రాజధానిలో రహదారులకు స్పీడ్ బ్రేకర్లు - భూములిచ్చేందుకు నిరాకరిస్తున్న రైతులు
సుమారుగా 200 ఎకరాల వరకు ఇవ్వని రైతులు - ముక్కలు ముక్కలుగా రోడ్ల నిర్మాణం - ఇప్పటికీ ఒక్క రోడ్డు కూడా పూర్తి కాని వైనం - ప్రభుత్వ వైఫల్యమేనని విమర్శలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 8:24 AM IST
Some Farmers Refusing To Give Their Lands To Amaravati : అమరావతి పనులు పరుగులు పెడుతున్నాయి. బిల్డింగ్లు ఒక్కొక్కటిగా పైకి లేస్తున్నాయి. పెట్టుబడులు వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాయి. ఇదంతా నాణేనికి ఓ వైపు. మరోవైపు రహదారుల నిర్మాణానికి భూసమీకరణ స్పీడ్ బ్రేకర్లా మారింది. చెదురుమదురుగా 200 ఎకరాలు ఇచ్చేందుకు రైతులు ససేమిరా అంటున్నారు. దీంతో 34 ప్రధాన రహదారులతో పాటు వంతెనలు, వాగుల పనులు ముక్కలు ముక్కలుగా నిలిచిపోయాయి. ఫలితంగా ఇప్పటివరకు ఒక్క ప్రధాన రహదారి కూడా అందుబాటలోకి రాలేదు.
రాజధాని అమరావతి పనులను మళ్లీ పట్టాలెక్కించి దాదాపు ఏడాదిన్నరవుతున్నా ఇప్పటికీ ఒక్క ప్రధాన రహదారి నిర్మాణానికి కూడా పూర్తిస్థాయిలో భూమి లభ్యం కాలేదు. భూసమీకరణలో భూములు ఇచ్చేందుకు కొందరు ముందుకు రాకపోవడం, అవి చెదురుమదురుగా అక్కడో ముక్క, ఇక్కడో ముక్కగా ఉండటంతో ప్రధాన రహదారుల నిర్మాణం, వాగులు, రిజర్వాయర్ల పనులకు తీవ్ర అవరోధం కలుగుతోంది. మధ్యలో రైతులు ఇవ్వని ముక్కను వదిలేసి అటూ ఇటూ రోడ్లు వేస్తున్నారు. ఆ రహదారిని వినియోగంలోకి తేవాలనుకుంటే పనులు నిలిచిపోయిన చోట రోడ్డును తాత్కాలికంగా పక్క నుంచి వంపు తిప్పుతున్నారు. ఇలాంటి చోట తరచూ ప్రమాదాలూ జరుగుతున్నాయి.
350 కి.మీ. పొడవునా 34 ప్రధాన రహదారులు నిర్మాణం : రాజధానిలో మొత్తం 350 కిలోమీటర్ల పొడవునా 34 ప్రధాన రహదారులు నిర్మిస్తున్నారు. తూర్పు నుంచి పడమరకు వేసే రహదారుల్ని ‘ఇ’ సిరీస్తో ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి వెళ్లే రహదారుల్ని ‘ఎన్' సిరీస్తో పిలుస్తున్నారు. 34 ప్రధాన రహదారులకు సంబంధించి ఇంకా 200 ఎకరాల భూమి పెండింగ్లో ఉంది. ఈ భూమంతా సుమారు 84 చోట్ల ఉంది. అత్యధికంగా పెనుమాకలో 46.70 ఎకరాలు పెండింగ్లో ఉంది. ఇ1, ఇ10, ఇ3, ఇ4, ఇ5, ఎన్-2, ఎన్3ఎ, ఎన్3బి రహదారులకు ఇది అవరోధంగా మారింది. నిడమర్రులో 40 ఎకరాలు, ఉండవల్లిలో 31 ఎకరాలు, నవులూరులో 25 ఎకరాలు, రాయపూడిలో 19 ఎకరాల చొప్పున రావాల్సి ఉంది. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డుకు 15 ఎకరాలు పెండింగ్లో ఉండగా ఇటీవల 12 ఎకరాల వరకు సమీకరణలో ఇచ్చారు. ఇంకా 3 ఎకరాలు రావాల్సి ఉంది.
అది ఒకే చోట కాకుండా ఒక్కోచోట ఒక్కో ముక్క చొప్పున ఉండటంతో రహదారి పనులకు అవరోధంగా మారింది. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు నిర్మాణం మంతెన సత్యనారాయణ రాజు ప్రకృతి ఆశ్రమం వరకు 2019కి ముందే పూర్తి అయ్యింది. మంతెన ఆశ్రమం నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీ వరకు సుమారు 4 కిలోమీటర్ల రహదారి నిర్మాణం మాత్రం ముందుకు సాగడం లేదు. ఉండవల్లి, పెనుమాక గ్రామాలకు చెందిన కొందరు భూములిచ్చేందుకు ససేమిరా అంటున్నారు. దీంతో మంతెన ఆశ్రమం నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీ వరకు భూములు ఇచ్చినంత మేర ముక్కలు ముక్కలుగా రోడ్డు వేస్తున్నారు. మంతెన ఆశ్రమం దాటాక మధ్యలో కొంత పొలం ఇవ్వకపోవడంతో అక్కడ రోడ్డును అర్ధ చంద్రాకారంలో వంపు తిప్పారు. మరికొంత ముందుకు వచ్చాక రోడ్డును పక్కకు తిప్పి కరకట్టకు అనుసంధానించారు.
బోరుపాలెం నుంచి శాఖమూరు వరకు ఎన్-14 : E2 రహదారిని లింగాయపాలెం నుంచి బోరుపాలెం వరకు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రోడ్డుకు సంబంధించి రెండు చోట్ల రెండు ఎకరాలు పెండింగ్లో ఉంది. దానిపై ఒక చోట బ్రిడ్జి నిర్మించాల్సి ఉంది. సగం బ్రిడ్జి పనులు పూర్తయ్యాయి. మిగతా సగం బ్రిడ్జికి సంబంధించి పైల్స్ వేయాల్సిన చోట భూసమీకరణలో ఇవ్వని భూమి ఉంది. ఆ భూమి వస్తేగానీ బ్రిడ్జి నిర్మాణం పూర్తవదు. ఎన్-14 రహదారిని బోరుపాలెం నుంచి శాఖమూరు వరకు నిర్మిస్తున్నారు. పొడవు 8 కిలోమీటర్లు. ఆ రహదారికి సంబంధించి 8 ఎకరాలు పెండింగ్లో ఉంది. తాగునీటి సరఫరా, వర్షపు నీటి పారుదల వంటి యుటిలిటీస్ నిర్మాణానికి ఇది అడ్డంకిగా మారింది.
రాయపూడి సమీపంలో E3 రోడ్డుకు మధ్యలో ఒక ఇల్లు ఉండటంతో రోడ్డు నిర్మాణానికి అవరోధంగా మారింది. ఆ ఇంటి యజమాని తన భూముల్ని భూ సమీకరణలో ఇచ్చారు. పది సెంట్లలోని ఆ ఇంటికి పరిహారం, స్థలానికి సమానంగా స్థలం ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. ఈ అంశం ఎనిమిదేళ్ల నుంచి పెండింగ్లో ఉంది. కొండవీటి వాగు, పాలవాగులకు సంబంధించి ఇంకా 76 ఎకరాలు, కృష్ణాయపాలెం రిజర్వాయర్కు 17 ఎకరాలు పెండింగ్లో ఉంది. భూమి ఇవ్వని చోట వదిలేసి దానికి అటూ ఇటూ కాలువల పనులు పూర్తి చేస్తున్నారు.
25 లక్షల కోట్లకు పైగా మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి : దేశవ్యాప్తంగా ఏటా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో సుమారు 25 లక్షల కోట్లకు పైగా విలువైన మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి. వాటికి భూసేకరణ చట్ట నిబంధనల్ని అనుసరించి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్యాకేజీ తీసుకుని రైతులు భూములిస్తున్నారు. ఎక్కడైనా రైతులు భూములు ఇచ్చేందుకు నిరాకరిస్తే ప్రభుత్వాలు చర్చల ద్వారా సామరస్యంగా పరిష్కరిస్తున్నాయి. అప్పటికీ రైతుల ససేమిరా అంటే చట్ట ప్రకారం నిర్ణీత గడువు ముగిశాక పరిహారం సొమ్ము కోర్టుకు కట్టేసి ప్రభుత్వాలు భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంటున్నాయి.
కానీ అమరావతిలో దానికి భిన్నమైన పరిస్థితులున్నాయి. ప్రభుత్వం భూసమీకరణ విధానంలో రైతులకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇస్తున్నా భూములిచ్చేందుకు కొందరు ససేమిరా అంటున్నారు. భూమి లభ్యత పూర్తిగా లేకపోవడం వల్ల రాజధాని పనులకు తీవ్ర అవరోధం కలుగుతోంది. ప్రభుత్వం భూసేకరణ నోటీసులిచ్చినా చర్యలకు ఉపక్రమించకుండా తాత్సారం చేస్తోంది. ఇది కచ్చితంగా ప్రభుత్వ వైఫల్యమేనన్న విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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