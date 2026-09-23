మెడికల్ వీసాతో వస్తారు - మారు పేరుతో దందాలు చేస్తారు
మెడికల్ వీసాలను ఆసరాగా చేసుకొనే అనేక మంది దేశంలోకి చొరబడుతున్నారు. ఆపై పేర్లు మార్చుకుంటూ మకాం మారుస్తూ అక్రమ దందాలకు పాల్పడుతున్నారు. భారత్లో మత్తుపదార్థాలు సరఫరా చేసేందుకు, మెడికల్ వీసాను అనువుగా మలుచుకుంటున్నారని సమాచారం.
Published : September 23, 2026 at 1:34 PM IST
Misuse Of Medical Visas : కాలు విరిగిందనో, కాలిన గాయాలకు చికిత్స నెపంతోనో, కాలేయం చికిత్స పేరుతోనో ఇలా అనేక కారణాలు చూపి అనేకమంది విదేశీయులు మెడికల్ వీసాలు పొందుతూ భారత్లోకి చొరబడుతున్నారు. తర్వాత మాదక ద్రవ్యాల సరఫరా సహా అనేక నేరపూరిత కార్యక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. అనేక అక్రమ దందాలు నడుపుతున్నారు. డ్రగ్స్ కేసుల్లో పట్టుబడుతున్న అధిక శాతం మంది మెడికల్ వీసాలపై బారత్కు వచ్చిన వారిగా గుర్తించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వివరాల్లోకి వెళితే,
పలు రాష్ట్రాల్లో వ్యభిచారం, డ్రగ్స్ దందా
ఘనా దేశానికి చెందిన ఓ మహిళ ఎనిమిది సంవత్సరాల కిందట మెడికల్ వీసాతో భారత్కు వ్చచింది. దీనిలో భాగంగా హైదరాబాద్కు వచ్చి ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో ఒక్క రోజు చికిత్స తీసుకొంది. ఆ తర్వాత మారు పేరుతో దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో తిరుగుతూ వ్యభిచారం, డ్రగ్స్ దందా నడుపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే సింథటిక్ డ్రగ్స్ చేరవేసే ఏజెంట్ ఒకరు పోలీసులకు పట్టుబడటంతో అతడి వద్ద ఈమె ఫోన్ నంబరు లభించింది. దీని ఆధారంగా హెచ్న్యూ పోలీసులు ఇటీవల టోలీచౌకిలో ఆమె ఆచూకీని గుర్తించారు. ఆపై ఆమెను స్వదేశానికి తరలించారు.
దేశవ్యాప్తంగా నెట్వర్క్ విస్తరణ
ఇదే తరహాలో పది సంవత్సరాల క్రితం ఓ వ్యక్తి కిడ్నీ వైద్యం కోసం నైజీరియా నుంచి భారత్కు వచ్చాడు. అతడు రెండు రోజులు మాత్రమే ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకున్నాడు. ఆపై మకాం మార్చాడు. బెంగళూరులో ఉంటూ మారు పేరుతో చలామణిలో కొనసాగాడు. దేశంలో అనేక చోట్ల నైజీరియన్ స్మగ్లర్లతో సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకొని దేశవ్యాప్తంగా నెట్వర్క్ను విస్తరించాడు. అతడిని గత సంవత్సరం అతికష్టం మీద అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు డిపోర్టేషన్ చేశారు.
కనీసం ఆస్పత్రులకు చేరకుండానే మాయం
ఈ తరహాలోనే అనేక మంది విదేశీయులు మెడికల్ వీసాలపై భారత్కు వస్తున్నారు. వారిలో కొందరు కనీసం ఆస్పత్రులకు చేరకుండానే మాయమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంకొందరు దళారుల ఆదేశాలతో ఇక్కడకు వచ్చి నకిలీ ఆధార్ కార్డులు సంపాదిస్తున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. ఇలా దీర్ఘ, స్వల్పకాలిక వీసాలు సంపాదిస్తున్నారు. ఈ తరహాలోనే పాకిస్థాన్ పౌరుల్లో సుమారు 10 మంది వీసా, పాస్పోర్టు గడువు ముగిసినా ఇక్కడే ఉంటున్నట్లు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. వీరికి సంబంధించిన వివరాలను ఇటీవల పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు అందజేసినట్లు సమాచారం.
ఆసుపత్రులదీ అదే దారి
హైదరాబాద్లోని పలు ఆస్పత్రులు బీమా సొమ్ముపై ఆశతో తప్పటడుగులు వేస్తున్నాయని అనేక ఆరోపణలు ఉన్నాయి. చదువుల కోసం ఇక్కడకు వచ్చిన విదేశీ విద్యార్ధులకు పెద్ద ఎత్తున కమీషన్లు ఆశ చూపుతున్నారు. ఆయా దేశాల్లో వైద్య సేవలు అవసరమైన వారితో మంతనాలు సాగిస్తున్నారు. ఆపై వారని మెడికల్ వీసాతో ఇక్కడకు రప్పించేలా చేస్తున్నారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఇదే అదనుగా చేసుకొని డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ గ్యాంగులు వీరికి గాలం వేస్తున్నాయి. భారత్లో మత్తుపదార్థాలు సరఫరా చేసేందుకు, ఏజెంట్లుగా పనిచేసేందుకు మెడికల్ వీసాను అనువుగా మలుచుకుంటున్నారని ఓ పోలీస్ ఉన్నతాధికారి వెల్లడించారు.
వేరే నగరాలకు మకాం మారుస్తూ దందా
సాధారణంగా మెడికల్ వీసాపై వచ్చిన వారు చికిత్స అనంతరం వారి దేశానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అయితే వీరిలో అత్యధిక శాతం నిర్దేశిత గడువు తర్వాత వేరే నగరాలకు మకాం మార్చుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వారికి సంబంధించిన చిరునామా, ఫోన్ నంబరు మార్చి పోలీసులు, ఆసుపత్రి వర్గాలకు దొరక్కుండా తప్పించుకు తిరుగుతున్నారు. భారత్లోని పుణె, బెంగళూరు, ముంబయి, హైదరాబాద్ వంటి ప్రముఖ నగరాల్లో డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో పట్టుబడే సింథటిక్ డ్రగ్స్ కేసుల్లో ప్రధాన సూత్రధారులు నైజీరియన్లే ఉంటున్నారని ఆ అధికారి వెల్లడించారు.
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