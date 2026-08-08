ETV Bharat / state

పారేసిన ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లతో టీషర్టులు - ఎలా తయారు చేస్తారంటే?

బాటిల్​ టు ఫ్యాబ్రిక్ సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటున్న పలు సంస్థలు - పారేసిన ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లతో ఆకట్టుకునే వస్త్రాలు తయారీ - హైటెక్స్​లో ఏర్పాటు చేసిన ఎగ్జిబిషన్​లో వీటిని ప్రదర్శించిన నిర్వహకులు

T-shirts Made From Plastic Bottles
T-shirts Made From Plastic Bottles (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

T-shirts Made From Plastic Bottles : మన నిత్య జీవితంలో ప్లాస్టిక్‌ వాడకం అంతకంతకూ పెరిగిపోతోంది. ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి నిద్రించే వరకు మనం ఉపయోగించే వస్తువుల్లో అధికశాతం ప్లాస్టిక్​తో చేసినవే ఉంటున్నాయి. ఈ ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు, కవర్లు ఉపయోగించిన తర్వాత ఎక్కడపడితే అక్కడే పడేస్తున్నారు. దీంతో పర్యావరణంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్లాస్టిక్​ను పునర్వినియోగించే అంశంపై పలువురు దృష్టిసారించారు. వాడి పారేసిన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో టీషర్టులను తయారు చేస్తున్నారు.

పారేసిన బాటిళ్లతో టీషర్టులు : పారేసిన ప్లాస్టిక్‌ బాటిళ్లు టీషర్టులుగా మారుతున్నాయి. విభిన్న రంగుల్లో సాధారణ వస్త్రాలను మించి ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ‘బాటిల్‌ టు ఫ్యాబ్రిక్‌’ అనే టెక్నాలజీనీ పలు సంస్థలు అందిపుచ్చుకుంటున్నాయి. పత్తి సంబంధ ఉత్పత్తులు లేకుండా మొత్తంగా ప్లాస్టిక్‌తోనే తయారు చేస్తున్నారు. మనం వృథా అనుకున్న వాటితో కొత్త చొక్కాలు రెడీ అవుతున్నాయి. ప్లాస్టిక్‌ సీసాలను సేకరించి వాటిని ఓ క్రమపద్ధతిలో రీసైకిల్‌ చేసి ఉపయోగకరమైన ఎన్నో ఉత్పత్తులు సిద్ధం చేస్తున్నారు. వీటి నుంచి బల్లలు, తారు, తాళ్లు, కంపెనీలకు అవసరమైన ఎన్నో ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు. శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఎగ్జిబిషన్‌లో ప్లాస్టిక్‌ను ఏవిధంగా రీసైకిల్‌ చేస్తారు? వాటితో సులువుగా చేసే ఉత్పత్తులను అక్కడికక్కడే తయారు చేసి చూపించారు.

టీ షర్టు తయారీ ఇలా :

  • ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు సేకరించి లేబుళ్లను తీసేసి రంగులు వారీగా వేరు చేస్తారు.
  • యంత్రాలపై సీసాలను చిన్నచిన్న ముక్కలుగా చేస్తారు.
  • అనంతరం రసాయన ప్రక్రియతో వాటిని శుభ్రపరుస్తారు.
  • ఎండిన ఫ్లెక్స్‌ను వేడి చేసి చిక్కని ద్రవంగా మార్చుతారు.
  • ప్లాస్టిక్‌ ద్రవాన్ని అతిచిన్న రంధ్రాలున్న ప్లేట్ల నుంచి పంపిస్తే పోగులుగా వస్తుంది.
  • వచ్చిన పోగులను చల్లారక ముందే సాగదీసి అతి చిన్న దారం పోగులుగా మారుస్తారు.
  • అలా మార్చేటప్పుడు దువ్వెనలాంటి పరికరంతో దువ్వుతూ మెలిపెట్టి మృదువుగా వచ్చేవిధంగా చేస్తారు.
  • సాధారణ పత్తి నుంచి వచ్చిన దారం మాదిరిగానే మెత్తగా మారుతుంది.
  • మెత్తటి పోగులను మగ్గాలపై ఎక్కించి వాటిని వస్త్రంలా మార్చుతారు. షర్ట్​లే కాదు అవసరమున్న ఏదైనా కుట్టించుకోవచ్చు.
  • ప్లాస్టిక్‌ పోగులకు 10 శాతం కాటన్​ను కలిపి మిక్స్‌డ్‌ వస్త్రాన్ని తయారు చేస్తున్నారు.
  • ఇవి చూడ్డానికి అచ్చం ఖాదీ వస్త్రాల్లాగే కనిపిస్తాయి. ధరించేందుకు సులువుగా ఉంటాయి. అథ్లెట్లు ఎక్కువగా వాడుతున్నారని తయారీదారులు వివరిస్తున్నారు.

పారేసే ప్లాస్టిక్​తో రైల్వేకు కాసుల వర్షం - కిలో చెత్తకు ఎంత ఆదాయం వస్తుందంటే?

ప్లాస్టిక్‌ రీసైక్లింగ్‌ - ఆక్యుప్రెషర్‌ మ్యాట్లు, ఇటుకలు, టైల్స్ తయారీ

TAGGED:

TSHIRTS MADE FROM PLASTIC WASTE
TURNING BOTTLES INTO TSHIRTS
TSHIRTS MADE FROM PLASTIC BOTTLES
ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో టీషర్ట్​లు
TSHIRTS MADE FROM PLASTIC BOTTLES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.