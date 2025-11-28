ETV Bharat / state

వాళ్లొస్తే డిగ్రీ - వీళ్లొస్తే ఎంబీఏ - బోర్డులు మారుస్తూ కళాశాలల అక్రమాలు

ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిగ్రీ కోర్సులకు అనుమతి పొందుతున్న కళాశాలల్లో ఇతర రాష్ట్ర వర్సిటీల ఇంటిగ్రేటెడ్​ కోర్సులు - దిల్లీలోని ఓ విశ్వవిద్యాలయంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని విద్యార్థులకు ప్రవేశాలు కల్పిస్తూ బోధన

Multi Universities In Same College in Hyderabad
Multi Universities In Same College in Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Multi Universities In Same College in Hyderabad : ఊసరవెల్లి రంగులు మార్చే జీవి అని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. వాతావరణానికి అనుగుణంగా తనను తాను రక్షించుకునేందుకు ఇలా రంగులు మార్చుకుంటుంది. అయితే నగరంలో కొన్ని కళాశాలలు దీనిని అనుకరిస్తున్నాయి. పలు యూనివర్సిటీలకు సంబంధించిన తరగతులను ఒకే బంగ్లాలో నిర్వహిస్తూ అధికారుల తనిఖీ సమయాల్లో బోర్డులు మారుస్తూ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నాయి.

ఏదైనా ఓ కళాశాల ఒక యూనిర్సిటీకి అనుబంధంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుంది. అయితే ఇలా కాకుండా ఓ యూనివర్సిటీ కింద రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించుకుని, విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పేందుకు వేరే యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన కళాశాల బంగ్లాలో తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ విషయంపై ఓయూ ఉపకులపతి ఆచార్య కుమార్​ మొలుగరం తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

ఒకే భవనంలో రెండు యూనివర్సిటీలు : ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిగ్రీ కోర్సులకు అనుమతి పొందుతున్న కొన్ని ప్రైవేటు కళాశాలల యజమానులు ఒకే భవనంలో ప్రైవేటు వర్సిటీలు, ఇతర రాష్ట్రాల వర్సిటీల ఇంటిగ్రేటెడ్, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సులు కొనసాగిస్తున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం ఓయూ అనుబంధ గుర్తింపు ఉన్న కళాశాలల్లో ఇలా ఇతర వర్సిటీల తరగతులు బోధించకూడదు. రాంనగర్​లో సన్​ డిగ్రీ కళాశాల యాజమాన్యం దిల్లీలోని ఓ విశ్వవిద్యాలయంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని విద్యార్థులకు ప్రవేశాలు కల్పించి తరగతులు నిర్వహిస్తోంది.

సమయం చూసి బోర్డుల మార్పు : ఓయూ ఆడిట్​ విభాగం ఇటీవల తనిఖీలు నిర్వహించి సన్​ డిగ్రీ కళాశాలకు రూ.8 లక్షల జరిమానా విధించింది. సన్​ డిగ్రీ కళాశాలతో పాటు గ్రేటర్ పరిధిలోని మరికొన్ని ప్రైవేటు కళాశాలలు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నట్లు తెలిసింది. ఓయూ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించే సందర్భంలో ఆ భవనం డిగ్రీ కళాశాలగా మారిపోతుంది. ప్రైవేటు, ఇతర రాష్ట్రాల వర్సిటీల ప్రతినిధులు వెళ్లినప్పుడు ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కళాశాలగా బోర్డులు ఉంటున్నాయి. ఈ అక్రమ వ్యవహారం ఇప్పటి వరకు గుట్టుగా సాగింది. ఓయూ అధికారులు కొందరు ఈ విషయాన్ని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో అంతర్గతంగా సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు.

ఇక్కడే ఉన్నా ఇతర రాష్ట్రాల్లో చదివినట్లు : నగరంలోని పలు కళాశాలల యజమానులు ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సులకు గుర్తింపు వర్తించకున్నా ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన యూనివర్సిటీలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటున్నారు. ఇదే అనుభవంతో ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, ఇంటిగ్రేటెడ్​ కోర్సులు నిర్వహిస్తున్నారు. రికార్డుల ప్రకారం ఆయా కోర్సులు చదువుకుంటున్న వారు ఓయూ పరిధిలో ఉండరు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్​లో చదువుకుంటున్నా ప్రైవేటు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో చదువుతున్నట్లుగానే వ్యవహరిస్తారు.

కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం : ఓయూ పరిధిలో కొన్ని ప్రైవేటు డిగ్రీ కళాశాలలు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నాయని ఓయూ ఉపకులపతి ఆచార్య కుమార్​ మొలుగరం పేర్కొన్నారు. కళాశాల భవనాల్లో ఇతర రాష్ట్రాల వర్సిటీలకు చెందిన ఎంబీఏ, ఇంటిగ్రేటెడ్​ కాలేజీలు ఉన్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని తెలిపారు. నిబంధనలు పాటించని యాజమాన్యాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఇకపై ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు.

"ఓయూ పరిధిలో కొన్ని ప్రైవేటు డిగ్రీ కళాశాలల భవనాల్లో ఇతర రాష్ట్రాల వర్సిటీలకు చెందిన ఎంబీఏ, ఇంటిగ్రేటెడ్​ కాలేజీలు ఉన్నట్లు మా దృష్టికి వచ్చింది. నిబంధనలు పాటించని యాజమాన్యాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇకపై ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తాం." - ఆచార్య కుమార్​ మొలుగరం, ఉపకులపతి, ఓయూ

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

