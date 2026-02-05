ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇల్లు బిల్లులు - స్వల్ప మార్పులు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

ఇందిరమ్మ ఇల్లు బిల్లుల చెల్లింపులో కొన్ని నూతన మార్పులు - వీబీ జీరామ్‌జీ పథకానికి అనుసంధానం చేయడంతో అనివార్యమైన మార్పు - గ్రామీణ ఆవాస్‌ యోజన కింద రూ.21వేల చొప్పున మొత్తం రూ.60 వేలు

Indiramma Housing Scheme
Indiramma Housing Scheme (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 10:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Some Changes of Indiramma illu bill Payment : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల బిల్లుల చెల్లింపులో ప్రభుత్వం తాజాగా కొన్ని కొత్త మార్పులు చేసింది. మొదటి, రెండు, నాలుగు విడతలు మినహా మిగిలిన మూడో విడత బిల్లుల చెల్లింపులోనే స్వల్ప మార్పులు చేపట్టింది. ఈ పథకాన్ని వీబీ జీరామ్‌జీ స్కీంకు అనుసంధానం చేయడంతో మార్పు అనివార్యంగా మారిందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా జాబ్‌కార్డు కలిగి ఉన్న ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారులకు 90 రోజులు పని కల్పించి, ఆ వేతనం డబ్బులను వారి ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నట్లు వెల్లడిస్తున్నారు.

జాబితా తయారీలో నిమగ్నం : రెండేళ్లుగా ఉపాధిహామీలో కొత్తగా చేరేవారికి జాబ్‌కార్డుల జారీ నిలిచిపోయిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరైన వారిలో జాబ్‌కార్డులు లేనివారు ఎక్కవ సంఖ్యలో ఉన్నట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు. ఈ పథకాన్ని సరిగ్గా వినియోగించుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందనే విషయాన్ని చెప్పవచ్చు. వారికి ప్రత్యేకంగా జాబ్‌కార్డులు జారీ చేయాలని ప్రభుత్వం తాజాగా నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో ఈ మేరకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేసిన అనంతరం జాబితాలను తయారు చేసి పంపించారు. వీరిలో కొందరికి ఈ పాటికే నూతన జాబ్‌కార్డులు అందించగా, త్వరలోనే ప్రక్రియ పూర్తి చేయనున్నట్లుగా సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు.

బిల్లుల చెల్లింపు క్రమం ఇలా : ఒక్కో ఇంటికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షలు చెల్లిస్తున్న విషయం ఇప్పటికే తెలిసిందే. పునాది వరకు పూర్తి చేస్తే రూ.లక్ష, గోడలు నిర్మించిన తర్వాత రూ.లక్ష, పైకప్పు వేసిన తర్వాత రూ.1.40 లక్షలు, పని పూర్తయిన తర్వాత రూ.లక్ష చొప్పున మొత్తం రూ.4.40 లక్షలు చెల్లింపులు చేయనున్నారు. తర్వాత ఉపాధిహామీ కింద రోజుకు రూ.307 చొప్పున 90 రోజులకు రూ.27,630, స్వచ్ఛభారత్‌ మిషన్‌ కింద మరుగుదొడ్లు నిర్మించుకుంటే రూ.12 వేలు, ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ ఆవాస్‌ యోజన కింద రూ.21 వేల చొప్పున మొత్తం రూ.60 వేలను లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో నేరుగా జమ చేయనున్నారు.

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ ప్రక్రియ సగానికిపైగా నత్తనడకన జరుగుతోంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2025-26)లో మంజూరైన ఇళ్లలో కేవలం 53.77% మాత్రమే పురోగతిలో ఉన్నాయి. రెండో విడతలో భాగంగా ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ నుంచి మళ్లీ నియోజకవర్గానికి 3,500 చొప్పున ఇళ్లను మంజూరు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా నిర్ణయించింది. రాబోయే ఏడాదికి ఇచ్చే ఇళ్లపై సైతం హౌసింగ్‌ కార్పొరేషన్‌ తీవ్ర కసరత్తు చేస్తోంది. కానీ ఇదే సమయంలో ఈ ఏడాది పూర్తి కావాల్సిన ఇళ్ల నిర్మాణ పనులు అనుకున్నంత వేగంగా జరగడం లేదని తెలుస్తోంది.

ఎలాంటి పురోగతి లేదు : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ని మినహాయించి సర్కారు రాష్ట్రంలో 2025-26లో 3,69,014 ఇళ్లను కేటాయించగా, అధికారులు ఇప్పటికే 3,49,295 మంజూరు చేశారు. 2,49,554 ఇళ్ల గ్రౌండింగ్‌ పనులు కూడా పూర్తయ్యాయి. పునాది దశలో 76,284, గోడల దశలో 41,232, పైకప్పు దశలో 78,081, చివరి దశలో 2,809 ఇళ్లు ఉన్నాయి. మంజూరైన వాటిలో 1,98,406 ఇళ్ల పనులు మాత్రమే కొంత వరకు కొనసాగుతున్నాయి. మరో 1,50,889 ఇళ్ల నిర్మాణంలో ఎలాంటి పురోగతి కనిపించడం లేదు.

మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి(24.86%), సూర్యాపేట(36.74%), రాజన్న సిరిసిల్ల(36.87%), పెద్దపల్లి(39.65%) జిల్లాలు నిర్మాణ పనుల్లో చాలా వెనుకంజలో ఉన్నాయి. మొదటి స్థానాల్లో జనగామ (76.39%), యాదాద్రి భువనగిరి(74.40%), ఖమ్మం(73.67%), ములుగు(73.55) వంటి జిల్లాలు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పనులలో పురోగతి కనిపిస్తోంది. వరంగల్, వికారాబాద్, నాగర్‌కర్నూల్, సంగారెడ్డి, హనుమకొండ, కామారెడ్డి, నిర్మల్, మంచిర్యాల, జోగులాంబ గద్వాల, నిజామాబాద్‌ జిల్లాల్లో పనులు 50 శాతం కూడా దాటలేదు.

