శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం - రైలు ఢీకొని నలుగురు విద్యార్థులు మృతి
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. టెక్కలి సమీపంలోని బర్మా కాలనీ వద్ద ఐదుగురు ఇంటర్ విద్యార్థులను రైలు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో నలుగురు దుర్మరణం పాలవగా, మరొకరికి గాయాలయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 1:59 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 2:35 PM IST
Train Accident in Srikakulam District : శ్రీకాకుళం జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. టెక్కలి సమీపంలోని బర్మా కాలనీ వద్ద ఐదుగురు ఇంటర్ విద్యార్థులను రైలు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో నలుగురు దుర్మరణం పాలవగా, మరొకరికి గాయాలయ్యాయి. విద్యార్థులు నౌపడ నుంచి బయల్దేరి టెక్కలి వైపు రైల్వే ట్రాక్పై నడిచి వెళ్తుండగా రాజ్యరాణి ఎక్స్ప్రెస్ వారిని ఢీకొట్టింది. గాయపడిన విద్యార్థిని టెక్కలి ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. టెక్కలి ఆర్డీవో కృష్ణమూర్తి, పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పరిశీలించారు.
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