి ఎవరో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.