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ఆ జంటలకు "మళ్లీ పెళ్లి" - నాటి జ్ఞాపకాలు గుర్తు తెచ్చుకున్న దంపతులు

అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి సన్నిధిలో 9 జంటలకు మళ్లీ పెళ్లి - మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్న విశాఖ జిల్లాకు చెందిన 9 జంటలు - దోష నివారణ కోసం మళ్లీ వివాహం చేసుకున్నట్లు వెల్లడి

Some Couples Got Married Again in Annavaram Satyanarayana Temple
Some Couples Got Married Again in Annavaram Satyanarayana Temple (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 3:26 PM IST

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Some Couples Got Married Again in Annavaram Satyanarayana Temple : వారందరికీ వివాహాలు అయ్యాయి. మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటై ఎన్నో ఏళ్లు అయింది. అందరికీ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. అయినా వీరంతా మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్నారు. జీవిత భాగస్వామికే మళ్లీ మూడు ముళ్లు వేశారు. మారు మాంగళ్య ధారణ చేశారు. ఏడడుగులు నడిచారు. ఒకరి శిరస్సుపై ఒకరు ముత్యాల తలంబ్రాలు వేసుకున్నారు. ఇలా మళ్లీ పెళ్లినాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం క్షేత్రంలో ఈ సామూహిక వివాహ సందడి జరిగింది. వాళ్లు జీవిత భాగస్వామినే మళ్లీ ఎందుకు వివాహం చేసుకున్నారు? అందుకు గల కారణలేంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

మళ్లీ పెళ్లి నాటి జ్ఞాపకాలు : విశాఖ జిల్లా ఆనందపురం, అచ్చుతాపురం మండలం కొండకర్ర గ్రామానికి చెందిన 9 జంటలు మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్నాయి. ఈ దంపతులంతా ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. వివిధ రంగాల్లో స్థిరపడిన వీరంతా దోష నివారణ కోసం జ్యోతిష్య సిద్ధాంతి సూచనలతో మళ్లీ జీవిత భాగస్వామికి మూడు ముళ్లు వేసి ఏడడుగులు నడిచారు. ఈ వివాహ తంతు కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం క్షేత్రం సత్యనారాయణ స్వామి సన్నిధిలో ఘనంగా జరిగింది. పెళ్లి అయ్యాక స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.

అవును ఆ జంటలకు "మళ్లీ పెళ్లి" - పిల్లలు ఉన్నా మూడు ముళ్లు, ఏడడుగులతో ఒక్కటైన దంపతులు (ETV Bharat)

జీవిత భాగస్వామినే మళ్లీ వివాహం చేసుకోవడం ఆనందాన్ని కలిగించిందని వారు చెప్పారు. పెళ్లి నాటి జ్ఞాపకాలు మళ్లీ గుర్తుకు వచ్చాయన్నారు. వివాహ తంతు మళ్లీ చేసుకోవడం వల్ల తమకు ఉన్న దోషాలు తొలగి మంచి జరుగుతుందని వారు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

"మా గురువుగారు నారాయణ మూర్తి ఓ సారి మా ఇంటికి వచ్చి వాస్తుదోషం చూశారు. అనంతరం మా పెళ్లిలోని జాతకం బాగోలేదని తెలిపారు. జంటలో చికాకులు, గొడవలు, దోషాలు ఉన్నాయన్నారు. దీనికి పరిష్కారంగా మరోసారి పెళ్లి చేసుకోమన్నారు. దీంతో అన్నవరం క్షేత్రం సత్యనారాయణ స్వామి సన్నిధిలో మరోసారి ఘనంగా వివాహం చేసుకున్నాం. మాతో పాటు ఇక్కడికి తొమ్మిది జంటలు వచ్చాయి." - మరోసారి వివాహం చేసుకున్న జంటలు

మారు మాంగళ్య ధారణ అంటే? : వివాహ సమయంలో లగ్నం సరిగ్గా లేనప్పుడు లేదా జాతకంలో దోషాలు ఉన్నప్పుడు, భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్యత కోసమని లేదా శాంతి నిమిత్తం మళ్లీ తాళి కట్టించుకోవడాన్ని మారు మాంగళ్య ధారణ లేదా తిరు మాంగళ్యం పూజ అంటారు. దీనిని శ్రీశైలం, తిరుమల వంటి పుణ్యక్షేత్రాలలో లేదా అర్చకుల సూచన మేరకు నిర్వహిస్తారు.

దోష నివారణ: జాతకరీత్యా మాంగళ్య భాగ్యానికి సంబంధించిన దోషాలను తొలగించడానికి దీనిని చేస్తారు.

పునర్వివాహ తంతు: దంపతులు సాంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించి, కొత్త పూల దండలు మార్చుకుని మళ్లీ తాళి కట్టుకుంటారు.

కన్యాదానం ఉండదు: కన్యాదానం జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే జరుగుతుంది కాబట్టి, ఈ ప్రక్రియలో కన్యాదానం ఉండదు.

ఎక్కడ చేస్తారు: శ్రీశైలం, తిరుమల వంటి పుణ్యక్షేత్రాలలో లేదా నిత్య కల్యాణ క్షేత్రాలలో ప్రత్యేక మండపాలు లేదా యాగశాలల్లో ఈ పూజ నిర్వహిస్తారు.

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